Тарасов во 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за матч, отразив 19 из 25 бросков «Сиэтла». Поражение – 5-е в последних 6 играх

Даниил Тарасов во 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за матч.

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (2:6).

26-летний россиянин отразил 19 из 25 бросков (76,0%). Матч с 6 пропущенными шайбами стал для него вторым в этом сезоне, поражение – 5-м в 6 последних играх.

В целом Тарасов провел 23 матча в текущем сезоне, записав в актив 9 побед при 89,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,96.