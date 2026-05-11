ЦСКА подпишет новый контракт с Гурьяновым на три года (Михаил Зислис)
Нападающий Денис Гурьянов подпишет новый контракт с ЦСКА.
По информации журналиста Михаила Зислиса, стороны заключат соглашение на три года.
В этом сезоне Гурьянов набрал 22 (15+7) очка при полезности «плюс 3» в 56 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 14:29.
В плей-офф на его счету 7 (6+1) баллов при полезности «плюс 1» в 10 играх. Среднее игровое время – 16:35.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Отличная новость!👍👍👍
Помню у Черкас Атланта его смотрел, времён Старс- на таком уверенном парень был, даже языком было лень шевелить. Думал наверное, что после Радулова в первом звене будет Беном и Сегиным. И Радулов не постарел и вообще все не так пошло как Дениска планировал.
Очень хорошо!
молодцы ЦСКА Гурьянов нужен армейцам один из лучших
Гурьянов нужен
