Зуб сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе». У защитника «Оттавы» 4+20 в 65 играх

Защитник «Оттавы» Артем Зуб сделал 2 голевые передачи в матче с «Сан-Хосе» (7:4).

Россиянин набрал 24-е (4+20) очко в сезоне, всего он провел 65 матчей.

Сегодня за 19:54 (1:34 – в меньшинстве) у Зуба 1 бросок в створ ворот, 3 блок-шота, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».