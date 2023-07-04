Скейтбординг – это вид спорта, который требует хорошей координации и чувства равновесия. Но также это захватывающий мир различных трюков и навыков, которые могут пригодиться в смежных видах экстрима – сноубординге, серфе, кайте.

Скейт не имеет возрастных ограничений, поэтому не нужно бояться или стыдиться осваивать новый для себя инвентарь. Как и в любом другом виде спорта, при грамотном подходе к тренировкам, использовании защиты и регулярных занятиях прогресс может быть быстрым и безопасным.

Как выбрать скейтборд новичку

Существует несколько видов скейтбордов: классический (трюковый) скейт для катания и трюков в парке и рампе, лонгборд для быстрого катания по дорогам и шоссе на длинные расстояния, круизеры и пенниборды (компактные модели для катания по городу). Сегодня поговорим о классических скейтах.

Классический трюковый скейт имеет полностью симметричную форму со слегка загнутым хвостом и носом, узкую и при этом жесткую подвеску, колеса небольшого диаметра.

В среднем длина доски составляет 73-85 см, ширина – 18-23 см. Дека (деревянная часть доски) изготавливается из слоеной древесины (лучшей считается клен), поверх нее приклеивается гриптейп или «шкурка», которая похожа на мелкозернистую наждачную бумагу и обеспечивает хорошее сцепление с подошвой обуви.

На что стоит обратить внимание при выборе доски:

обладателям большого размера ноги лучше брать доску пошире;

колеса большего диаметра и жесткости обеспечат лучшую стабильность на скорости, меньшего диаметра и мягкие – в поворотах и при выполнении трюков;

чем выше индекс подшипников (ABEC 1, 3, 5, 7, 9), тем лучше их качество – лучше вращение, меньше трение, но и цена выше.

Основы катания на скейте. Как правильно стоять на доске

Шаг 1. Определите стойку

Так как вы едете на скейте боком вперед, стойка определяется передней ногой: если спереди левая нога (правая – толчковая), то стойка называется «регуляр» (от англ. regular – обычный, правильный); если спереди правая – «гуффи» (от англ. goofy – бестолковый, глупый).

Это вовсе не означает, что регулярная стойка правильная, а гуффи – нет. Названия пришли из обихода серферов, которые изначально катались левой ногой вперед, а обратную стойку стали шутливо называть бестолковой. В идеале надо уметь кататься в обеих стойках, так как это существенно расширяет арсенал трюков.

Если вы уже катаетесь на какой-то доске (сноуборд, серф, кайт), понять стойку для вас не проблема. Если же на вашем балконе досок нет, то определить удобную стойку можно одним из несколько способов:

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Попросите кого-нибудь легонько подтолкнуть вас в спину. Мозг сам выставит вперед ведущую ногу для опоры от падения, а сзади оставит толчковую. Возьмите небольшой разбег с сделайте прыжок в длину, оттолкнувшись одной ногой. Толчковая нога при прыжке будет соответствовать толчковой на скейте. Вспомните, каким боком вперед вы скользите зимой по льду.

Шаг 2. Отработайте стойку на неподвижной доске

Положите доску перед собой. Теперь поставьте ведущую ногу на переднюю часть деки в районе болтов. Стопа должна быть чуть повернута, носок смотрит по диагонали вперед. Теперь поставьте толчковую ногу на болты в задней части доски. Стопу также чуть разверните, чтобы носок смотрел по диагонали назад.

Зафиксируйте положение, поприсейдайте на доске, пока не почувствуете устойчивость.

Шаг 3. Потренируйте запрыгивание и спрыгивание со скейта

Далее отработайте заход и сход с неподвижной доски через небольшой прыжок. Помните о правильном положении стоп и симметрии. Колени держите чуть согнутыми, чтобы они амортизировали и помогали удерживать равновесие.

