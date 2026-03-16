  • «Динамо» обыграло «Спартак» (4:3 Б), продлив победную серию до 4 матчей. Команда Козлова идет 5-й на Западе
6

«Динамо» обыграло «Спартак» (4:3 Б), продлив победную серию до 4 матчей. Команда Козлова идет 5-й на Западе

«Динамо» продлило победную серию до четырех матчей в КХЛ.

«Динамо» переиграло «Спартак» (4:3 Б) по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Победный бросок в серии буллитов выполнил нападающий бело-голубых Семен Дер-Аргучинцев.

Таким образом, команда тренера Вячеслава Козлова одержала четвертую победу подряд. Прежде «Динамо» обыграло минское «Динамо» (6:4), «Шанхай» (4:2) и «Салават Юлаев» (3:2 Б).

«Динамо» располагается на пятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 81 балл в 66 матчах. «Спартак» идет на восьмой строчке, имея в активе 77 очков в 66 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoВячеслав Козлов
logoДинамо Москва
logoАлексей Жамнов
logoСпартак
logoКХЛ
logoСемен Дер-Аргучинцев
Наших всех с победой. Есть возможность вернуть 4 место и преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.Надо побеждать в оставшиеся игры,а там будь,что будет. Буллиты мучали и под конец красоту исполнили.
Ответ Volzhanin - 34
Наших всех с победой. Есть возможность вернуть 4 место и преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.Надо побеждать в оставшиеся игры,а там будь,что будет. Буллиты мучали и под конец красоту исполнили.
Серьёзно? В первом раунде вляпацо в душный ЦСКА? Надо срочно бросать все эти взвейтесь да развейтесь, сливать оставшиеся два матча и выползать на Минск или сталь.
Спартак боролся до конца, Молодцы!
Матч огненный!!)) Мог закончиться в любую сторону но.... Динамо с победой. Нам сегодня не хватило хладнокровия и удачи. Но как было противно смотреть на Срач тв - домашний матч Спартака. Весь матч показывали жующего Комтуа, то жён игроков Динамо, то болельщиков Динамо и это домашний матч.
В общем, нужно собраться на 2 последних матча! Нужно хотя-бы седьмое место! Локомотив мы не вытянем!
Козлов, просто, идиот! Такую глупость сморозить, Семёну!!!
Семён! Браво
