На Гран-при Испании пилот «Альфа Таури» Юки Цунода сфотографировался с баскетболистом Кристапсом Порзингисом. Снимок наглядно продемонстрировал, почему в спорте существует специализация: высокие и мощные ребята вроде Кристапса попадают в НБА, а миниатюрные и легкие компактно умещаются в кокпите гоночного болида.

Есть еще одна спортивная дисциплина, где малый рост и вес во многом определяют успех атлета. Это марафонский бег. Например, олимпийский чемпион 1996 года Джозайя Тугване легче Шакила О’Нила на центнер и ниже более чем на полметра. В целом, элитные марафонцы обычно имеют рост 160-165 см и вес менее 55 кг.

Действующий рекордсмен Японии в марафоне Кэнго Судзуки выше Джозайя Тугване на 5 см, но вес удерживает почти такой же. На их фоне олимпийский чемпион 2008 года Самуэль Ванджиру со своими 52 кг выглядит тяжеловесом.

Им же не надо залезать в узкий кокпит. В чем уловка?

В отличие от спринтерского бега, где важна мощь и частота шагов, для марафона на первый план выходит экономичность – способность распределять имеющиеся ресурсы на всю дистанцию в 42,2 км.

Достигается высокая экономичность не только за счет циклических (повторяющихся) тренировок большого объема, но и оптимального соотношения роста и веса. На марафонской дистанции мышцы сжигают почти все запасы гликогена (резервный углевод), и более легкие спортсмены при прочих равных расходуют гликоген эффективнее, поддерживая более высокую среднюю скорость.

Участник четырех Олимпиад Йонас Кифле (слева), Зинедин Зидан (рост – 185 см) и пятикратный чемпиона мира в полумарафоне Зерсенай Тадесе (справа, рост – 160 см)

Так ведь и высокий может быть худым, спросите вы. И тут в ход вступает математика. Собранные об элитных марафонцах данные показывают, что бегун, имеющий рост на 10% выше среднего, обычно весит примерно на 30% больше. Поскольку ему приходится тащить по трассе пропорционально больший вес, то и расход энергии возрастает, а значит об экономичности можно забыть.

На фото слева – трехкратный олимпийский чемпион и обладатель третьего времени в истории марафона Кенениса Бекеле. Его рост 165 см. Сзади на голову выше всех – 189-сантиметровый Коллис Бирмингем, специализировавшийся в беге на 5000 и 10000 метров. За свою длительную карьеру Коллис так и не вышел ни разу на старт марафона. Наверное, он сам прекрасно понимал свои перспективы.

Еще один аргумент в пользу миниатюрных марафонцев заключается в том, что более высокие и крупные атлеты во время бега приземляются на асфальт с большей ударной силой. Это связано с тем, что с увеличением роста вес растет быстрее, чем размер ноги (который примерно пропорционален росту): площадь контакта с землей недостаточна, чтобы компенсировать ударную нагрузку.

Таким образом, во время длительных тренировок и соревновательного бега на длинные дистанции кости, связки, сухожилия и мышцы высокого и тяжелого атлета будут получать существенный ущерб, что рано или поздно приведет к травмам опорно-двигательного аппарата.

Бывают исключения: даже среди элитных марафонцев встречаются 180-сантиметровые «великаны», но есть один нюанс

Естественно, более высокие и тяжелые спортсмены сжигают больше энергии, но у них все же есть преимущество перед «малышами»: их мышцы крупнее, а значит они могут генерировать больше энергии и накапливать больше топлива (тот самый гликоген).

Главная задача крупного марафонца – добиться оптимального соотношения роста и веса, который позволит поддерживать экономичность на уровне элиты. Для этого можно использовать относительный параметр – ИМТ, индекс массы тела, который рассчитывается по формуле: «вес в килограммах разделить на вес в метрах в квадрате».

Например, экс-рекордсмен мира в марафоне (2:03:23) и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Уилсон Кипсанг имеет рост 182 см при соревновательном весе в 62 кг. Его ИМТ составляет 18,7.

Для сравнения, действующий рекордсмен мира и двукратный олимпийский чемпион в марафоне Элиуд Кипчоге имеет ИМТ 18,6 при росте 167 см и весе 52 кг.

Другие примеры высоких марафонцев элитного уровня:

Пол Тергат – экс-рекордсмен мира в марафоне и полумарафоне. Рост – 182 см, вес – 62 кг, ИМТ – 18,7.

Тамират Тола – чемпион мира в марафоне 2022 года. Рост – 181 см, вес – 59 кг, ИМТ – 18.

Гален Рапп – бронзовый призер Олимпиады-2016 в марафоне. Рост – 180 см, вес – 61 кг, ИМТ – 18,8.

Райан Холл – действующий рекордсмен США в полумарафоне и единственный американец, пробежавший марафон быстрее 2:05. Рост – 178 см, вес – 58 кг, ИМТ – 18,3.

Среди российских марафонцев выделяется Николай Чавкин, участник Олимпийских игр 2012 года: его рост составляет 189 см, вес – 74 кг. ИМТ значительно проигрывает мировой элите (20,7), но и личный рекорд у Николая скромнее – 2:14:02.

Николай Чавкин (слева) с чемпионом России в марафоне Русланом Хорошиловым

Рослые спортсмены в процессе тренировок опытным путем приходили к оптимальной методике. Например, двухметровый Джек Бачелер, участник двух Олимпиад (в том числе в марафоне в 1972 году), избегал скоростных (интервальных) тренировок выше соревновательных скоростей, отдавая предпочтение темповому бегу и пробежкам с умеренной интенсивностью.

Исключение из плана скоростных сессий позволяло снизить ударную нагрузку и травматичность, что для Джека было критически важно.

Еще один американец, Джозеф ЛеМэй, имел рост 193 см и личные рекорды в 28 минут на дистанции 10 км и 2:13:55 в марафоне. Он понимал, что высокий рост будет мешать ему на длинных дистанциях, поэтому много работал над силовой подготовкой и мобильностью. Как и Бачелер, ЛеМэй в беговых тренировках делал акцент на темповом беге, так как считал, что главное качество марафонца – умение бежать быстро продолжительное время.

Джек Бачелер

Тренировки высоких бегунов мало чем отличаются от тренировок низких, поэтому с грамотным тренером и усердием любой может достичь успеха. Не стоит ставить крест на спортивных амбициях, если ваш рост превышает средний в беговом сообществе.

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Фото: twitter.com/kporzee, WeAreEritreans; irishtimes.com, wired.com, lipeck.bezformata.com, alchetron.com, michtrack.org, timesofisrael.com