Шаг 4. Отработайте баланс

У подвесок скейта есть небольшой ход, благодаря чему доска может поворачивать во время езды. Ваша задача – научиться продавливать деку носками и пятками, чтобы почувствовать ход подвесок.

Для этого встаньте на доску в свою стойку, чуть поверните корпус вперед (разверните плечи) и начните по чуть-чуть прожимать деку носками или пятками. Прожимая носками вы делаете поворот внутрь, пятками – наружу. Затем поменяйте стойку и попробуйте то же самое в «свиче» (не в своей стойке).

Шаг 5. Попробуйте прокатить скейт

Предыдущие шаги выполнялись на неподвижной доске. Теперь вы должны почувствовать, как ведет себя скейт на скорости. Для начала отработайте толчок и прокат.

Поставьте ведущую ногу в районе передних болтов, но не поперек, а вдоль доски. Толчковую – рядом с доской. Перенесите вес на переднюю ногу и сделайте толчок опорной, чтобы скейт поехал вперед. Как только он поехал, перенесите толчковую ногу на деку в район задних болтов и разверните стопу поперек доски. Когда остановитесь, попробуйте повторить в свиче.

Шаг 6. Научитесь кататься в стойке

После того как вы научились балансировать и делать небольшие прокаты, повторите шаг 5, но после отталкивания разверните переднюю ногу так, как отработали на шаге 2. Почувствуйте, что едете и балансируете обеими стопами. Для начального этапа можно не выворачивать заднюю ногу в симметричную стойку, а ставить ее перпендикулярно доске или чуть под углом вперед. Так будет легче коленям.

Теперь работайте толчковой ногой, поочередной снимая ее с деки и возвращая обратно на скейт, сохраняя устойчивую опору на ведущей ноге. Все, вы поехали.

Шаг 7. Потренируйте повороты

Выполните ту же последовательность действий, что и на шаге 6, но после отталкивания проедьте чуть вперед и попробуйте сделать плавный поворот. Для этого немного продавите деку носками и почувствуйте, как она начинает поворачивать. Затем повторите то же движение, но пятками, чтобы отработать внешний поворот.

Если чувствуете себя уверенно на скорости, попробуйте поочередно выполнять разнонаправленные повороты, как бы вальсируя на доске.

Шаг 8. Отработайте остановку

Конечно, без работы толчковой ногой скейт сам замедлится на горизонтальной поверхности, но хорошо бы уметь останавливать его своими усилиями, так как это пригодится затем при катании в парке или на наклонных поверхностях.

Вы едете вперед. Сохраняя опору на ведущей ноге, аккуратно снимите толчковую ногу с деки и слегка коснитесь асфальта (или другой поверхности), чтобы замедлиться, используя силу трения. Не нажимайте слишком сильно, иначе можете упасть.

Простые трюки на скейте

Когда вы научились правильно стоять на доске, отталкиваться, ехать и удерживать баланс на прямой и поворотах, можно переходить к увеличению скорости катания, а также освоению спусков и базовых трюков.

Обращаем внимание, что если вы испытываете проблемы со вставанием и спрыгиванием с доски на ходу и теряете баланс при резких поворотах, то лучше продолжайте тренировать навыки катания. Не торопитесь переходить к трюкам, чтобы не получить травм.

Трюк 1. Катание в «свиче» (в обратной стойке)

Если вы научились уверенно кататься в своей стойке, сразу переходите к освоению катания в обратной – свиче (от англ. switch – поменять положение, переключиться). Это поможет в развитии координации, а также пригодится в изучении сложных трюков, катании в парке и рампе. Обучение катанию в свиче проходит аналогично обучению в своей стойке – надо просто отзеркалить все движения.

Трюк 2. Съезд с рампы (дроп-ин)

Для успешного катания в рампе, радиусах и бассейнах крайне важно освоить уверенный съезд – дроп-ин (от англ. drop in – заехать, съехать). Для этого надо выбрать мини-рампу с малым радиусом, поставить хвост доски на край, а нос направить параллельно земле. Задняя нога плотно придавливает хвост к рампе.

