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Почему на самом деле появляются родинки? Как понять, какие из них опасны?

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Как отличить меланому.

Родинки, таинственные пятна на поверхности нашей кожи, всегда привлекали к себе внимание. Некоторые люди рассматривают родинки как неотъемлемую черту своей индивидуальности, другие же тревожатся, что эти небольшие пигментные образования могут стать источником серьезных проблем, включая меланому. 

Родинки – настоящая загадка. Давайте разберемся, почему они появляются, как отличить безопасные родинки от тех, которые могут представлять угрозу для здоровья, и как правильно следить за ними.

Во всем виноваты гены – причины и факторы риска появления родинок

Родинки, или как их называют врачи – невусы, образуются из-за скопления пигмента меланина, отвечающего за цвет кожи. Они возникают на шее, лице, руках, животе и даже в подмышках и могут иметь разнообразные формы и размеры.

Дерматологи сходятся в том, что основная причина появления родинок связана с генетической мутацией в меланоцитах, специальных клетках кожи, ответственных за производство меланина. Эта мутация может возникнуть еще на этапе развития эмбриона и передаваться по наследству. Она приводит к тому, что меланоциты начинают усиленно и бесконтрольно делиться, образуя скопления меланина в определенных участках кожи. Эти скопления и есть родинки или, по-другому, невусы. 

Помимо генетической причины, существуют факторы риска, которые могут увеличивать вероятность возникновения родинок.

Влияние ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовые (УФ) лучи солнца повреждают клетки и даже их ДНК, вызывая сбои в регуляции клеточного деления. Этот процесс приводит к чрезмерному размножению меланоцитов и образованию родинок.

Исследования свидетельствуют о том, что детские солнечные ожоги и сильное воздействие УФ-излучения в подростковом возрасте увеличивают вероятность появления родинок и риск их злокачественной трансформации. 

Влияние этнической принадлежности. Ученые заметили, что у людей со светлой кожей родинок больше, чем у темнокожих. У светлокожих в клетках кожи содержится меньше меланина. Это означает, что у них больше «шансов» получить солнечный ожог, а значит и риск повреждения ДНК меланоцитов у них выше. Эти повреждения могут способствовать развитию мутаций и возникновению родинок.

Наличие большого количества родинок у родственников. Если у родителей и других близких родственников много родинок, дети также чаще всего имеют склонность к образованию невусов.

Влияние образа жизни и питания. Хотя генетика и факторы окружающей среды играют основную роль, образ жизни также важен. Научные исследования показывают, что употребление пищи, богатой антиоксидантами, такими как витамины C и E, помогает защитить кожу от повреждений, вызванных УФ-лучами. Антиоксиданты помогают предотвратить окислительный стресс и уменьшают воспаление кожи. Овощи, фрукты, орехи и рыба – хорошие источники таких веществ, однако прямое влияние на родинки не доказано и требует дополнительных исследований. 

Красные, фиолетовые, похожие на цветную капусту – виды родинок на теле

Родинки – это разнообразные по форме, цвету и размеру пигментные образования на коже. Они могут быть коричневыми, розоватыми, красными и даже голубыми, их размер может варьироваться от мельчайших точек до образований размером с горошину. Края родинок также могут быть как четкими, так и неравномерными.

Интересно, что родинки могут появиться на коже как с самого рождения, так и во взрослом возрасте. Это зависит от генетической предрасположенности, того сколько человек пребывает на солнце и других факторов.

В зависимости от типа клеток, можно выделить несколько основных видов:

  • Пигментные родинки – самый распространенный вид. Они появляются из-за того, что в некоторых клетках кожи становится слишком много меланина. Как правило, такие родинки развиваются долго, порой до 10 лет, иногда появляются во взрослом возрасте. Выглядят как пятна разного размера, формы и цвета, на ощупь могут быть немного жестковатыми или никак не отличаться от кожи.
  • Сосудистые родинки или ангиомы – маленькие «порталы» кровеносных сосудов, которые появляются на коже. Они образуются из-за активного разрастания клеток внутренней стенки сосудов. Ангиомы выглядят как крошечные красные или фиолетовые точки или пятна, которые могут появиться в разных местах на теле. Обычно они не представляют опасности и могут исчезать сами по себе.
  • Бородавчатые невусы – внешне образование напоминает цветную капусту, а состоит из выступающих папиллом и бородавок.

Какие виды родинок опасны? Симптомы и диагностика 

Большинство родинок не представляют опасности. Это обычные пигментные образования на коже. Однако, стоит помнить, что некоторые из них могут переродиться в меланому, одну из форм рака кожи.

Важно научиться распознавать признаки, которые могут свидетельствовать о потенциальной проблеме, и внимательно следить за изменениями в родинках. Это особенно важно, если на коже есть много невусов или если в семейной истории были случаи рака кожи.

Особое внимание стоит обращать на родинки, если присутствуют следующие признаки: 

  • стремительный рост (диаметр более 5 мм);
  • изменения цвета, поверхности, формы;
  • зуд;
  • боль;
  • образование начинает мокнуть либо периодически кровоточит.

