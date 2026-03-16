Зуб сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе». У защитника «Оттавы» 4+20 в 65 играх
Защитник «Оттавы» Артем Зуб сделал 2 голевые передачи в матче с «Сан-Хосе» (7:4).
Россиянин набрал 24-е (4+20) очко в сезоне, всего он провел 65 матчей.
Сегодня за 19:54 (1:34 – в меньшинстве) у Зуба 1 бросок в створ ворот, 3 блок-шота, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Материалы по теме
Рекомендуем
