«Мама – мой кумир». Главный мотиватор и самый влиятельный человек в карьере Овечкина

Контролировала тренировки, дисциплину и контракты.

Александр Овечкин не стал бы легендой НХЛ без участия семьи. Его папа играл в футбол, мама – большая баскетболистка. Татьяна Овечкина была лидером сборной СССР по баскетболу и дважды выигрывала золото Олимпиады. На клубном уровне она выступала за «Динамо». Это повлияло на карьеру Александра, создало его спортивный путь и отношение к происходящему вне хоккея.

Как мама сформировала Овечкина: следила за режимом, прививала дисциплину и согласовала его 13-летний контракт

Хоккей нравился Овечкину с самого юного возраста, но он занимался разными видами спорта. В детстве сутками пропадал на спортивной площадке – играл в футбол и баскетбол. Родители только подвозили бутерброды и беспокоились, чтобы сын хотя бы немного поспал. Когда он определился с хоккеем, отношение поменялось. Отец контролировал тренировки, мама – режим.

Первый тренер Овечкина вспоминал, что после занятий на льду Александр почти всегда сразу шел домой. Другие ребята в этот момент бежали в кино, а его не отпускала мама. Родители и сами помогали процессу. На даче у дедушки выдали сыну место, чтобы тренировать кистевой бросок. Там Овечкин постоянно бросал по заборам. Мама переживала, но подбадривала.

Игорь Рабинер несколько раз исследовал влияние родителей Овечкина на его карьеру. В одном из материалов он рассказал историю: Татьяна Овечкина звонила Юрию Лужкову (тогда – мэру Москвы) после драфта. Объясняла: Лужков и Кобзон помогли в сложные времена. Но говорила и о влиянии Лужкова на Овечкина: «Саше он всегда помогал, давал правильные советы».

Есть миф: мама просила тренеров больше ставить Овечкина. Его опровергал Крикунов: «Никаких просьб по игровому времени не было». Но к нему Александр попал уже молодой звездой, игроком сборной. А про детство Татьяна Овечкина вспоминала такую историю. Когда Александр попал на первый товарищеский матч своей команды, его не выпускали два периода. На третий – выпустили: «Я уже сама к тренеру подошла, попросила».

На Sport24 выходило большое интервью родителей Овечкина. Там они рассказывали, что всегда анализировали вместе с ним игры. Следили за физическим состоянием, поведением на льду и за его пределами. И вспоминали, что Александр с детства беспокоился из-за загиба клюшки. Он нагревал их на батареях – однажды так даже пролил масло на загранпаспорта.

Овечкин публично благодарил родителей за вклад в его карьеру. Признавался: без них не стал бы таким успешным. До последнего момента жил с родителями, папа водил его машину. Он не хотел отказываться от этого ради НХЛ, но согласился. Хотя в России все складывалось проще – все в той же машине они с папой и мамой обсуждали его игру в матчах прямо по пути с арены.

Sports Illustrated в материале 2008 года назвал Татьяну Овечкину самой влиятельной женщиной в хоккее. Родители сопровождали его при подписании 13-летнего контракта с «Вашингтоном». Еще совсем молодой Александр сидел рядом с мамой, а она смотрела на предложенные условия с генеральным менеджером «Вашингтона». Тот позже признавался – мама Овечкина пошла на компромисс.

Татьяна Овечкина сама работала тренером в баскетбольном «Динамо», поэтому переносила на сына дисциплину и повышала планку целей. Влияние родителей на карьеру Овечкина отмечал и маркетинговый агент Дэвид Абрутин. Он называл маму Овечкина прекрасной бизнесвумен, но объяснял: окончательное решение все-таки остается за ним самим. Родители только советуют.

5 октября 2005 года – день дебюта Овечкина в НХЛ. Через 15 лет Татьяна Овечкина опубликовала обращение на Sport24. Вспомнила, что тогда на трибунах оказалось мало зрителей, но Александр своей игрой позже привлек их на арену. Заодно рассказала: «Ты был очень доволен после игры, помню, мы пошли в небольшой итальянский ресторанчик, покушали. Все было просто здорово!»

Другое обращение от родителей Овечкина – в честь его 700-го гола в НХЛ. Оно есть на сайте лиги. Вот выдержка: «Мы помним каждый твой гол. Вот как в детстве, когда вы с «Русью» играли, шайба по воздуху летела. А ты с лету ударил по ней, шайба отскочила ото льда и попала в сетку. Это было нечто! Ты еще в детстве выделялся хорошей спортивной злостью, стремлением к победе».

