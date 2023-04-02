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Разбираем 6 мифов о мужском бесплодии. Единственный выход – ЭКО? Влияют ли на зачатие алкоголь и курение?

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Правда ли, что неспособность зачать ребенка чаще связана со здоровьем женщины? Мужчинам на время зачатия достаточно отказаться от алкоголя и курения и все будет отлично? В 60 можно стать отцом здорового ребенка?

Разбираем главные заблуждения о мужском бесплодии вместе с Алексеем Моисеенко, урологом-андрологом, заместителем главного врача по клинико-экспертной работе Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника».

Миф первый: при проблемах с зачатием в первую очередь обследоваться нужно женщине

Миф стар, как само человечество: проблемы с зачатием во многих культурах ставились в вину именно женщинам. До сих пор мужчины не считают необходимым обследоваться из-за этого предрассудка. 

Важно сразу исключить мужской фактор бесплодия, чтобы не потерять время, деньги и нервы на пустые поиски гинекологических заболеваний у женщины. 

«Согласно статистике, в 20–30% случаев причиной бесплодия является только мужской фактор. Еще у 20–30% супружеских пар мужское бесплодие сочетается с женским. В общей сложности, мужской фактор является причиной бесплодия примерно в 50% случаев», – поясняет Алексей Моисеенко. Поэтому при сложностях с зачатием врачи рекомендуют обследоваться в паре обоим сразу.

Миф второй: образ жизни мужчины не влияет на качество половых клеток и фертильность, в отличие от женщин

Если девочкам и женщинам постоянно напоминают о необходимости беречь репродуктивное здоровье, то среди мужчин распространено заблуждение о том, что их генетический материал защищен и фертильность не зависит от внешних воздействий. На самом деле, это не так. 

«Неправильный образ жизни и несбалансированная диета приводят к лишнему весу и выраженному снижению количественных и качественных показателей эякулята: концентрации, подвижности, количеству нормальных сперматозоидов.

У курильщиков снижается объем эякулята, концентрация сперматозоидов в нем и их оплодотворяющая способность. Уменьшается подвижность и жизнеспособность половых клеток в сравнении с некурящими мужчинами.

Злоупотребление алкоголем разрушает ДНК сперматозоидов. Алкоголь тоже снижает концентрацию сперматозоидов и приводит к появлению неправильно сформированных сперматозоидов, неспособных оплодотворить яйцеклетку», – рассказывает врач.

Врачи рекомендуют бросить пить и курить минимум за месяц до первых попыток зачать ребенка, но нужно помнить, что патологические изменения могут быть необратимы, например в случае возникновения мутаций в клетках семенных канальцев.

Миф третий: мужская фертильность не снижается с возрастом, поэтому отцом легко стать и в шестьдесят

На самом деле, мужская фертильность с возрастом снижается вместе с качеством спермы и общим репродуктивным здоровьем. В половых клетках накапливаются различные генетические нарушения, растет риск рождения ребенка с неврологическими нарушениями, шизофренией, аутизмом, онкологическими заболеваниями.

Одно из решений проблемы – криоконсервация спермы. В дальнейшем ее можно использовать как для зачатия напрямую, так и для ЭКО.

Есть и другой вариант: пока оба молоды и здоровы, можно получить путем ЭКО эмбрионы, заморозить и использовать их через несколько лет. Впрочем, несколькими годами срок хранения не ограничен: в 2022 году американская пара использовала донорские эмбрионы, которые находились в заморозке более тридцати лет. 

Подобные технологии могут быть также полезны тем, кто хочет использовать радикальные методы контрацепции: криоконсервация спермы или эмбрионов позволит стать отцом даже после вазэктомии. Также они могут служить страховкой на случай возникновения бесплодия из-за травмы, болезни или после химиотерапии.

Миф четвертый: единственный выход при мужском бесплодии – ЭКО

Многие, получив диагноз «мужское бесплодие», сдаются, так как единственным выходом кажется дорогая и во всех смыслах сложная процедура ЭКО, которая зачастую требует нескольких попыток. Однако во многих случаях можно решить проблему проще, иногда – неинвазивным способом.

