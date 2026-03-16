  Тарасенко – 16-й россиянин в истории НХЛ, набравший 700+ очков в регулярках. У него 322+378 в 892 играх
Тарасенко – 16-й россиянин в истории НХЛ, набравший 700+ очков в регулярках. У него 322+378 в 892 играх

Владимир Тарасенко – 16-й россиянин в истории НХЛ, набравший 700+ очков.

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:4). 

В текущем сезоне у 34-летнего россиянина стало 38 (18+20) очков в 61 игре при полезности «минус 4». 

За карьеру в рамках регулярок – 700 (322+378) баллов в 892 играх за «Сент-Луис», «Рейнджерс», «Оттаву», «Флориду», «Детройт» и «Уайлд». 

Тарасенко – 16-й россиянин в истории лиги, достигший этой отметки. 

В список также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 1674 в 1559), Евгений Малкин («Питтсбург», 1393 в 1259), Сергей Федоров (1179 в 1248), Никита Кучеров («Тампа», 1100 в 864), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Артемий Панарин («Лос-Анджелес», 939 в 814), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Вячеслав Козлов (853 в 1182), Сергей Гончар (811 в 1301), Алексей Яшин (781 в 850), Павел Буре (779 в 702), Сергей Зубов (771 в 1068) и Алексей Жамнов (719 в 807). 

Тарасенко сделал дубль за 23 секунды в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой. У него 18+20 в 61 игре в сезоне

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
Красавчик ! Дай бог Владимиру здоровья ! Надеюсь что мы увидим его много игр в нхл.
Блин, если-бы не эта травма плеча и не тупость врачей Сент-Луиса... Он же до этого сезоны с 30+ шайб штамповал... Но Володя смог вернуться, хотя в это многие не верили. А он, тем не менее, пойдёт за третьим кубком ( хотя конечно не факт, что дойдёт, но тем не менее...).
К концу карьеры реально в десятку войти.
«Трактор» включил хайлайты матча «Реала» на скамейке запасных СКА: «Игорь Николаевич, там «Реал» показывают. Ну какой «Трактор» – СКА?!»
13 минут назадВидео
«Сибирь» вышла в плей-офф после победы над ЦСКА – 3:2. Люзенков принял команду 11-й на Востоке после отставки Буцаева
28 минут назад
КХЛ. «Сибирь» обыграла ЦСКА, СКА в гостях у «Трактора», «Металлург» принимает «Автомобилист», «Спартак» встретится с «Динамо» Москва
29 минут назадLive
Терещенко о снижении числа занимающихся хоккеем в России: «Все становится дорого и недоступно для населения, ситуация настораживает. Люди не богатеют в сегодняшних реалиях»
сегодня, 13:56
Вице-комиссионер НХЛ о недопуске России на ЧМ и ОИ: «Это не наша проблема. Не готов высказывать свою позицию»
сегодня, 13:42
Плющев о деле Федотова: «ЦСКА пошел на войну и юридически ее проиграл. Развод КХЛ и ИИХФ – авантюра, придуманная, чтобы потешить чье-то самолюбие»
сегодня, 13:30
Дементьев про 2 гола в 14 матчах у Овечкина: «Это удручает, подействовала пауза на Олимпиаду. Нужно просто верить, что Александр начнет забрасывать»
сегодня, 13:16
Каменский об отчете Минспорта: «Хоккей – дорогой вид спорта. Футбол легче – нужны лишь бутсы и майка»
сегодня, 13:07
Вайсфельд о «СКА-Арене»: «Там должен играть СКА. В Ледовом – камерная атмосфера. Как сидеть на кухне и в Большом театре – разные вещи»
сегодня, 12:49
Экс-защитник «Монреаля» Емелин дал совет Демидову: «Работать, работать и еще раз работать. Он сейчас главная звезда команды, нужно сосредоточиться на хоккее»
сегодня, 12:29
«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок
21 секунду назад
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
сегодня, 12:01
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
сегодня, 10:59
Биссоннетт о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Проблема в клубной культуре. Когда твой капитан на льду, ты сбрасываешь перчатки – думаешь уже потом»
сегодня, 10:32
Лав о приходе в «Шанхай»: «Я играл в гольф в Аризоне за неделю до того, как оказался в России. Не думал, что буду тренировать в КХЛ – все произошло из-за ситуации Галлана со здоровьем»
сегодня, 09:42
Шалунов, Пыленков и Бояркин – игроки недели в КХЛ. Жаровский – лучший новичок
сегодня, 09:15
Макдэвид о работе Департамента безопасности НХЛ после вердикта по Гудасу: «Сейчас решения вызывают много недовольства. Почему бы не пересмотреть процесс их принятия?»
сегодня, 07:58
Босер не намерен уходить из «Ванкувера» на фоне перестройки: «Не собираюсь бросать ребят. Просить обмен не в моем характере»
сегодня, 07:45
Тренер «Шанхая» Лав сравнил КХЛ, НХЛ и АХЛ: «Три разных мира, если говорить о менталитете игроков. Мастерства в КХЛ больше, чем в АХЛ»
сегодня, 07:30
Тренер «Эдмонтона» о травме Драйзайтля: «Медики разрешили ему попробовать вернуться на лед. Значит, это не должно затянуться надолго»
сегодня, 06:55
