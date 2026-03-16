Тарасов во 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за матч, отразив 19 из 25 бросков «Сиэтла». Поражение – 5-е в последних 6 играх
Даниил Тарасов во 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за матч.
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:6).
26-летний россиянин отразил 19 из 25 бросков (76,0%). Матч с 6 пропущенными шайбами стал для него вторым в этом сезоне, поражение – 5-м в 6 последних играх.
В целом Тарасов провел 23 матча в текущем сезоне, записав в актив 9 побед при 89,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,96.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
...защита, да-уж, тяжко пришлось Дане, добивания с пятака , и одна без помех с 5 метров
Полевые "Флориды" когда-нибудь начнут в защите играть? Смотреть как издеваются над Бобровским и Тарасовым уже сил никаких нет.
