ЦСКА подпишет новый контракт с Гурьяновым на три года (Михаил Зислис)

Нападающий Денис Гурьянов подпишет новый контракт с ЦСКА .

По информации журналиста Михаила Зислиса, стороны заключат соглашение на три года.

В этом сезоне Гурьянов набрал 22 (15+7) очка при полезности «плюс 3» в 56 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Среднее игровое время – 14:29.

В плей-офф на его счету 7 (6+1) баллов при полезности «плюс 1» в 10 играх. Среднее игровое время – 16:35.