5–7 см прибавить можно.

Рост на 80% определяется генами. Они регулируют выработку гормонов, от которых зависит то, насколько высоким станет человек. Так, известно, что есть преимущественно низкорослые и, наоборот, в основном высокорослые народы. Но и среди людей, проживающих в сходном климате, с похожим рационом и даже внутри одной семьи показатели роста могут значительно отличаться. От чего же зависит рост человека и можно ли на него влиять?

Гены и питание – главное, от чего зависит рост человека

Рост увеличивается за счет увеличения длины костей. Это физиологический процесс, который начинается еще в утробе. В костях есть особые зоны роста – эпифизарные пластинки. Пока они не окостенели, возможно значительное увеличение длины тела под влиянием гормона роста – соматотропина.

Недостаток гормона обычно заметен уже в детстве и связан преимущественно с генетическими нарушениями. Из-за дефицита соматотропина у детей возникает задержка роста, а иногда и полового созревания. Избыток гормона провоцирует акромегалию и гигантизм – заболевания, при которых люди вырастают выше усредненной нормы, у них грубеют черты лица, увеличиваются кисти и стопы, ухудшается зрение.

В норме у девочек и мальчиков скачки роста происходят в разное время. Так, девочки вытягиваются раньше – примерно в 11–13 лет, мальчики – чуть позже в 13–14 лет. Когда выработка гормона роста естественным образом сокращается (примерно после 20–25 лет), человек уже не становится выше, потому что зоны роста закрываются.

На выработку соматотропина влияет наследственность, поэтому у высоких родителей обычно рождаются высокие дети и наоборот. Однако бывают и исключения, например, если в генетическом коде возникает незначительный сбой или наследственная информация, кодирующая показатели роста, берется не от родителей, а от других родственников – бабушек, дедушек, чья ДНК тоже передается ребенку. Кроме того, активный рост в детстве происходит за счет питания. Сбалансированная и разнообразная диета позволяет «выжать» из генов максимум.

Почему с возрастом человек может стать ниже

На самом деле многие взрослые люди на 2–6 сантиметров ниже своего максимального роста. Причина – в позвоночнике, а точнее в деформации межпозвоночных дисков, которые похожи на гелевые подушки между позвонками. Под действием силы тяжести и излишнего давления, которое возникает из-за того, что человек горбит спину или регулярно поднимает тяжести, а также если у него слабый мышечный корсет, межпозвоночные диски сжимаются и «крадут» несколько сантиметров роста.

Со временем подключаются возрастные изменения позвоночника (остеопороз, разрушение межпозвоночных дисков). Однако на это можно влиять.

Как увеличить рост

Лучше всего для роста подходит период до полового созревания. После 20–25 лет на 10–15 сантиметров вырасти уже не получится, но на 5 и даже 7 сантиметров – вполне. В основном за счет исправления дефектов осанки, правильного питания и тренировок.

Исправить осанку

Диагностикой и лечением нарушений осанки занимает врач-ортопед. Если человек всерьез решил заняться увеличением роста, к специалисту следует сходить в первую очередь, чтобы выявить возможные дефекты осанки. В зависимости от того, насколько искривлена спина, врач может рекомендовать лечебную физкультуру, массаж, специальные корсеты и бандажи.

Тренироваться

Занятия стретчингом, пилатесом, йогой и плаванием помогают увеличить рост за счет того, что способствуют растяжению мышц и укреплению связок, а также увеличению расстояния между позвонками.

Популярным методом для увеличения роста считается вис на брусьях. Висеть рекомендуют в течение нескольких минут, расслабляя мышцы спины. На самом деле никакого волшебного эффекта в таком висе нет, просто это доступный способ вытянуть спину после дня за компьютером или бумагами. За счет вытяжения позвоночника и расправления межпозвонковых дисков рост немного увеличивается. Иногда, чтобы снова «вырасти», достаточно немного полежать на полу и «растянуть» позвоночник.

В интернете по запросу «как увеличить рост» можно найти специальную тренировку от советского спортсмена-легкоатлета, ученого в области биомеханики Рустама Ахметова. Он описал ее в своей книге «Рост: генетика или стремление». Спортсмен предлагает с помощью комплекса упражнений воздействовать напрямую на «зоны роста» и таким образом ускорить вытягивание тела. Комплекс рекомендуется выполнять два раза в день – утром и вечером.

Научных доказательств эффективности методики нет, вероятнее всего, успех учеников Ахметова достигается за счет естественных механизмов. Сам Рустам активно вырос в подростковом возрасте. Однако преуменьшать роль тренировок не стоит, потому что они помогают сформировать мышечный корсет, что точно положительно скажется на осанке и росте.

