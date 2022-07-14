His foot
Блог

В 1990-м клуб из Калининградской области играл в Балтийской лиге – с литовцами, латвийцами и эстонцами. Как так вышло?

сборная Литвы по футболу сборная Литвы по футболу
чемпионат СССР
высшая лига Литва высшая лига Литва
Жальгирис Вильнюс Жальгирис Вильнюс
Балтика Балтика
Футбол Футбол

Объясняет Юрий Истомин.

После развала Советского Союза каждая республика обзавелась своим чемпионатом. Но до того, как в Эстонии, Латвии и Литве появились независимые турниры, местные команды год играли в Балтийской лиге. Вместе с клубом из России под названием «Прогресс».

Что еще за «Прогресс»? И что за Балтийская лига?  

К концу сезона-1990 в Высшей лиге СССР осталось всего 13 клубов. Грузинские «Динамо» и «Гурия» снялись перед стартом чемпионата, а литовский «Жальгирис» – после первого тура. Через два дня снялась вся Литва: 11 марта республика вышла из состава Союза, а в течение следующих недель независимость восстановили Эстония и Латвия. Москва признала самостоятельность Прибалтики только после путча 1991-го.

Клубам из Вильнюса, Каунаса, Риги и Таллина все еще нужно было с кем-то играть – так возникла идея объединенного чемпионата Эстонии, Латвии и Литвы. В 1980-х «Жальгирис» был единственной прибалтийской командой, которая регулярно выступала в Высшей лиге СССР (в 1987-м даже взяла бронзу), остальные играли в дивизионах ниже. В новую лигу пригласили 18 команд: 9 – из Литвы, 6 – из Латвии, 2 – из Эстонии.

Еще один участник выделялся: в лигу заявился «Прогресс» из Черняховска – второго по величине города Калининградской области, где живут 40 тысяч человек.

Тогда российский клуб переживал лучший период в истории. В конце 1980-х он три года подряд выигрывал чемпионат области, а с 1988-го совмещал региональный турнир с первенством РСФСР. Во втором сезоне команда даже была в шаге от выхода во Вторую лигу СССР, но всего через несколько месяцев заявилась в новый объединенный чемпионат.

Состав «Прогресса» в 1990 году

«Точно не знаю, почему мы выступали в этом турнире, – сказал Sports.ru бывший играющий тренер «Прогресса» Виктор Карман. – Организаторы Балтийской лиги просто предложили одно место Калининградской области. Никто тогда не думал, какой будет ситуация в мире. Может быть, в будущем хотели пригласить в этот чемпионат Швецию и Польшу».

Балтийской лиге предшествовал еще один турнир. О нем в 2009-м рассказывал экс-президент «Прогресса» Николай Карулин:

«Весной 1990 года литовские команды отказались от участия в чемпионате СССР, и в Клайпеде провели «Кубок свободной Прибалтики», куда пригласили «Прогресс». В Москве, узнав об этом, влепили мне выговор. Мы же сенсационно вышли в финал, где со счетом 2:0 обыграли «Жальгирис». Здесь уже пришел черед обижаться организаторам турнира. Как так, Кубок свободной Прибалтики выиграла российская команда?! Нам отказались в торжественной обстановке вручать трофей, принесли его втихаря к автобусу. Зато из Москвы поздравления пришли, там о выговоре тут же забыли и разрешили выступать в чемпионате Прибалтики».

Церковь Михаила Архангела – главная достопримечательность Черняховска

Впрочем, других достоверных упоминаний Кубка свободной Прибалтики нет. Кроме того, по интервью Карулина может показаться, что условия в «Прогрессе» были просто райские: «Все ведущие игроки у нас сразу получали квартиры, имели достойные зарплаты. Поэтому и ехали к нам со всей страны. Например, мастер спорта Леонид Зюзин, известный по выступлениям за ярославский «Шинник», в Черняховске сразу получил машину «Жигули».

Виктор Карман в разговоре со Sports.ru «Жигули» не упоминал, но отметил, что зарплаты в «Прогрессе» и «Балтике» были на одном уровне, хотя калининградский клуб в то время играл во Второй лиге.

Балтийская лига просуществовала один сезон. Позже ее пытались возродить с «Балтикой» и минским «Динамо»

Зарплаты на уровне «Балтики», (возможно) квартиры и «Жигули» появились у футболистов из Черняховска благодаря главному предприятию города. Клуб финансировали из бюджета «Техмаша» (в 1980-е его возглавлял Карулин), где работали около двух тысяч человек. Завод выделил «Икарус» – на нем команда рассекала по всей Прибалтике. 

Самый дальний выезд пролегал через три республики – от Черняховска до Таллина около 600 километров. Границ еще толком не было (визовый режим с Литвой для Калининградской области ввели только в 2003-м, а для жителей остальной России – в 1994-м), но бытовые сложности уже возникали. В апреле 1990-го союзный центр ввел экономическую блокаду для Литвы: под ограничение попали нефть, газ и продукты питания.

К тому же в условиях товарного дефицита в разных частях Союза появились карточки. Купить что-то в Вильнюсе по калининградским талонам было нельзя, поэтому футболистам «Прогресса» выдали специальные литовские карточки, но и с ними были трудности: по словам Виктора Кармана, в магазинах русским часто отказывали в обслуживании. Впрочем, все противоречия оставались за пределами футбольного поля.

«Среди игроков неприязни не было, отношения оставались корректными, – вспоминает экс-тренер «Прогресса». – Может быть, сказывалось то, что столько лет жили в одной стране. Что касается болельщиков, то их на гостевых матчах было мало. Там встречи проходили без ажиотажа. Зато в Черняховске на трибунах собралось много людей. На игре с «Жальгирисом» было больше пяти тысяч, хотя сам стадион вмещал где-то полторы. Болельщики сидели на деревьях».

