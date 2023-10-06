ЗОЖ Daily
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Полная история беговых кроссовок: как появились и эволюционировали? Кто придумал?

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Сейчас полки спортивных магазинов забиты разнообразными моделями кроссовок для бега, а раньше атлетам приходилось бегать босиком, в сандалиях и обычных ботинках. Индустрия получила толчок к стремительному росту благодаря беговому буму 70-х годов XX века, и с тех пор ассортимент множился в ширину и глубину: появлялись новые пеноматериалы, модификации верха и поддержки стопы, карбоновые пластины и прочие элементы, повышающие комфорт во время тренировок и соревнований.

Разбираемся, как менялась беговая обувь на протяжении веков.

776 год до н. э. – 393 год н. э. Античные Олимпийские игры. Атлеты бегали босиком и в сандалиях

На первых античных Олимпиадах местные атлеты бегали босиком, но, по мере расширения территории Греческой империи, на Игры стало приезжать все больше спортсменов из холодных широт. Они соревновались в сандалиях, которые в повседневной жизни использовались для ходьбы.

Когда спортсмены в обуви стали все чаще выигрывать забеги, большинство атлетов переняли их опыт и начали тоже бегать в сандалиях, подошва которых улучшала сцепление с землей и позволяла бежать быстрее.

В те времена сандалии изготавливались индивидуально, поэтому каких-то стандартов беговой обуви не существовало. Древнегреческие сандалии можно считать первой беговой обувью, которая использовалась в официальных соревнованиях.

Средневековье. Олимпиады больше нет, поэтому спортивная обувь никому не нужна

После распада Римской империи в 395 году начались Средние века – эпоха переселений, массовых войн и Крестовых походов. Официальных спортивных состязаний не проводилось, так как на первый план вышла подготовка солдат и рыцарей.

Некоторые источники считают, что древнегреческую традицию продолжили Котсуолдские Олимпийские игры, которые были учреждены британским адвокатом Робертом Довером в 1612 году и продолжались до 1852 года. В рамках этих Игр соревнования по бегу тоже проводились, но образцов беговой обуви той эпохи в хрониках не сохранилось.

В 1796-1798 годах в Париже проводилась Олимпиада Республики (Olympiade de la République) – спортивные состязания, названные так в дань античным Играм и учрежденные в честь образования Первой Французской республики. Позже с целью возрождения древнегреческих традиций в шведском Хельсингборге в 1834 и 1836 годах проводились Олимпийские игры в Рамлёсе (Olympiska spelen i Ramlösa), но и они не смогли стать регулярным событием.

1860-е. Появились первые кроссовки с бесшумной подошвой – за это их сразу полюбили воры

В 1850 году в Англии были учреждены Венлокские Олимпийские игры – именно они вдохновили Пьера де Кубертена создать современную Олимпиаду. За 18 лет до этого американец Уэйт Вебстер запатентовал процесс, с помощью которого резиновые подошвы крепили к туфлям и ботинкам, благодаря чему появились первые туфли для крокета.

Движения в туфлях с резиновой подошвой и брезентовым верхом были бесшумными, поэтому их в криминальных делах начали использовать воры, которых с той поры стали называть sneakers – от английского sneak thief, то есть «бесшумный вор», который крадет все, что легко доступно, не применяя насилия и не используя взлом. Слово sneakers закрепилось в обиходе и сейчас применяется для любых кроссовок – спортивной обуви с полимерной подошвой и синтетическим верхом.

Технология Вебстера легла в основу первых беговых шиповок, которые сохранились до наших времен и сейчас выставлены в Музее Нортгемптона. Их произвела фирма Thomas Dutton and Thorowgood в начале 1860-х годов. В туфли вмонтированы шипы в передней части стопы и пятке, а поперек носа расположена широкая полоска кожи: она укрепляет подъем, который сильнее всего изнашивается во время бега.

1895-1896. Начало истории Reebok и первая современная Олимпиада. Бегали босиком, в велотуфлях и обычных ботинках

В 1895 году 14-летний британец Джозеф Уильям Фостер начал шить прототипы беговых шиповок в подсобке магазина своего отца в Болтоне. Этот год считается отправной точкой компании J.W. Foster and Sons, на базе которой внуки Джозефа в 1958-м создадут фирму Reebok.

Конец XIX – начало XX века было богато на спортивные инновации: в 1898 году основана Saucony, в 1906-м – New Balance, в 1914-м – Brooks, а в 1906 году в Японии была учреждена Mizuno. Сейчас это одни из ключевых игроков рынка беговой обуви.

Параллельно с этим в мире росла популярность велоспорта и стали появляться первые велотуфли – кожаные ботинки на шнурках с минималистичным каблуком.

На первых современных Олимпийских играх 1896 года бегуны выступали в том числе в переделанных велотуфлях: к ним приделывались шипы длиной около 5 см, что улучшало сцепление на вязких гравийных дорожках, использовавшихся в то время.

Сборная США по спринту на Олимпиаде 1896 года

Также на первой Олимпиаде проводились соревнования по марафону. Забег на 40 км выиграл грек Спиридон Луис в обычных ботинках, которые ему перед Играми подарили односельчане. Тогда беговых кроссовок для шоссе и пересеченной местности еще не существовало.

1900-е. Произвели первые серийные шиповки и шоссейные марафонки

В начале XX века Джозеф Фостер стал первым серийно производить беговые туфли с шипами. Шиповки Фостера произвели фурор и стали основной беговой обувью британских олимпийцев вплоть до конца 30-х годов.

В шиповках Фостера английский бегун Альфред Шрабб в 1904 году установил три мировых рекорда, а на Олимпийских играх 1924 года в Париже и 1928 года в Амстердаме Гарольд Абрахам, Эрик Лидделл и Дэвид Берли выиграли золотые медали. Шиповки Шрабба выставлены в музее Хоршама, графство Западный Суссекс, Великобритания.

Марафонцы из других стран на Олимпиаде 1904 года продолжали бегать босиком, в туфлях и гражданских тяжелых ботинках. Лишь к Играм 1908 года американская компания Spalding выпустила несколько моделей беговых туфель для марафона, которые можно считать первыми марафонками. Выглядели они как высокие ботинки с низким каблуком.

1920-1940-е. Братья Дасслер ворвались в индустрию, а после Второй мировой войны разделили семейную фирму на adidas и Puma

В начале 1920-х годов братья Адольф и Рудольф Дасслер зарегистрировали в Германии «Обувную фабрику братьев Дасслер» (Gebrüder Dassler) и начали производить спортивную и беговую обувь. Первый успех братьев пришелся на Олимпиаду 1928 года, когда немецкая бегунья Каролина Радке, обутая в их шиповки, выиграла забег на 800 метров с новым мировым рекордом.

В 1936 году на Олимпиаде в Берлине американец Джесси Оуэнс в шиповках Dassler установил уникальное достижение: выиграл забеги на 100 и 200 метров, эстафету 4х100 метров и соревнования по прыжкам в длину.

Последствия Второй мировой войны рассорили братьев: Рудольф попал в плен на оккупированных территориях, а Адольф продолжал работать на фабрике, выполняя заказы для США. 

Когда Рудольф вернулся, двум семьям не удалось ужиться, и братья расстались, разделив семейное дело. Адольф остался с семейной фабрикой и назвал ее Addas, а позже – adidas, а Рудольф забрал новое производство, переименовав его в Ruda, позже превратившееся в Puma.

Обе компании делали футбольные бутсы и беговые шиповки – в 1952-м на Олимпиаде в Хельсинки спринтер Джози Бартел завоевал золотую медаль на дистанции 1500 метров в шиповках Puma, а Эмиль Затопек в обуви adidas – сразу три золотых медали на дистанциях 5 000 метров, 10 000 метров и 42,2 км.

1950-е. В Японии компания Onitsuka (ныне ASICS) начала разрабатывать специализированную обувь для марафонцев

Фактически только после Второй мировой войны обувные компании начали разрабатывать кроссовки для бега в привычном для современного человека форм-факторе. Одной из передовых фирм того времени стала японская Onitsuka Shōkai (в 1977 году реорганизована в ASICS).

В 1953 году основатель компании Кихачиро Оницука создал первые кроссовки для бега – Marathon Tabi. Модель предназначалась для бегунов на длинные дистанции и была создана по образцу традиционных японских носков таби с отделенным большим пальцем. У Marathon Tabi была резиновая подошва и плотный износостойкий верх.

