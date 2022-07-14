В 1990-м клуб из Калининградской области играл в Балтийской лиге – с литовцами, латвийцами и эстонцами. Как так вышло?

Объясняет Юрий Истомин.

После развала Советского Союза каждая республика обзавелась своим чемпионатом. Но до того, как в Эстонии, Латвии и Литве появились независимые турниры, местные команды год играли в Балтийской лиге. Вместе с клубом из России под названием «Прогресс».

Что еще за «Прогресс»? И что за Балтийская лига?

К концу сезона-1990 в Высшей лиге СССР осталось всего 13 клубов. Грузинские «Динамо» и «Гурия» снялись перед стартом чемпионата, а литовский «Жальгирис» – после первого тура. Через два дня снялась вся Литва: 11 марта республика вышла из состава Союза, а в течение следующих недель независимость восстановили Эстония и Латвия. Москва признала самостоятельность Прибалтики только после путча 1991-го.

Клубам из Вильнюса, Каунаса, Риги и Таллина все еще нужно было с кем-то играть – так возникла идея объединенного чемпионата Эстонии, Латвии и Литвы. В 1980-х «Жальгирис» был единственной прибалтийской командой, которая регулярно выступала в Высшей лиге СССР (в 1987-м даже взяла бронзу), остальные играли в дивизионах ниже. В новую лигу пригласили 18 команд: 9 – из Литвы, 6 – из Латвии, 2 – из Эстонии.

Еще один участник выделялся: в лигу заявился «Прогресс» из Черняховска – второго по величине города Калининградской области, где живут 40 тысяч человек.

Тогда российский клуб переживал лучший период в истории. В конце 1980-х он три года подряд выигрывал чемпионат области, а с 1988-го совмещал региональный турнир с первенством РСФСР. Во втором сезоне команда даже была в шаге от выхода во Вторую лигу СССР, но всего через несколько месяцев заявилась в новый объединенный чемпионат.

Состав «Прогресса» в 1990 году

«Точно не знаю, почему мы выступали в этом турнире, – сказал Sports.ru бывший играющий тренер «Прогресса» Виктор Карман. – Организаторы Балтийской лиги просто предложили одно место Калининградской области. Никто тогда не думал, какой будет ситуация в мире. Может быть, в будущем хотели пригласить в этот чемпионат Швецию и Польшу».

Балтийской лиге предшествовал еще один турнир. О нем в 2009-м рассказывал экс-президент «Прогресса» Николай Карулин:

«Весной 1990 года литовские команды отказались от участия в чемпионате СССР, и в Клайпеде провели «Кубок свободной Прибалтики», куда пригласили «Прогресс». В Москве, узнав об этом, влепили мне выговор. Мы же сенсационно вышли в финал, где со счетом 2:0 обыграли «Жальгирис». Здесь уже пришел черед обижаться организаторам турнира. Как так, Кубок свободной Прибалтики выиграла российская команда?! Нам отказались в торжественной обстановке вручать трофей, принесли его втихаря к автобусу. Зато из Москвы поздравления пришли, там о выговоре тут же забыли и разрешили выступать в чемпионате Прибалтики».

Церковь Михаила Архангела – главная достопримечательность Черняховска

Впрочем, других достоверных упоминаний Кубка свободной Прибалтики нет. Кроме того, по интервью Карулина может показаться, что условия в «Прогрессе» были просто райские: «Все ведущие игроки у нас сразу получали квартиры, имели достойные зарплаты. Поэтому и ехали к нам со всей страны. Например, мастер спорта Леонид Зюзин, известный по выступлениям за ярославский «Шинник», в Черняховске сразу получил машину «Жигули».

Виктор Карман в разговоре со Sports.ru «Жигули» не упоминал, но отметил, что зарплаты в «Прогрессе» и «Балтике» были на одном уровне, хотя калининградский клуб в то время играл во Второй лиге.

Балтийская лига просуществовала один сезон. Позже ее пытались возродить с «Балтикой» и минским «Динамо»

Зарплаты на уровне «Балтики», (возможно) квартиры и «Жигули» появились у футболистов из Черняховска благодаря главному предприятию города. Клуб финансировали из бюджета «Техмаша» (в 1980-е его возглавлял Карулин), где работали около двух тысяч человек. Завод выделил «Икарус» – на нем команда рассекала по всей Прибалтике.

Самый дальний выезд пролегал через три республики – от Черняховска до Таллина около 600 километров. Границ еще толком не было (визовый режим с Литвой для Калининградской области ввели только в 2003-м, а для жителей остальной России – в 1994-м), но бытовые сложности уже возникали. В апреле 1990-го союзный центр ввел экономическую блокаду для Литвы: под ограничение попали нефть, газ и продукты питания.

К тому же в условиях товарного дефицита в разных частях Союза появились карточки. Купить что-то в Вильнюсе по калининградским талонам было нельзя, поэтому футболистам «Прогресса» выдали специальные литовские карточки, но и с ними были трудности: по словам Виктора Кармана, в магазинах русским часто отказывали в обслуживании. Впрочем, все противоречия оставались за пределами футбольного поля.

«Среди игроков неприязни не было, отношения оставались корректными, – вспоминает экс-тренер «Прогресса». – Может быть, сказывалось то, что столько лет жили в одной стране. Что касается болельщиков, то их на гостевых матчах было мало. Там встречи проходили без ажиотажа. Зато в Черняховске на трибунах собралось много людей. На игре с «Жальгирисом» было больше пяти тысяч, хотя сам стадион вмещал где-то полторы. Болельщики сидели на деревьях».

