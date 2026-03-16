  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тарасенко сделал дубль за 23 секунды в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой. У него 18+20 в 61 игре в сезоне
Видео
Владимир Тарасенко сделал дубль за 23 секунды в матче с «Торонто».

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:4). 

34-летний россиянин отличился в третьем периоде с интервалом 23 секунды (44:51 и 45:14). Его признали второй звездой встречи. 

В текущем сезоне у Тарасенко стало 38 (18+20) очков в 61 игре при полезности «минус 4». 

Сегодня Владимир (16:55, 0:59 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 2 из 4 бросков в створ и отметился 3 силовыми приемами. 

Тарасенко – 16-й россиянин в истории НХЛ, набравший 700+ очков в регулярках. У него 322+378 в 892 играх

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВладимир Тарасенко
logoНХЛ
logoМиннесота
logoТоронто
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кистевой у Володи всегда на топ уровне
Очень оптимистично думать, что он сможет 1000 очков набрать. А так, в районе Ковальчука скорее всего будет по итогу.
Тарас 700 пойнт. 16 й среди русских. 1000 возможна.
Ответ ovi1000
Сложно будет. 5 сезонов, а ведь ему 34 года и куча травм
Ответ Воскресенец
Комментарий скрыт
С учетом двух чашек, и потенциальных 800 очков. А то и 900. Можно будет назвать его одним из великих российских в истории.
Поможет Соте в розырыше кубка. Он в плове всегда отлично расрывается.
Ну что, зелёные перезапустили карьеру Тарасенко) Увы, это все же больше ирония, но в то же время, "уже ветеран", все же взбодрился, и это хорошо 👍
Не, ну это уже величие.
Интересно, а какой рекорд в НХЛ по минимальной разнице во времени между дублем?
Ответ Andy93
4 секунды - Нелс Стюарт (1931), Дерон Куинт (1995).

https://records.nhl.com/records/skater-records/fastest-goals/fastest-2-goals-one-skater
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