Компания продолжила исследования в области марафонской обуви и начала применять пенопластовые подошвы, которые обеспечивали дополнительную амортизацию и комфорт во время бега на длинные дистанции. В 1954 году появилась модель MARUP. Изначально кроссовки назвали Marathon Up, затем сократили до Mara-Up, а в итоге еще больше упростили – до MARUP.

В дальнейшем Оницука стал консультироваться с лучшим японским марафонцем Тору Тэрасавой. Его интересовало, с какими проблемами сталкиваются бегуны на длинные дистанции и как их можно решить с помощью правильной обуви. Тэрасава пожаловался на мозоли, которые неизменно возникали к середине марафона и доставляли жуткий дискомфорт вплоть до финиша.

Чтобы кроссовки меньше натирали, надо было решить три проблемы: влажность, перегрев и трение на внутренней стороне обуви. Оницука проконсультировался с врачами и пришел к выводу, что необходимо улучшить вентиляцию. 

В 1960 году он выпустил кроссовки Magic Runner с легким дышащим верхом и дополнительной перфорацией по бокам. В них Тэрасава впервые смог пробежать марафон без волдырей и мозолей.

Примечательно, что в том же 1960 году эфиопский бегун Абебе Бикила выиграл олимпийский марафон в Риме босиком, установив новый мировой рекорд. В 1964 году на Олимпиаде в Токио он побил собственный мировой рекорд уже в кроссовках Onitsuka и выиграл второе золото.

1960. New Balance выпустила первые кроссовки с рифленой подошвой и подбором размера по ширине стопы

Американская New Balance в 1960 году выпустила уникальную модель Trackster. Помимо того, что у нее была рифленая подошва с направленным зубцами, улучшающими сцепление, кроссовки выпускались в нескольких размерах для различной ширины стопы.

1968. Puma выпустила шиповки с 68 шипами, которые впоследствии были запрещены

На Олимпийских играх 1968 года в Мексике впервые беговые соревнования проводились на синтетической беговой дорожке вместо гравийной. Теперь шиповкам не нужно было протыкать вязкое покрытие, поэтому бегуны могли использовать шипы меньшей длины.

Puma пошла дальше конкурентов и выпустила модель Brush Spike, которая вместо привычных 4-6 больших шипов имела 68 коротких иголок в передней части стопы, что обеспечивало идеальное сцепление не только на прямой, но и в поворотах.

На предварительных испытаниях и отборочных соревнованиях шиповки показали себя с наилучшей стороны – было побито несколько мировых рекордов. Однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций в итоге запретила Brush Spike из-за чрезмерного износа беговой дорожки, поэтому модель так и не смогла показать себя на олимпийских стартах.

В Puma посчитали это очередным этапом войны с adidas, которая (по мнению Puma) протащила в Международную ассоциацию правило, что шиповки должны иметь не более шести шипов. Из-за этого Puma нарушила предварительную договоренность с adidas о нейтралитете и в 1970 году, накануне чемпионата мира по футболу, заключила эксклюзивный контракт с лучшим футболистом мира Пеле.

1972. Первые беговые кроссовки Nike были придуманы на кухне, а подошва отлита в вафельнице

В 1964 году тренер Орегонского университета Билл Бауэрман вместе с одним из своих атлетов Филом Найтом основал компанию Blue Ribbon Sports, которая впоследствии сменила название на Nike. В первые годы фирма перепродавала японские кроссовки Onitsuka Tiger, но затем начала разрабатывать собственные модели.

В 1970-х в США, а впоследствии и по всему миру, начался беговой бум. Популяризация бега трусцой с подачи новозеландского тренера Артура Лидьярда, который еще в 60-х основал у себя на родине первый любительский беговой клуб, привела индустрию к новому витку – потребности в массовой беговой обуви. 

Любителей бега наравне с профессионалами стали допускать до официальных соревнований – пробегов по шоссе от нескольких километров до полноценных марафонов.

В 1971 году Бауэрман создал прототип шиповок без шипов, отлив резиновую подошву в вафельнице жены. Так родились первые тренировочные облегченные кроссовки, которые обеспечивали хорошее сцепление на разных поверхностях. В 1972 году модель поступила в продажу под названием Nike Moon.

Потом модель доработали, улучшив поддержку стопы и структуру подошвы, и в 1974 году на рынок вышла обновленная версия Waffle Trainer.