Как раз клуб из Вильнюса стал лучшим по итогам сезона. В 32 турах «Жальгирис» набрал 58 очков, опередив «Сириус» из Клайпеды на 11. Бронза досталась еще одному литовскому клубу – «Экранасу» из Паневежиса. На четвертом – «Прогресс», который достойно смотрелся в том числе против будущего чемпиона. В домашней игре против «Жальгириса» черняховцы вели в счете, но в итоге уступили 1:4 (хет-трик сделал Вальдас Иванаускас – будущий нападающий «Гамбурга», а ныне главный тренер сборной Литвы). Из Вильнюса россияне увезли безголевую ничью.

Фанаты «Жальгириса» на матче против «Прогресса»

Из двух эстонских клубов до конца сезона доиграл только один. После 14 туров с турнира снялся таллинский «Фосфорит», а «Спорт», где когда-то начинал Валерий Карпин, финишировал на 10-м месте и тоже обанкротился. Лучшей командой Латвии был РАФ из Елгавы – 8-е место. При этом клуб продолжал играть в чемпионате СССР, где стал четвертым в своей группе Первой лиги Б. 

Эксперимент прожил меньше года. В том же сезоне литовские клубы провели отдельный турнир в формате плей-офф (в финале «Жальгирис» уступил «Сириусу»), где сыграли команды объединенной лиги и литовского чемпионата (фактически бывший республиканский дивизион, то есть пятый уровень в советской пирамиде). В следующем сезоне они определяли победителя по стандартной схеме. С уходом литовских команд Балтийская лига лишилась смысла.

Встреча «Жальгириса» и «Прогресса» в Черняховске

«Прогресс» сменил вектор развития. Виктор Карман оставил пост тренера, а костяк команды сформировали молодые игроки из Петербурга. Самым известным в клубе из Черняховска был Виталий Литвинов. Через 10 лет защитник стал капитаном «Торпедо» и выиграл с москвичами бронзовые медали чемпионата страны.

В 1990-е начались проблемы с финансированием: «Техмаш» разорился, а главный человек в футбольном Черняховске ушел в политику. В 1991-м Николая Карулина избрали депутатом Верховного совета, поэтому он много времени проводил в Москве. 

«Выступал против пьяницы Ельцина, не согласен был с его политической позицией и методами управления страной, – рассказывал бывший президент «Прогресса» в интервью 2009 года. – Поэтому меня вместе с другими депутатами в октябре 1993 года расстреливали в Белом доме. А потом целый месяц держали под арестом в гостинице «Россия». Пока я там торчал, в Черняховске приватизировали и продали мой завод «Техмаш». 

В том же 1993-м Балтийская лига задышала. Турнир шел параллельно с национальными чемпионатами, организаторы позвали только 8 команд, разбив их на две группы: три – из Литвы, две – из Латвии и по одной – из Эстонии, России и Беларуси. И нет, Россию представлял не «Прогресс», а «Балтика». Правда, калининградская команда снялась уже после после первого тура, когда проиграла «Жальгирису». Минское «Динамо» и таллинская «Флора» тоже добровольно сошли с дистанции, но плей-офф все же провели: в финале «Жальгирис» по пенальти одолел «Сконто». В 2000-е под тем же брендом вновь проводили подобный турнир, но, кроме клубов из Эстонии, Латвии и Литвы, туда уже никого не приглашали.

Опыт «Прогресса» – не уникальный. За 70 лет до Балтийской лиги в регионе уже была команда, игравшая не в своем чемпионате

Если футболисты из Черняховска отправлялись на выезды в соседние страны лишь по ходу одного сезона, то футбольный клуб «Мемель» играл за границей несколько лет. Команда базировалась в Литве и в 1920-е выступала не только в домашнем чемпионате, но и в соседней Германии. 

Это стало возможно из-за итогов Первой мировой. До 1918-го Мемель (так немцы называли Клайпеду) оставался частью Германии, но после войны попал под управление Лиги наций, предшественницы ООН. Население было смешанным – около 30% считали себя литовцами, поэтому правительство независимой Литвы мечтало присоединить город. Это удалось в 1923-м в результате относительно мирного восстания. Через год здесь появился клуб, который заявился в два чемпионата, и для каждой лиги назывался по-своему. В литовском турнире играла «Клайпеда», а в чемпионате Восточной Пруссии (один из региональных дивизионов Германии) – «Мемель».

Команда добилась наибольших успехов на востоке, в первом же сезоне взяв серебро. На западе результаты пришли чуть позже – в конце 1920-х клуб дважды приходил вторым в Восточной Пруссии.

Аннексия Мемеля в 1939-м

В «Клайпеде»/«Мемеле» было много литовцев, часть из которых вызывалась в сборную, но Футбольная ассоциация страны долго прессовала команду. На ее стороне была и ФИФА: в ее уставе прописано, что все национальные турниры проходят в границах определенной страны. В итоге в 1931-м «Клайпеду» на время исключили из литовской лиги, а с приходом к власти Гитлера «Мемель» покинул чемпионат Германии. Команда играла в Литве до весны 1939-го – в том году город в результате аннексии стал частью рейха. «Мемель» снова заявился в немецкую лигу и прекратил существование в конце Второй мировой войны.

Еще больше постов о футболе в контексте истории в телеграм-канале His foot

Когда советские танки вошли в Чехословакию, УЕФА провел новую жеребьевку. Московское и киевское «Динамо» снялись с еврокубков

Фото: en.wikipedia.org; globallookpress.com; fkzalgiris.lt; РИА Новости/Владимир Федоренко; Gettyimages.ru/Central Press / Stringer

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные