«Северсталь» впервые в истории КХЛ завершит регулярку в топ-4 Запада. Команда Козырева получила преимущество домашнего льда в 1-м раунде плей-офф

«Северсталь» получила преимущество домашнего льда в 1-м раунде плей-офф КХЛ.

«Северсталь» обыграла «Ак Барс » (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Благодаря этому команда тренера Андрея Козырева получила преимущество домашней площадки в первом раунде Кубка Гагарина.

Кроме того, «Северсталь» впервые в клубной истории в рамках КХЛ завершит регулярку в первой четверке Западной конференции.

Прежде лучшим результатом команды было 5-е место в конференции – это случалось четыре раза (сезоны-2011/12, 2012/13, 2021/22 и 2023/24).

Сейчас череповчане находятся на второй позиции в конференции, набрав 86 очков в 67 матчах.