  • Гасперини об 1:1 с «Миланом»: «Рома» встречалась со второй командой Серии А и чувствует себя сильнее. Моя оборона в этом сезоне просто невероятна»
Гасперини об 1:1 с «Миланом»: «Рома» встречалась со второй командой Серии А и чувствует себя сильнее. Моя оборона в этом сезоне просто невероятна»

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини оценил ничью с «Миланом» (1:1) в Серии А.

«Когда «Милан» ведет в счете, он становится очень опасен в контратаках, особенно с учетом свежих сил в лице Пулишича и Фюллькруга. Тем не менее, если бы мы проиграли этот матч, это был бы реально тяжелый удар. Если бы мы вышли вперед [в счете], у нас был бы отличный шанс на победу. Мы встречались с командой, занимающей второе место в Серии А, и после этого матча чувствуем себя сильнее.

«Милан» славится своими контратаками, и нам стоит отдать должное, ведь у них есть такие великолепные спринтеры, как Леау, Пулишич, Нкунку, даже Рабьо. Они всегда опасны, даже когда кажется, что вы доминируете. Мы много раз видели, как «Милан» был на грани поражения, а затем одерживал победу.

Моя оборона в этом сезоне просто невероятна, и то, что мы так мало позволили «Милану» сегодня — это благодаря нашим усилиям и решимости», – сказал Гасперини.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoРома
logoДжан Пьеро Гасперини
logoМилан
logoсерия А Италия
14 комментариев
Играли лучше Милана
Ответ Vad Gushin
Играли лучше Милана
В смысле ? А Милан играл ?
Ответ Vad Gushin
Играли лучше Милана
Не то что бы лучше. Там тотальный отскок Милана было
Гасп: "О-о! Моя Оборона!
Солнечный зайчик стеклянного глаза!"
Ответ PenCap Chew
Гасп: "О-о! Моя Оборона! Солнечный зайчик стеклянного глаза!"
блин, зашел сюда только для того чтобы это написать, а ты уже
Ответ Cartoon Head
блин, зашел сюда только для того чтобы это написать, а ты уже
Сработала триггерная фраза, не смог пройти мимо)))
Оборона то хорошая, а вот с атакой беда.
Ужасная игра Милана, в первой тайме чудеса и Меньян спасали
Оборона при Гасперини нет нет да и да, а вот атака кошмар. Выручает Дибала и Пелегрини. Форвардов всех сливать надо и менять на других. Довбик и Фергюсон это два днища.