1976. Первые шиповки со съемными шипами от adidas

Хотя съемные шипы были изобретены еще в 1930-х годах, долгое время предпочтение отдавалось фиксированным шипам – из-за прочности и меньшего веса пары обуви. Только в 70-х сменные шипы стали использовать в беговых шиповках, что позволило подстраивать обувь под поверхность и личные предпочтения атлета.

На Олимпийских играх 1976 года кубинский бегун Альберто Хуанторена выиграл золото на 400 и 800 метров в первых серийных шиповках adidas со съемными шипами, причем на 800 метрах он установил новый мировой рекорд.

1983. Nike выпустила культовые Pegasus, которые до сих пор остаются базовой тренировочной моделью бренда

В 1983 году Nike представила модель Pegasus, которую маркетологи описали как «рабочую лошадку». Это были первые кроссовки бренда с технологией амортизации Air, относившиеся к средней ценовой категории. Компания настолько удачно попала в целевую аудиторию, что модель Pegasus с тех пор стала ассоциироваться с оптимальным выбором для ежедневных пробежек.

Это самая популярная модель Nike за всю историю существования компании. Уже 40 лет она обновляется и перевыпускается с новыми очертаниями и пеноматериалами, но остается в линейке бренда на своем законном месте – универсальных кроссовок для повседневных тренировок от легких пробежек до интервальных тренировок.

1984. ASICS выпустила первые кроссовки для гиперпронаторов. Они компенсировали завал стопы внутрь и снижали травматичность бега

ASICS стала первой компанией на рынке, которая разработала кроссовки специально для гиперпронаторов – людей, у которых во время ходьбы или бега стопа чрезмерно заваливается внутрь. Гиперпронация анатомически вызвана слабым сводом стопы, и обычно на основании этой причины врачи диагностируют плоскостопие.

В область под сводом стопы инженеры ASICS добавили пену двойной плотности, которая не продавливалась под весом бегуна, сохраняя свод в высоком положении. Эта технология до сих пор используется не только ASICS, но и другими производителями.

1986. ASICS представила технологию Gel – специальные вставки в кроссовках, которые снижают ударную нагрузку

В 1986 году компания ASICS разработала эластичные капсулы Gel. Их разместили в подошве в точках, куда приходится наибольшая ударная нагрузка во время бега – в передней части стопы и пятке. Это позволило снизить нагрузку на ноги, сохранив амортизацию и устойчивость.

1988. adidas выпустила первые кроссовки с технологией torsion, которая увеличила стабильность и амортизацию

В 1988 году adidas выпустила модель кроссовок ZX 8000 с вставкой torsion в подошве. Это были первые кроссовки, в которых контактная зона подошвы была разделена на три части: передняя часть стопы, пятка и связывающий полимерный элемент.

Такое разделение позволило передней и задней части стопы двигаться свободнее, а всей стопе – перекатываться во время бега. Полимерная направляющая torsion добавила амортизации за счет упругости. Она до сих пор используется в некоторых моделях adidas.

1989. В компании Brooks придумали первые кроссовки с карбоновой пластиной

К концу 80-х пеноматериалы достигли максимальной эффективности, и ничего нового в этой сфере не могли придумать. Тогда производители беговых кроссовок обратили взор в сторону углеродного волокна (карбона), одновременно легкого, прочного и упругого. Почему бы не добавить в кроссовки карбоновую пластину, которая будет давать дополнительный отскок от асфальта?

Это сейчас марафонки с карбоном стали привычным явлением. А в 1989 году Brooks Fusion с карбоновой пластиной в подошве стали революционным решением, причем настолько, что компания предоставляла обувь на 30-дневный тестовый период с возможностью возврата.

2004. Появились кроссовки для естественного бега, в которых отсутствовала поддержка стопы

В 1960 году Абебе Бикила выиграл олимпийский марафон босиком, а Зола Бадд, южноафриканская бегунья на длинные дистанции, в 1984 и 1985 годах побила мировой рекорд на дистанции 5 000 метров также без обуви. В беговом сообществе время от времени всплывал вопрос: «Стоит ли продолжать бегать в кроссовках или надо обратить взор в сторону минималистической обуви?»

В какой-то момент споры о правильной технике бега и естественном движении стопы привели индустрию к обратной эволюции: компании начали выпускать обувь «из прошлого» – с минимальной амортизацией и поддержкой стопы. Одной из первых стала Nike, которая в 2004 году представила модель Free. 

