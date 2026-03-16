«Динамо» обыграло «Спартак» (4:3 Б), продлив победную серию до 4 матчей. Команда Козлова идет 5-й на Западе

«Динамо» продлило победную серию до четырех матчей в КХЛ.

«Динамо» переиграло «Спартак» (4:3 Б) по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Победный бросок в серии буллитов выполнил нападающий бело-голубых Семен Дер-Аргучинцев .

Таким образом, команда тренера Вячеслава Козлова одержала четвертую победу подряд. Прежде «Динамо » обыграло минское «Динамо» (6:4), «Шанхай» (4:2) и «Салават Юлаев» (3:2 Б).

«Динамо» располагается на пятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 81 балл в 66 матчах. «Спартак » идет на восьмой строчке, имея в активе 77 очков в 66 играх.