Тарасенко – 16-й россиянин в истории НХЛ, набравший 700+ очков в регулярках. У него 322+378 в 892 играх

Владимир Тарасенко – 16-й россиянин в истории НХЛ, набравший 700+ очков.

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (2:4).

В текущем сезоне у 34-летнего россиянина стало 38 (18+20) очков в 61 игре при полезности «минус 4».

За карьеру в рамках регулярок – 700 (322+378) баллов в 892 играх за «Сент-Луис», «Рейнджерс», «Оттаву», «Флориду», «Детройт» и «Уайлд».

Тарасенко – 16-й россиянин в истории лиги, достигший этой отметки.

В список также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 1674 в 1559), Евгений Малкин («Питтсбург», 1393 в 1259), Сергей Федоров (1179 в 1248), Никита Кучеров («Тампа», 1100 в 864), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Артемий Панарин («Лос-Анджелес», 939 в 814), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Вячеслав Козлов (853 в 1182), Сергей Гончар (811 в 1301), Алексей Яшин (781 в 850), Павел Буре (779 в 702), Сергей Зубов (771 в 1068) и Алексей Жамнов (719 в 807).