Затем вы ставите переднюю ногу на нос в район болтов и плавно переносите вес тела вперед. Остальное сделает гравитация. Не отклоняйтесь назад и удерживайте развесовку между ногами 50:50.

Трюк 3. Мануалы

Мануал (от англ. manual или просто manny) – это катание на двух колесиках, передних или задних. Соответственно, после отталкивания и набора скорости необходимо перенести вес тела на хвост или нос и надавить так, чтобы пара колес оторвалась от земли, при этом вы удерживали равновесие и продолжали ехать вперед. Мануал – базовый трюк, который необходим в более сложных трюках вращения, флипах, катании в рампе.

Трюк 4. Киктерн

Киктерн (от англ. kick & turn – удар и поворот) – это поворот доски через отрыв передних колес. По сути киктерн выполняется через кратковременный мануал – вы едете вперед, чуть переносите вес назад и после отрыва передних колес от поверхности поворачиваете доску вправо или влево.

Освоение киктерна лучше всего начинать без движения – так вы лучше поймете механику отрыва и вращения. Преимущество киктерна – возможность поворачивать на большие углы, чем это позволяет ход подвесок.

Трюк 5. Тик-так

Тик-так – это последовательное выполнение киктернов вправо-влево с быстрой сменой направления движения. Тик-так напоминает быструю перекантовку на сноуборде. Он учит удерживать баланс, контролировать вращение плеч и таза. Отличный и при этом простой трюк для развития координации.

Как безопасно кататься на скейте

Если изначально вам страшно и вы чувствуете, что доска пытается выпрыгнуть из-под ваших ног, попробуйте отработать стойку на нескользкой поверхности, например ковре или траве. Когда поймете, что можете уверенно стоять, прожимать подвески, отклоняться назад и вперед, переходите на асфальт.

Не катайтесь в скейт-парке, пока не научитесь уверенно контролировать доску – разгоняться и тормозить, объезжать препятствия. В парке может быть много катающихся разного уровня. Они могут стать помехой для вас, а вы – для них.

То же самое касается горок, рамп и бассейнов. Наклонные поверхности требуют еще более высокого мастерства и контроля доски. Начинайте с минирампы и только с самых простых трюков – съездов, остановок, разворотов.

Во время обучения всегда катайтесь в шлеме, в парке и рампе также могут понадобиться наколенники, налокотники и защита запястий. Шлем должен быть правильно подобран по размеру, плотно прилегать к голове и застегнут.

Обувь должна иметь плоскую нескользящую подошву. Идеальный вариант – кеды или низкие кроссовки. Одежду лучше брать ту, которую не жалко порвать или испачкать.

Сколько нужно времени, чтобы научиться кататься на скейте?

Главная трудность в обучении катанию на скейте – непривычная стойка. В жизни мы идем вперед симметрично, то же самое касается бега, катания на лыжах, коньках или роликах. На досках ехать приходится боком, поэтому для начала придется привыкнуть и настроить вестибулярный аппарат.

Как правило, базовые навыки катания можно освоить за несколько занятий, особенно если делать это с инструктором или опытным скейтером, который сразу укажет на очевидные ошибки и поможет сгладить неуверенность.

На каком скейте легче учиться кататься?

Чем шире доска и колеса и ниже подвески, тем более устойчивой будет доска. Устойчивость деки компенсирует проблемы с вестибулярным аппаратом и позволяет быстрее осваивать базовое катание.

При этом такая доска будет менее маневренной, поэтому для отработки поворотов ее придется продавливать чуть сильнее. В итоге, если вы хотите просто научиться кататься, пробуйте разные доски и сравнивайте ощущения. Если хотите осваивать трюки, то брать необходимо классический скейт.

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Фото: unsplash.com/shawn henry, Asher Legg, Jan Kopřiva, Jim De Ramos