Это привело к появлению на рынке новых компаний – Vibram с моделью Five Fingers и фирмы Newton – которые до сих пор остаются одними из двигателей концепции естественного бега.

2009. Появились кроссовки с нулевым перепадом, а в противовес им – бренд Hoka с максимальной амортизацией

В 2009 году вышла книга Кристофера Макдугла «Рожденный бежать» – бестселлер, который дал дополнительный толчок к росту спроса на кроссовки с минимальной амортизацией. 

В книге автор исследовал опыт племени тараумара, проживающего в Мексике, представители которого известны своей выносливостью и способностью бегать в минималистической обуви, подобно древним грекам.

Бум естественного бега привел к появлению не только обуви с минимальной поддержкой, но и кроссовок с нулевым дропом, при котором носок и пятка располагались на одном уровне. Считалось, что такое положение стопы наиболее естественно, поэтому должно повысить эффективность бега. Но в дальнейшем оказалось, что избыточные движения в ахилловом сухожилии приводят к травмам, поэтому нулевой дроп практически полностью исчез из беговой обуви.

В том же 2009 году была основана компания Hoka. Николя Мермуд и Жан-Люк Диард, которые ранее работали в Salomon, решили создать обувь для бега на сверхмарафонские дистанции, которая обеспечивала бы максимальную поддержку стопы и амортизацию. Так появился один из самых популярных брендов беговой обуви.

2017. Модель Nike Vaporfly перевернула индустрию. Карбон и толстая подошва стали обязательными элементами соревновательных кроссовок

Хотя карбон стали применять в беговых кроссовках еще в конце 80-х, ни одна компания не смогла заставить пластины работать с максимальной эффективностью. Лишь в 2016 году, когда Элиуд Кипчоге готовился пробежать марафон менее, чем за два часа, сотрудники Nike разработали модель Vaporfly, в которой объединили изогнутую карбоновую пластину и толстую подошву из пеноматериала с высокой отдачей.

В дальнейшем успех кроссовок Vaporfly, в которых было побито несчитанное количество национальных рекордов, вынудил все без исключения беговые бренды переключиться на разработку собственных моделей с карбоновой пластиной.

Карбоновая революция: как Nike полностью изменил внешний вид соревновательной беговой обуви

2019. Nike выпустила модель Alphafly – первые и единственные кроссовки, в которых был преодолен двухчасовой барьер на марафоне

Успех модели Vaporfly подсказал Nike, что нужно продолжать эксперименты с карбоном, и в 2019 году компания выпустила кроссовки Alphafly, в которых Элиуд Кипчоге во время показательного забега в Австрии смог пробежать марафон быстрее двух часов.

По сравнению с предыдущими карбоновыми марафонками Nike новая модель получила в передней части стопы две капсулы со сжатым воздухом Air Zoom, которые улучшили амортизацию. Также изменился профиль пятки, что добавило кроссовкам устойчивости. На данный момент это самые быстрые марафонки в истории.

«Кипчоге. Последний рубеж» – фильм о лучшем марафонце мира

2020. Карбоновая пластина появилась и в шиповках

В 2020 году Nike выпустила первые шиповки с карбоновой пластиной – сразу две модели, Dragonfly и Victory. Как и в случае с кроссовками Vaporfly, это привело к множеству мировых и национальных рекордов на различных дистанциях и вынудило прочих производителей разрабатывать собственные шиповки с карбоном.

Современная беговая обувь – это сложный узкоспециализированный инструмент. Кроссовки и шиповки разделяются по дистанциям, типам покрытий и даже особенностям строения стопы. Уже нельзя просто прийти в магазин и взять первую понравившуюся пару.

Производители продолжают исследования новых пеноматериалов и более эффективных форм карбоновых пластин, разрабатывают еще более легкие ткани для верха и улучшают поддержку стопы. Когда-то обычные туфли с шипами были прорывом, а сейчас обывателя не удивишь даже космическими технологиями и полимерами.

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Фото: East News/AP Photo/Robert F. Bukaty; apetogentleman.com, pinterest.com/Hannah Hoch, Von, Roland F, Jennifer Boyer, Dmitriy Pnulo, PickYourShoes; runnersworld.com, coach.nine.com.au, archaiologia.gr, insidethegames.biz, boltonrevisited.org.uk, asics.com, mavink.com, sneakernews.com, nike.com

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