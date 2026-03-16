Тарасенко сделал дубль за 23 секунды в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой. У него 18+20 в 61 игре в сезоне

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (2:4).

34-летний россиянин отличился в третьем периоде с интервалом 23 секунды (44:51 и 45:14). Его признали второй звездой встречи.

В текущем сезоне у Тарасенко стало 38 (18+20) очков в 61 игре при полезности «минус 4».

Сегодня Владимир (16:55, 0:59 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 2 из 4 бросков в створ и отметился 3 силовыми приемами.

Тарасенко – 16-й россиянин в истории НХЛ, набравший 700+ очков в регулярках. У него 322+378 в 892 играх