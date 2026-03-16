«Авангард» гарантировал 2-е место на Востоке после поражения «Ак Барса». Команда Гатиятулина начнет в плей-офф с 3-й позиции
«Авангард» станет вторым в Восточной конференции, «Ак Барс» – третьим.
«Авангард» обеспечил себе второе место в Восточной конференции за два матча до завершения Фонбет чемпионата КХЛ.
Это стало известно после того, как «Ак Барс» проиграл «Северстали» (2:4).
Команда тренера Ги Буше имеет в активе 95 очков в 66 матчах.
На счету команды тренера Анвара Гатиятулина, которая уже точно станет третьей на Востоке по итогам регулярки, 90 баллов в 66 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс''
Авангард это топ. В плей-офф их будут бояться все клубы. Команда, которая пропускает, только привозя себе
И круг возможных соперников сократился до двух - НХ или Трактор.
Это отличная новость 💪👍
Теперь можно расслабиться и планомерно готовиться к плову, дав возможность отдохнуть лидерам.
Авангард выиграет кубок!!!Очень хорошо поставлена игра и сбалансирована команда!!!
