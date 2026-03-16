«Северсталь» впервые в истории КХЛ завершит регулярку в топ-4 Запада. Команда Козырева получила преимущество домашнего льда в 1-м раунде плей-офф
«Северсталь» обыграла «Ак Барс» (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Благодаря этому команда тренера Андрея Козырева получила преимущество домашней площадки в первом раунде Кубка Гагарина.
Кроме того, «Северсталь» впервые в клубной истории в рамках КХЛ завершит регулярку в первой четверке Западной конференции.
Прежде лучшим результатом команды было 5-е место в конференции – это случалось четыре раза (сезоны-2011/12, 2012/13, 2021/22 и 2023/24).
Сейчас череповчане находятся на второй позиции в конференции, набрав 86 очков в 67 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
молодцы.
спорц,пиши корректно-в истории КХЛ,которой чуть больше 15 лет.а в истории северсталь и серебро,и бронзу брала в начале нулевых,и в таблице второй заканчивала.но это же спорц лишь бы чо то ляпнуть
Всё они правильно написали–КХЛ это отдельная лига со своей статистикой и ни к чему к ней Суперлигу приплетать
Козырев заслужил.
Молодцы. Но первый раунд пройдут, только если повезет попасть на Торпедо.
Торпедо наоборот думает, судя по таблице
Торпедо самый сильный соперник из возможных. СКА или Динамо проходимее
Но что интересно, болелы Севы боятся всех кроме Торпедо.:)))
И Торпедо тоже, состав как будто бы глубже у них на бумаге))
Они к этому шли. Молодцы!
В 2010-2011 тоже пятыми были же
Всё равно вылет в 1 раунде, хоть от Торпедо, хоть от Динамо