Объясняет Алексей Моисеенко: «Все зависит от причины мужского бесплодия. Лечение выявленных нарушений может быть консервативным – нормализация образа жизни, режима питания, отказ от вредных привычек, снижение веса, медикаментозная терапия (витамины, гормоны).

В некоторых случаях используют хирургические методы – операция при варикоцеле (расширение вен в мошонке, одно из самых распространенных урологических заболеваний, приводящих к мужской инфертильности), исправление деформаций полового члена (фаллопластика), различные методики коррекции преждевременного семяизвержения».

Миф пятый: если в эякуляте сперматозоидов нет совсем, то медицина бессильна

Даже когда ЭКО не решает проблему, есть и другие методы, в том числе дополняющие его. Современные технологии позволяют зачать ребенка, даже когда сперматозоиды вообще не определяются в эякуляте.

«Азооспермия – это состояние, при котором в сперме отсутствуют сперматозоиды. Встречается оно у 1–1,5% взрослых мужчин. 

Выделяют несколько типов азооспермии: обструктивную и необструктивную. При первом типе сперматозоиды не могут попасть в семенную жидкость из-за непроходимости или отсутствия семявыносящих протоков. При втором типе сперматозоиды плохо вырабатываются яичком», – рассказывает врач. 

Алексей Моисеенко поясняет, что при лечении этой патологии используются преимущественно хирургические методы лечения: 

  • реконструктивные операции, направленные на восстановление семявыносящих протоков;
  • биопсия яичка;
  • микро-ТЕЗЕ – микрохирургическая экстракция сперматозоида из яичка.

Для лечения необструктивной азооспермии используются обычная открытая или пункционная экстракция сперматозоидов (то есть биопсия) и более безопасный и надежный микрохирургический способ, при котором семенные каналы визуализируют на мониторе. По словам врача, микро-Тезе примерно на 30% повышает шансы обнаружить сперматозоиды и снижает риск повредить ткани и сосуды яичка.

Найденные сперматозоиды можно заморозить или сразу использовать для ЭКО и других вспомогательных методов оплодотворения – ИКСИ и ПИКСИ.

ИКСИ (от англ. ICSI – intracytoplasmic sperm injection, введение сперматозоида в цитоплазму) – метод, при котором выбранный сперматозоид искусственно вводится в яйцеклетку. Он помогает в случаях, когда в сперме снижено количество сперматозоидов и их подвижность, или присутствует много патологических сперматозоидов.

ПИКСИ (от англ. PICSI, physiologic intracytoplasmic sperm injection) – более продвинутый метод, чем ИКСИ, в котором сперматозоиды отбираются не только по внешним характеристикам, но и по взаимодействию с гиалуроновой кислотой – маркеру, позволяющему определить степень зрелости сперматозоида и его готовность к оплодотворению.

Миф шестой: нет способа исключить передачу генетического нарушения ребенку

На самом деле, есть способ обеспечить рождение здорового ребенка, даже если родители – носители генетической мутации.

Возможность зачатия здорового ребенка определит врач-генетик, но во многих случаях поможет ЭКО с отбором эмбрионов. В этом случае анализируется генетический материал каждого из них – эта процедура безопасна и не повлияет на здоровье будущего малыша. Для подсаживания в матку выбирают только здоровые эмбрионы – таким образом, практически полностью нивелируется риск рождения ребенка с унаследованной от родителей болезнью.

ЭКО с отбором эмбрионов – неплохая альтернатива для тех, кто отложил родительство на более поздний возраст, но не воспользовался криоконсервацией спермы и эмбрионов. Скрининг позволяет исключить наличие многих генетических патологий, например синдрома Дауна и синдрома Патау.

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Центр репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» предлагает широкий спектр методов диагностики и лечения* мужского бесплодия, а также полное сопровождение – от обследования пары до успешной беременности.

*Перед получением услуги необходимо проконсультироваться со специалистом. Имеются противопоказания.

Реклама, ООО «Детздрав», sm-eko.ru 

Токен:

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Фото: pexels.com/Vera Arsic, Josh Willink; unsplash.com/Kelly Sikkema, engin akyurt, Apostolos Vamvouras, Kelly Sikkema, Nik Shuliahin, Seif Eddin Khayat

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