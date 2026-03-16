«Авангард» гарантировал 2-е место на Востоке после поражения «Ак Барса». Команда Гатиятулина начнет в плей-офф с 3-й позиции

«Авангард» станет вторым в Восточной конференции, «Ак Барс» – третьим.

«Авангард » обеспечил себе второе место в Восточной конференции за два матча до завершения Фонбет чемпионата КХЛ .

Это стало известно после того, как «Ак Барс » проиграл «Северстали» (2:4).

Команда тренера Ги Буше имеет в активе 95 очков в 66 матчах.

На счету команды тренера Анвара Гатиятулина , которая уже точно станет третьей на Востоке по итогам регулярки, 90 баллов в 66 играх.