Ларионов о матче в Челябинске: «Трактористов, людей, работающих на заводе, не обманешь. Каждый день ходят на работу и тяжело трудятся. Без полной самоотдачи здесь играть трудно»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Трактора» (1:2) высказался о том, что отличает Челябинск от других городов.
– Вы прилетели из Культурной столицы. Челябинск признан Культурной столицей России 2027 года. Каким вам сегодня показался театр хоккея?
– Всегда – и в мое время, когда я был игроком ЦСКА, «Химика», и уже сейчас как тренер – приезжая в этот город, понимаешь одну вещь.
Трактористы, люди, которые работают на заводе, их не обманешь. Это трудолюбивые люди, которые каждый день ходят на работу и тяжело трудятся долгие годы.
И поэтому понимаешь: без полной самоотдачи здесь играть очень трудно. Это и отличает Челябинск от многих других городов, – сказал Игорь Ларионов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
Трактористы это не люди, которые работают на заводе, а люди, которые управляют трактором). И разве только трактористов не обманешь? А металлургов, автомобилистов, нефтехимиков, адмиралов, барсов можно обмануть?
Народ все видит © Игорь Ларионберг
Он хотел сказать, что в Воскресенске и в Москве были одни лентяи и их несложно было обманывать.
Ну, Челябинск, все же, нечто большее, чем трактористы и рабочие заводов.
Интересно, Игорь Николаевич, при всё уважении - хоть раз тракториста живьём видел?
Шутка был бы неплохая если бы он не играл в СССР
я в курсе, где и когда он играл. И могу повторить вопрос.
Профессор то липовый оказался умом от Йозе Марино ни далеко ушел- Трактористы это люди которые работают на тракторе а на заводе заводчане!!!
Да хватит вам объяснять разницу между трактором и заводом, пусть это останется тайной Челябинска. Профессор просто считает что раз раз команда называется трактор, то и живут в городе трактористы.
В Челябинске живут челябинцы, люди разных профессий... Хоть и миллионник, но там без самоотдачи могут и на улице спросить. То же было, когда в Ярославле играло Торпедо. С трибун кричали: в литейку вас !!! Но очень редко, по этой же причине...
Это типо Я принимаю ванну а воды нет,ах ты маленький финоугодник !
Трактористы то тут причём?
Слова будто бы из какой то североамериканской методички 80-х годов
