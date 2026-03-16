Ларионов о матче в Челябинске: «Трактористов, людей, работающих на заводе, не обманешь. Каждый день ходят на работу и тяжело трудятся. Без полной самоотдачи здесь играть трудно»

Игорь Ларионов: людей, работающих на заводе в Челябинске, не обманешь.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Трактора » (1:2) высказался о том, что отличает Челябинск от других городов.

– Вы прилетели из Культурной столицы. Челябинск признан Культурной столицей России 2027 года. Каким вам сегодня показался театр хоккея?

– Всегда – и в мое время, когда я был игроком ЦСКА, «Химика», и уже сейчас как тренер – приезжая в этот город, понимаешь одну вещь.

Трактористы, люди, которые работают на заводе, их не обманешь. Это трудолюбивые люди, которые каждый день ходят на работу и тяжело трудятся долгие годы.

И поэтому понимаешь: без полной самоотдачи здесь играть очень трудно. Это и отличает Челябинск от многих других городов, – сказал Игорь Ларионов.