Король Испании – персона нон-грата в Жироне. В 2017-м там победили «Реал» на фоне бунта Каталонии

Решение до сих пор в силе.

Нынешний король Испании по сравнению с предшественниками наделен лишь номинальной властью. А еще он формально не может посещать один из городов страны. Шесть лет назад совет депутатов Жироны объявил Филиппа VI персоной нон-грата. История стала еще драматичнее, когда спустя несколько дней «Жирона» (тогда она дебютировала в Примере) неожиданно обыграла «Реал».

В 1942-м персоной нон-грата стала прабабушка Филиппа VI

Нет точных сведений, когда именно возник термин «персона нон-грата» (в переводе с латыни – «нежелательный человек»). Юридически его закрепили только в 1961 году, когда 40 стран (позже к ним добавились новые подписанты) утвердили Венскую конвенцию дипломатических отношений. В документе указано, какие права, обязанности и процедуры должны соблюдать правительства в отношении сотрудников посольств и консульств. Кандидатуру посланника обычно согласовывают с принимающей стороной (выдается так называемая консульская экзекватура), предоставляя ему дипломатический иммунитет. А статус персоны нон грата лишает его этой привилегии.

Конечно, и до Венской конвенции дипломатов объявляли нежелательными. Эмиссаров другой страны иногда отказывались принимать еще в древности. В Средние века в северной Италии появились постоянные представительства. Считается, что первым открывать посольства в других городах-государствах стал Милан. В течение следующих столетий эта практика распространилась на соседние страны, а число посланников постоянно росло. В XIX веке объявление дипломата персоной нон-грата стало синонимом его выдворения.

Впрочем, мера касается не только сотрудников внешнеполитических ведомств, но и членов их семей или просто чиновников. В случае аннулирования визы, депортации или внесения в черные списки человек тоже в каком-то смысле становится персоной нон-грата.

Виктория Евгения Баттенбергская в 1910-м

С похожей унизительной процедурой в 1942 году столкнулась Виктория Евгения Баттенбергская, королева Испании и вдова Альфонса XIII. В 1931 году в Мадриде громыхнула революция: к правлению пришли республиканцы, а король сбежал из страны. Альфонс не отказался от титула, хотя лишился власти. Даже в 1939-м, когда республика проиграла в гражданской войне, а новым руководителем страны стал каудильо (то есть вождь, аналог фюрера и дуче) Франсиско Франко, монарх на родину не вернулся. Сначала его семья переехала во Францию, а затем – в фашистскую Италию.

В 1941 году король умер. А в следующем году правительство Италии объявило персоной нон-грата Викторию. Вероятно, из-за ее происхождения. Она родилась в Шотландии и была внучкой британской королевы Виктории. Хотя немцы в ее роду тоже были, в годы Второй мировой супруга испанского монарха, вероятно, все же симпатизировала странам антигитлеровской коалиции. В итоге она уехала из Италии и умерла в Швейцарии в 1969-м. Следующим королем стал ее внук Хуан Карлос I, взошедший на престол в 1975-м после падения режима Франко. Нынешний монарх Филипп VI – сын Хуана Карлоса.

В 2017-м в Каталонии прошел референдум о независимости. Король его осудил, а депутаты Жироны запретили монарху посещать город

Корону передали в 2014-м после отречения предыдущего короля. Хотя Филипп VI получил номинальную власть, его правление нельзя считать символическим –он хранитель конституции. 1 октября 2017-го в Каталонии вопреки воли центральной власти прошел референдум. Граждане региона должны были ответить, хотят ли они, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления. Это была уже не первая попытка решить судьбу автономного сообщества. Референдум изначально планировали на 2014-й, но тогда из-за протеста Мадрида его провели в форме опроса без юридический силы. В итоге оба раза жители проголосовали за отделение.

Премьер-министр Мариано Рахой не признал итоги референдума 2017-го. Противники независимости настаивали, что процедура прошла с нарушениями. Кроме того, еще до голосования Конституционный суд назвал решение местных властей незаконным. 3 октября Филипп выступал с обращением и поддержал федеральное правительство: «Каталонские власти оказались за рамками закона и демократии, пытаясь сломить единство Испании и национальный суверенитет».

В Барселоне и других городах автономии прошли акции протеста и манифестации, начались столкновения с полицией. 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость в соответствии с итогами референдума. В ответ в Мадриде прошло заседание депутатов, которые ввели прямое управление в мятежном регионе. Местный парламент распустили, а президента женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона объявили в розыск. Он уехал из страны, однако других политиков задержали и осудили.

25 октября, то есть еще до кульминации событий, неожиданное решение приняли в городском совете Жироны. Здесь сепаратистские настроения были особенно мощны: если в Барселоне и окрестностях за отделение проголосовали 89%, то в провинции Жирона – 95%. В итоге местные депутаты провозгласили персонами нон-грата короля Филиппа VI и представителя правительства Испании в Каталонии Энрика Мийо. Им запретили посещать город. Перед этим похожую инициативу обсуждали депутаты совета Барселоны, но ее не поддержали.

Даже спустя годы Филиппу в Каталонии не рады. Официально решение властей Жироны не отменили, хотя Филипп туда и не стремится. Ему и в Барселону пробиться сложно: в 2020-м протестующие подожгли покрышки на железной дороге, по которой монарх добирался до столицы региона. Правда, вопреки стараниям активистов Филипп все же доехал до Барселоны.

Решение городского совета футболисты «Жироны» закрепили победой над «Реалом». Перевернули матч с 0:1

Конституционный кризис 2017-го получил сиквел в футболе. Например, «Барселона» и «Лас-Пальмас» сыграли 1 октября на пустом «Камп-Ноу». Причем не было уверенности, что матч вообще состоится.

«Реал» проявил осторожность. Королевский клуб – символ единства страны, что автоматически вносило его в список противников, стремящихся к самостоятельности жителей Каталонии. 29 октября он играл с «Жироной» – через двое суток после провозглашения независимости и введения прямого управления из Мадрида и через пять после решения депутатов городского совета. Чтобы избежать лишних проблем, гости поехали на матч не на клубном автобусе, а на нейтральном – без символики команды.

В 2017-м «Жирона» впервые в истории вышла в Примеру, а к ней в гости, пусть и без красивых наклеек на автобусе, приехал действующий победитель Лиги чемпионов. Вне контекста игра выглядела противостоянием суперфаворита и аутсайдера. К концу октября «Жирона» в девяти турах выиграла только дважды – у «Малаги» и «Депортиво». «Реал» же уступил всего раз – «Бетису» в сентябре.

29 октября 13-тысячный стадион «Монтиливи» забился полностью: каталонские флаги, свист трибун и проклятия в адрес Мадрида. Драмы добавлял факт из биографии опального Карлеса Пучдемона – он родом из Жироны. Очевидно, все ждали провокаций, но главный тренер хозяев Пабло Мачин успокаивал: «Нет поводов для тревоги. Наши болельщики мирные, с уважением относятся к сопернику и просто хотят наслаждаться футболом».

И они насладились. «Жирона» пропустила на 12-й минуте (гол Иско), но во втором тайме Кристиан Стуани и Порту оформили 2:1 – историческая победа «Жироны». В разгар крупнейшего за последние годы конфликта между Мадридом и сторонниками независимости Каталонии.

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Фото: Gettyimages.ru/Jeff J Mitchell, Alex Caparros, Chris McGrath, David Ramos; Huebner/Lau/Global Look Press