Разнообразно и сбалансированно питаться

Пища для роста должна быть достаточно калорийной и содержать в необходимых количествах все основные компоненты: жиры, белки, углеводы, минералы и витамины.

Важно потреблять пищу, богатую белками, кальцием и витаминами A, B, D и K. Белки помогают восстановить и укрепить мышцы, кальций не дает костям разрушаться прежде времени. Витамин A принимает участие во множестве биохимических реакций в организме, а главным образом – в синтезе белка, который выступает основным строительным материалом мышечной ткани.

Витамины группы В участвуют в синтезе белков, что способствует росту тканей, а витамин D помогает усваивать кальций и поддерживает прочность костей. Вместе с витамином D и кальцием витамин K играет очень важную роль в поддержании здоровой скелетной системы человека.

Продукты, которые важны для роста:

молоко,

сыр,

творог,

продукты из цельного зерна,

яйца,

нежирная рыба и мясо,

орехи,

фрукты,

листовая зелень,

овощи.

Спать 7–9 часов

Особенно важно высыпаться детям. Дело в том, что гормон роста соматотропин наиболее активно вырабатывается ночью во время сна. Из-за недосыпа этот процесс нарушается, человек не только становится вялым и плохо соображает, но и хуже растет.

Продолжительность сна зависит от возраста. Детям требуется больше сна, взрослым – меньше. Однако и тут все индивидуально. Так, национальный фонд сна (National Sleep Foundation) дает следующие рекомендации:

дети от 4 до 12 месяцев – 12–16 часов сна;

дети от 1 года до 2 лет – 11–14 часов;

дети от 3 до 5 лет – 10–13 часов;

дети от 6 до 12 лет – 9–12 часов;

подростки от 13 до 18 лет – 8–10 часов;

взрослые старше 18 лет – 7–9 часов.

Сделать операцию

Операция помогает вырасти более чем на 10 сантиметров – пациенту ломают бедренные кости и вживляют металлические стержни. После этого начинается сам процесс роста – в течение трех месяцев на кости воздействуют с помощью магнитного импульса и удлиняют металлические элементы. Затем следует длительный курс реабилитации.

Это долгая и болезненная процедура, она на время лишает человека подвижности и сопряжена с осложнениями. В зависимости от того, на сколько сантиметров хочет подрасти пациент, операция может стоить от 75 до 150 тысяч долларов. Особенно популярны такие операции в США, в России нечто подобное тоже делают, но не в косметических, а в лечебных целях, например, для лечения тяжелых заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Общие рекомендации по увеличению роста

Поддерживайте правильную осанку, укрепляйте мышцы спины и кора.

Следите за весом – лишние килограммы оказывают дополнительное давление на кости и позвоночник, из-за чего межпозвоночные диски «оседают».

Избегайте курения и употребления алкоголя, потому что они негативно влияют на здоровье и препятствуют росту костей.

Питайтесь сбалансированно и разнообразно.

Избегайте перетренированности и чрезмерных силовых нагрузок.

FAQ 1. Какие упражнения помогают увеличить рост? Чтобы немного увеличить рост, эксперты рекомендуют заниматься плаванием и разными видами растяжки, например, пилатесом или йогой. Они помогают укрепить связки, растянуть мышцы и «расправить» позвоночник. 2. Есть ли продукты, которые могут помочь увеличить рост? Сами по себе продукты не в силах повлиять на рост, однако сбалансированное и разнообразное питание может поддержать здоровье в целом и предупредить болезни, разрушающие кости. Пища для роста должна содержать все основные компоненты: жиры, белки, углеводы, минералы и витамины, особенно кальций, витамины A, D, K. 3. Сколько времени займет увеличение роста? Это индивидуальный показатель, прогнозировать который сложно. Дети растут «скачками», особенно активно в течение 1–2 лет в период полового созревания, дальше может быть незначительный рост до 25 лет. После этого упражнения помогут «вырасти» на 5–7 см за счет исправления осанки. Больше 10 см – только с помощью операции. 4. Можно ли увеличить рост после 18 лет? Увеличить рост после 18 лет сложнее, чем в детстве, потому что зоны роста костей закрываются к 25 годам. Но если регулярно растягиваться, сбалансированно питаться и спать не меньше 7 часов, можно добиться вытяжения позвоночника и сохранить костную массу. Из-за хорошей осанки и крепких мышц человек будет казаться немного выше.

Фото: unsplash.com/Dakota Corbin, Ruben Mishchuk; pexels.com/The Lazy Artist Gallery, Kirill Lazarev