«Динамо» обыграло «Спартак» (4:3 Б), продлив победную серию до 4 матчей. Команда Козлова идет 5-й на Западе
«Динамо» продлило победную серию до четырех матчей в КХЛ.
«Динамо» переиграло «Спартак» (4:3 Б) по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Победный бросок в серии буллитов выполнил нападающий бело-голубых Семен Дер-Аргучинцев.
Таким образом, команда тренера Вячеслава Козлова одержала четвертую победу подряд. Прежде «Динамо» обыграло минское «Динамо» (6:4), «Шанхай» (4:2) и «Салават Юлаев» (3:2 Б).
«Динамо» располагается на пятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 81 балл в 66 матчах. «Спартак» идет на восьмой строчке, имея в активе 77 очков в 66 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Семён! Браво