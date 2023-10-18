Заклеить рот на ночь: что за странный метод улучшения сна?

Ерунда или полезно?

Не так давно главный тренер бостонской баскетбольной команды «Селтикс» Джо Маззулла рассказал, что заклеивает рот перед тем, как лечь спать.

«Очень рекомендую всем. Есть специальная наклейка для этого. Попав в НБА, я быстро понял, насколько сложным и изматывающим во всех смыслах – физически и морально – является сезон в этой лиге. Уже к середине первого сезона я был ужасно измотан... Решил, что надо изменить подход к некоторым вещам, оптимизировать процессы, чтобы ничего не мешало моей тренерской работе. Сон – очень важная вещь. И заклеенный рот в моем случае играет роль», – поделился Мазулла.

В Америке это очень популярный метод – в соцсетях видео с хэштегом #mouthtaping уже набрали более 40 миллионов просмотров. Среди тех, кто использует метод, не только Мазулла, но и топ-модели. Российская модель Елена Перминова рассказала, что заклеивают рот в ее семье еще муж и двое детей, 12 и 14 лет: «Это реально удивительно сильно поменяло качество сна и не только!»

Разбираемся, в чем суть метода, и правда ли заклеивание рта помогает сделать сон более здоровым.

Доля разумности в методе есть: дыхание носом дает на 20% больше кислорода и успокаивает

Считается, что заклеивая рот на ночь, человек автоматически начинает дышать носом. Без этого мы часто помогаем себе дышать ртом: слизистая пересушивается, язык западает, начинается храп.

Дыхание через нос действительно более физиологично. Так воздух очищается, согревается и увлажняется. Если человек дышит ртом, то пропускает эти важные этапы. Например, если вдохнуть холодный воздух ртом, он не согреется, а холод вызовет раздражение дыхательных путей, приведет к их сужению и затруднит дыхание. Это может вызвать хрипы, одышку и сильный кашель. Также, известно, что постоянное дыхание ртом замедляет рост у детей, приводит к деформации лица и портит прикус.

Когда человек дышит носом, его организм поглощает до 20% больше кислорода, дыхание становится более спокойным и размеренным. Именно носовое дыхание предпочтительно во время сна, потому что позволяет фильтровать инородные частицы вроде пыли, аллергенов и микробов, не пересушивает слизистую оболочку рта и нормализует сердечный ритм.

Дыхание через рот может даже угрожать жизни – из-за апноэ

Дыхание с открытым ртом меняет положение структур верхних дыхательных путей таким образом, что это предрасполагает к их блокировке (обструкции) и храпу.

Поток вдыхаемого воздуха перекрывается из-за сужения просвета дыхательных путей, которое достигается за счет расслабления мышц языка и неба. Несмотря на то, что поток воздуха перекрыт, движения грудной клетки и живота сохраняются и даже усиливаются в ответ на недостаток вдыхаемого кислорода. В результате происходит микропробуждение, во время которого нормальный просвет дыхательных путей ненадолго восстанавливается. Из-за этого человек спит беспокойно, даже если этого не помнит, и страдает от чрезмерной дневной сонливости. Кроме того, люди, которые дышат преимущественно ртом, чаще сталкиваются с сухостью во рту, неприятным запахом изо рта, раздражением десен, кариесом, забывчивостью и головными болями.

Чаще всего сон с открытым ртом, сопровождающийся очень громким храпом, – это признак апноэ, заболевания, при котором дыхательные пути на некоторое время закрываются полностью. К апноэ могут привести увеличенные аденоиды, избыточный вес, врожденные узкие дыхательные пути. Чаще всего от него страдают мужчины старше 25–30 лет.

Почему человек храпит и как с этим бороться

У людей с апноэ повышен риск развития артериальной гипертензии, инфаркта миокарда, нарушений сердечного ритма и инсульта. Кроме того, у них со временем возникают проблемы с концентрацией внимания, поэтому растет риск несчастных случаев. Например, они в два раза чаще попадают в автомобильные аварии.

Звучит и правда страшно, поэтому кажется логичным заклеить рот и буквально заставить себя дышать носом. Но на деле все не так просто. Подобная практика может быть рискованной, особенно если делать это, не посоветовавшись с врачом.

Рот лучше не заклеивать, есть риск даже умереть

Исследований, которые бы изучали пользу заклеивания рта для здоровья, мало. Есть результаты одного небольшого эксперимента, в котором двадцати участникам с легким апноэ в течение семи дней заклеивали на ночь рот силиконовым гипоаллергенным пластырем. У них действительно уменьшилась степень тяжести апноэ, они стали храпеть меньше.

Однако доверять таким результатам пока рано, потому что в исследовании участвовало слишком мало людей. Чтобы сделать однозначные выводы, метод должен показать свою безопасность и эффективность на большом количестве испытуемых из разных стран, разного пола и возраста, а также с разной степенью апноэ.

При этом у врачей есть целый список потенциальных опасностей заклеивания рта, среди которых:

бессонница;

аллергические реакции на клей от пластыря (не говоря уже о том, что отрывать его довольно неприятно и даже больно);

обструкция дыхательных путей, которая может стать причиной удушья во сне.

Особенно рискованной такая практика может оказаться как раз для людей, для которых ее изначально и разработали, то есть тех, кто испытывает проблемы с дыханием, в том числе людей с обструктивным апноэ во сне, хронической обструктивной болезнью легких, астмой, искривлением носовой перегородки, хроническим синуситом и аллергическим ринитом.

При этом практика с принудительным закрыванием рта на ночь далеко не новая. Так, раньше люди подвязывали нижнюю челюсть платком или шарфом, в аптеках и сейчас можно купить специальные бандажи от храпа. Однако все это не лечит проблему и может использоваться только в качестве вспомогательной меры на фоне основного лечения, которое назначает врач.

Для каждого из расстройств дыхания во время сна разработаны свои способы лечения и коррекции, эффективность которых доказана научно. Если выспаться как следует не получается из-за храпа, сухости во рту или других проблем, следует обратиться к врачу-терапевту или профильному специалисту – сомнологу, пройти обследование и получить адекватные назначения.

Если не заклеивать, то что? Альтернативы, которые помогут лучше высыпаться

Если проблем с дыханием нет и человеку просто хочется сделать сон более глубоким и восстанавливающим, есть куда более безопасные и эффективные способы, чем заклеить рот пластырем. Например, стоит начать с изменений образа жизни: спать не менее 7 часов в сутки, приучить себя вставать и ложиться в одно и то же время даже в выходные, отказаться от курения и употребления алкоголя, не пить напитки с кофеином перед сном, чаще бывать на свежем воздухе, заняться лечением хронических заболеваний, например, аллергического ринита.

Если проблем со здоровьем нет, но человек замечает, что ночью дышит преимущественно ртом, можно попробовать кое-какие хитрости:

использовать назальные клипсы и расширители (они немного расширяют носовые проходы для потока воздуха);

спать на боку, а не на спине (некоторые пришивают к пижаме кармашек, в который помещают теннисный мяч, это мешает повернуться на спину ночью);

выполнять дыхательную гимнастику;

заняться игрой на духовом инструменте, например, на флейте или кларнете, это тоже своего рода гимнастика для легких, которая может помочь улучшить дыхание.

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Фото: East News/AP Photo/Charles Krupa; pexels.com/Ketut Subiyanto, cottonbro studio; unsplash.com/Jordan Bauer