Чтобы вовремя распознать опасную родинку, нужно проводить самостоятельную первичную диагностику до 10 раз в год. В этом поможет алгоритм, который называется АККОРД. Это система наблюдения, которая оценивает родинки по шести характеристикам: асимметрия, край, кровоточивость, окрас, размер, динамика. Если хотя бы по одному из этих параметров родинка изменилась, нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Дерматолог после визуального осмотра прибегает к помощи дерматоскопии, для этого с помощью специального устройства, похожего на лупу, – дерматоскопа, он увеличивает изображение родинки примерно в 10 раз. Это позволяет выявить даже минимальные изменения в родинках, которые могут быть первыми признаками меланомы. 

Иногда, чтобы точно определить, опасна родинка или нет, дерматологу может потребоваться дополнительное исследование – гистологический анализ. В этом случае врач под микроскопом рассмотрит маленький образец ткани (или несколько образцов) из родинки, чтобы определить, какого типа это новообразование и есть ли в нем злокачественные клетки.

Когда стоит задуматься об удалении родинки

Не следует спешить удалять все свои родинки, поскольку в большинстве случаев они не представляют угрозы. Однако, если дерматолог рекомендует избавиться от какого-то невуса, этот совет стоит принять во внимание. 

Выбор метода зависит от многих факторов, включая тип родинки, ее размер, местоположение и индивидуальные особенности кожи. Только после тщательного анализа и консультации с врачом можно определить оптимальный способ удаления для каждой конкретной ситуации.

Существует несколько основных методов удаления родинок:

  • Лазерное удаление. Наиболее распространенный и современный метод, при котором мощный лазерный луч направляется прицельно на родинку, что делает процедуру точной и безопасной. Главное преимущество этого способа – отсутствие шрамов после процедуры. Однако метод подходит не для всех типов родинок, а для полного удаления может потребоваться несколько сеансов (особенно для разрушения крупных образований).
  • Криодеструкция. Родинку замораживают с помощью жидкого азота. Замороженная ткань отмирает и впоследствии отпадает. Этот способ также широко применяется и обеспечивает точное и контролируемое удаление родинок.
  • Хирургическое удаление. Процедура, при которой место вокруг родинки обезболивается, чтобы пациент не чувствовал дискомфорта. Затем хирург аккуратно вырезает родинку с помощью скальпеля. Этот метод обычно применяется для крупных родинок, так как позволяет удалить образование полностью и обеспечить возможность дальнейшего исследования, если это необходимо. 

После удаления родинки обычно отправляют на гистологический анализ, чтобы выявить любые потенциальные патологии или изменения в клетках. Эта информация может понадобиться для дальнейшего лечения и предотвращения возможных осложнений.

Как ухаживать за родинками, чтобы они не превратились в меланому

Существует несколько важных профилактических советов, которые помогут избежать превращения родинок в меланому.

Избегать активных солнечных лучей 

Важно помнить, что ультрафиолетовое излучение (УФ) оказывает воздействие на кожу круглый год, даже в облачные дни. Солнечные лучи наиболее интенсивны примерно с 10 утра до 4 часов дня, поэтому рекомендуется планировать занятия на свежем воздухе на другое время суток, причем это касается даже зимнего периода.

Чтобы предотвратить вредное воздействие УФ-лучей, необходимо регулярно использовать солнцезащитное средство с SPF выше 30. Его следует наносить на кожу жирным слоем примерно за полчаса до выхода на улицу и обновлять каждые 2 часа, если человек плавает или на улице слишком жарко. Кроме того, стоит выбирать одежду из плотных, темных тканей, которая способна полностью закрыть руки и ноги. Широкополая шляпа также обеспечит более эффективную защиту по сравнению с обычной бейсболкой или кепкой. Не стоит забывать и о солнцезащитных очках, которые обеспечивают защиту от обоих видов ультрафиолетового излучения – лучей UVA и UVB.

Проводить регулярные осмотры

Необходимо самостоятельно контролировать родинки, отслеживать изменения в их размере, форме и окраске. Всегда следует обращать внимание на необычные родинки, в этом может помочь алгоритм для самодиагностики – АККОРД.

Аасимметрия – обе половины родинки должна быть симметричны. Если одна половина «съехала» или «расплылась», такая родинка может быть злокачественной.

К края должны быть четкими, а не размытыми.

К – родинка не должна кровоточить.

О – слишком темная или неоднородная окраска – тоже тревожный признак.

Р – обычно размер неопасных родинок не превышает 5 мм (но так бывает не всегда).

Ддинамика – если у родинки изменился цвет, размер или форма, следует показать ее врачу.

В заключение хочется напомнить, что не все родинки опасны. Большинство из них не представляют угрозы для здоровья. Однако, важно помнить о правильном контроле и регулярном обследовании, чтобы своевременно выявить изменения, которые могут указывать на проблемы, такие как меланома.

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Фото: pexels.com/cottonbro studio, Ron Lach, Julia Vilner

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