Мама всегда опекает Овечкина: кормит игроков «Вашингтона», помогает с детскими турнирами и оберегает от внимания

Овечкина много раз спрашивали о хоккейных примерах и людях, на которых он равнялся. Ответ очевиден: «Мой кумир? У меня мама – двукратная олимпийская чемпионка. Мой самый главный кумир». Овечкин советуется с мамой во всем – и часто прислушивается. Ему даже приходилось опровергать слухи, что мама якобы в одиночку проводила и новые переговоры с «Вашингтоном».

Такие обсуждения возникали не просто так. Еще в 2012-м выходил разгромный материал The Washington Post, где отдельно исследовались близкие взаимоотношения Александра с родителями. Авторы Рик Мейс и Тарик Эль-Башир расписывали со ссылкой на источники, что сильное доверие к маме превратилось для Овечкина в проблему. Он всегда пускал ее к решению вопросов в любой сфере жизни – так остается и сейчас.

Овечкин не считает это чем-то плохим – подражание родителям по-прежнему проявляется везде. За карьеру он выступал только за «Динамо» (как мама) и «Вашингтон». С мамой связан и выбор игрового номера – Татьяна Овечкина играла в баскетбол под восьмым. Когда Александр провел матч за футбольное «Динамо», то взял третий номер. И это уже из-за спортивного прошлого отца.

У родителей Овечкина есть собственные ритуалы на матчах «Вашингтона», когда они туда попадают. Отец чаще всего сидит в компании знакомых фанатов и друзей, мама – отдельно от всех. Татьяна Овечкина рассказывала, почему так: «Я сосредоточена на игре и внимательно слежу за ней. Я всегда одна. Не люблю, когда рядом со мной сидит кто-то, кого я знаю. Вот так вот».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев благодарил Александра за внимание к детям. Кубок Овечкина – один из важных детско-юношеских турниров в России. Там участвуют ребята из ведущих хоккейных академий России. Татьяна Овечкина сопровождает сына в организационных вопросах, чтобы обеспечить комфорт. Воробьев прямо говорил: мама вдохновляет Александра.

В Америке Овечкин и его жена вложились в женский футбол – стали инвесторами клуба «Вашингтон Спирит». И здесь не обошлось без участия Татьяны Овечкиной. Потом Александр объяснял, что именно из-за влияния мамы постоянно следит за женским спортом и поддерживает его. Он поднимал проблему незаслуженного игнорирования женщин в разных видах спорта.

Иногда Татьяна Овечкина неожиданно появляется в соцсетях сына – на самых обычных бытовых фотографиях. Зато в 2020 году Александр грандиозно отпраздновал 35-летие. На вечере с участием артистов и звезд спорта особое место было у мамы. Он пригласил ее на сцену, чтобы исполнить медленный танец. Все происходило под лирическую музыку Дмитрия Маликова.

Татьяна Овечкина смотрит все матчи сына в НХЛ – на арене или дома. Она создает для Александра комфорт и на бытовом уровне. Когда мама приезжает в Америку, обязательно что-то готовит для сына. На такие ужины приходят партнеры по «Вашингтону» – в том числе и иностранные звезды (например, Бэкстрем). Заодно мама Овечкина хвалила кулинарные навыки Анастасии – жены Александра.

Анастасия рассказывала, что для мужа родители стоят на первом месте. Это перенеслось и на ее семью. Ее мама Вера Глаголева умерла в 2017 году от рака желудка. Овечкин молился, чтобы она помогла ему выиграть Кубок Стэнли. Когда «Вашингтон» победил, Александр приехал с трофеем к ней на могилу: «Это нужно было, потому что я знаю, как она болела, как переживала».

Мама Овечкина всегда беспокоилась из-за внимания к нему во время побед и даже голов в регулярке. Владимир Плющев рассказывал: «Меня его мама просила, чтобы в СМИ поменьше уделяли ему внимания. Нельзя же так!» Сама Татьяна Овечкина недавно высказывалась для «Матч ТВ» о погоне за Гретцки: «Мой ребенок – молодец. Главное, ему под руку не говорите».

Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial; РИА Новости/Анна Сергеева