Как раз клуб из Вильнюса стал лучшим по итогам сезона. В 32 турах «Жальгирис» набрал 58 очков, опередив «Сириус» из Клайпеды на 11. Бронза досталась еще одному литовскому клубу – «Экранасу» из Паневежиса. На четвертом – «Прогресс», который достойно смотрелся в том числе против будущего чемпиона. В домашней игре против «Жальгириса» черняховцы вели в счете, но в итоге уступили 1:4 (хет-трик сделал Вальдас Иванаускас – будущий нападающий «Гамбурга», а ныне главный тренер сборной Литвы). Из Вильнюса россияне увезли безголевую ничью.

Фанаты «Жальгириса» на матче против «Прогресса»

Из двух эстонских клубов до конца сезона доиграл только один. После 14 туров с турнира снялся таллинский «Фосфорит», а «Спорт», где когда-то начинал Валерий Карпин, финишировал на 10-м месте и тоже обанкротился. Лучшей командой Латвии был РАФ из Елгавы – 8-е место. При этом клуб продолжал играть в чемпионате СССР, где стал четвертым в своей группе Первой лиги Б.

Эксперимент прожил меньше года. В том же сезоне литовские клубы провели отдельный турнир в формате плей-офф (в финале «Жальгирис» уступил «Сириусу»), где сыграли команды объединенной лиги и литовского чемпионата (фактически бывший республиканский дивизион, то есть пятый уровень в советской пирамиде). В следующем сезоне они определяли победителя по стандартной схеме. С уходом литовских команд Балтийская лига лишилась смысла.

Встреча «Жальгириса» и «Прогресса» в Черняховске

«Прогресс» сменил вектор развития. Виктор Карман оставил пост тренера, а костяк команды сформировали молодые игроки из Петербурга. Самым известным в клубе из Черняховска был Виталий Литвинов. Через 10 лет защитник стал капитаном «Торпедо» и выиграл с москвичами бронзовые медали чемпионата страны.

В 1990-е начались проблемы с финансированием: «Техмаш» разорился, а главный человек в футбольном Черняховске ушел в политику. В 1991-м Николая Карулина избрали депутатом Верховного совета, поэтому он много времени проводил в Москве.

«Выступал против пьяницы Ельцина, не согласен был с его политической позицией и методами управления страной, – рассказывал бывший президент «Прогресса» в интервью 2009 года. – Поэтому меня вместе с другими депутатами в октябре 1993 года расстреливали в Белом доме. А потом целый месяц держали под арестом в гостинице «Россия». Пока я там торчал, в Черняховске приватизировали и продали мой завод «Техмаш».

В том же 1993-м Балтийская лига задышала. Турнир шел параллельно с национальными чемпионатами, организаторы позвали только 8 команд, разбив их на две группы: три – из Литвы, две – из Латвии и по одной – из Эстонии, России и Беларуси. И нет, Россию представлял не «Прогресс», а «Балтика». Правда, калининградская команда снялась уже после после первого тура, когда проиграла «Жальгирису». Минское «Динамо» и таллинская «Флора» тоже добровольно сошли с дистанции, но плей-офф все же провели: в финале «Жальгирис» по пенальти одолел «Сконто». В 2000-е под тем же брендом вновь проводили подобный турнир, но, кроме клубов из Эстонии, Латвии и Литвы, туда уже никого не приглашали.

Опыт «Прогресса» – не уникальный. За 70 лет до Балтийской лиги в регионе уже была команда, игравшая не в своем чемпионате

Если футболисты из Черняховска отправлялись на выезды в соседние страны лишь по ходу одного сезона, то футбольный клуб «Мемель» играл за границей несколько лет. Команда базировалась в Литве и в 1920-е выступала не только в домашнем чемпионате, но и в соседней Германии.

Это стало возможно из-за итогов Первой мировой. До 1918-го Мемель (так немцы называли Клайпеду) оставался частью Германии, но после войны попал под управление Лиги наций, предшественницы ООН. Население было смешанным – около 30% считали себя литовцами, поэтому правительство независимой Литвы мечтало присоединить город. Это удалось в 1923-м в результате относительно мирного восстания. Через год здесь появился клуб, который заявился в два чемпионата, и для каждой лиги назывался по-своему. В литовском турнире играла «Клайпеда», а в чемпионате Восточной Пруссии (один из региональных дивизионов Германии) – «Мемель».

Команда добилась наибольших успехов на востоке, в первом же сезоне взяв серебро. На западе результаты пришли чуть позже – в конце 1920-х клуб дважды приходил вторым в Восточной Пруссии.

Аннексия Мемеля в 1939-м

В «Клайпеде»/«Мемеле» было много литовцев, часть из которых вызывалась в сборную, но Футбольная ассоциация страны долго прессовала команду. На ее стороне была и ФИФА: в ее уставе прописано, что все национальные турниры проходят в границах определенной страны. В итоге в 1931-м «Клайпеду» на время исключили из литовской лиги, а с приходом к власти Гитлера «Мемель» покинул чемпионат Германии. Команда играла в Литве до весны 1939-го – в том году город в результате аннексии стал частью рейха. «Мемель» снова заявился в немецкую лигу и прекратил существование в конце Второй мировой войны.

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Фото: en.wikipedia.org; globallookpress.com; fkzalgiris.lt; РИА Новости/Владимир Федоренко; Gettyimages.ru/Central Press / Stringer