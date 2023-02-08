Правда ли, что нервные клетки не восстанавливаются? Откуда взялось это утверждение?

Очень часто можно услышать: «Не нервничай, ведь нервные клетки не восстанавливаются». Но правда ли это? В стрессовой ситуации нервные клетки действительно умирают, но насколько это опасно для человека? Может быть, на месте погибших клеток все же появляются новые? Собрали данные научных исследований.

Какие есть нервные клетки? И из чего состоит нейрон?

Нервная ткань отличается от других тем, что обладает возбудимостью и проводимостью (то есть она способна генерировать нервный импульс в ответ на действие раздражителя и передавать этот нервный импульс другой клетке).

Нервная ткань состоит из клеток двух типов: нейронов и клеток нейроглии. Первые являются основными, вторые – вспомогательными клетками-спутниками. Клетки нейроглии обеспечивают нейроны необходимой для нормального функционирования средой, создают условия для генерации и передачи нервных импульсов, а также осуществляют часть метаболических процессов нейронов.

Каждый нейрон имеет тело и отростки двух типов – аксон и дендриты. За счет отростков клетки взаимодействуют между собой (по аксону импульсы идут от тела клетки, это длинный отросток или нерв, а по дендритам – к телу).

Чтобы занять свое место в нервной системе, одному нейрону необходимо образовать большое количество связей с другими. Потеря контактов между нейронами влечет целый ряд заболеваний нервной системы и организма в целом.

Откуда пошло утверждение, что нервные клетки не восстанавливаются? Как это объяснить?

Долгое время считалось, что нервная ткань не способна восстанавливаться, так как нейроны не делятся (это заметил еще испанский врач и нобелевский лауреат 1906 года Сантьяго Рамон-и-Кахаль). Попытки поделить нейроны искусственно приводили к гибели клеток.

Объясняется это тем, что при делении клетка не может больше выполнять свои функции, поскольку утрачивает все контакты. Однако неспособность деления нейронов вовсе не означает, что нервная ткань совсем не обновляется.

Что такое нейрогенез? За счет чего возможно восстановление нервных клеток?

В 1962 году теорию о неспособности нервной системы восстанавливаться поставил под сомнение Джозеф Альтман, когда обнаружил, что в гиппокампе мозга крысы возможно деление нейронов (гиппокамп обеспечивает процессы, связанные с функцией памяти). В 1983-м Майкл Каплан обнаружил, что новые клетки появляются и в гиппокампе мозга обезьян.

Позднее ученые выяснили, что мозг взрослого человека также способен производить новые нейроны (процесс образования новых нейронов называется нейрогенезом).

Установлено, что новые нервные клетки образуются в зубчатой извилине гиппокампа, в стенках желудочков мозга и в обонятельном нейроэпителии.

В этих участках накоплены нейральные стволовые клетки, НСК – так называемые клетки-предшественницы, которые способны делиться и первыми активируются при повреждении нервной ткани.

Исследователи не исключают, что это происходит и в других частях мозга, но это требует дальнейшего изучения.

Нейрогенез – сложный процесс, который включает размножение НСК, их миграцию, наделение их профильными функциями (или дифференцировку). Заканчивается все включением в нервную систему нового зрелого нейрона, который начинает активно образовывать связи и полноценно функционировать. Ежедневно в процессе нейрогенеза образуется около 700 нейронов.

Наблюдения показывают, что с возрастом количество клеток-предшественниц может уменьшаться в передне-средней части гиппокампа, но в задней части оно остается без изменений, поэтому нейрогенез продолжается, хотя и может замедлиться .

Доказательством тому, что нервная ткань обновляется, служит то, что потерянное из-за коронавируса обоняние восстанавливается. Вирус воздействует как раз на обонятельные луковицы и обонятельный нейроэпителий, нейроны погибают, но вскоре замещаются новыми, поэтому обоняние возвращается.

Кроме того, у нейронов могут восстанавливаться аксоны – длинные отростки, по большей части образующие нерв. Если травма привела к повреждению нерва, благодаря прорастанию новых аксонов может частично восстановиться моторика. Однако есть у этого процесса и негативная сторона. Предположительно, нарушение роста аксонов приводит к появлению фантомных болей при ампутации. Это происходит, когда они врастают в образовавшуюся рубцовую соединительную ткань, из-за чего формируются невромы – опухоли нерва.

Клетки нейроглии тоже могут восстанавливаться. В этом есть плюсы и минусы

Глиальные клетки, в отличие от нейронов, делятся. В период сразу после рождения человека именно благодаря способности клеток нейроглии размножаться происходит увеличение массы головного мозга. Функция деления сохраняется у глиальных клеток на протяжении всей жизни организма.

Правда, в случае, когда деление приобретает патологический характер, эти клетки становятся основой образования опухолей – глиом. Это самые распространенные первичные опухоли головного мозга.

Почему нервные клетки погибают? Опасно ли это для организма?

Массовая гибель нейронов происходит сразе после рождения человека: это необходимый этап развития нервной системы.

Человек теряет некоторое количество нейронов каждый день, это естественный процесс. С возрастом гибель нейронов становится все заметнее и ведет к нарушению когнитивных функций.

Тем не менее нервная система человека довольно устойчива, и ежедневная гибель нейронов обычно не заметна: по-настоящему опасной является гибель большого количества нервных клеток, что может быть вызвано несколькими факторами.

Никотин тормозит производство новых нейронов в гиппокампе. Такой же эффект на нейроны оказывают наркотики. Алкоголь напрямую не убивает нейроны, однако повреждает их отростки, из-за чего передача сигналов между клетками становится медленнее и менее эффективной.

Еще одной причиной массовой гибели клеток нервной системы может быть отравление химическими веществами. К ним относятся мышьяк, марганец, ртуть, алюминий, свинец, никель, висмут, кадмий, медь, цинк и железо. По данным ученых, они воздействуют на астроциты – нейроглиальные клетки, одной из функций которых является защита нейронов от повреждений. Из-за гибели астроцитов начинают погибать и нейроны.

Гибель нейронов происходит и при физических повреждениях, например при сотрясении мозга, а также при инсульте. В этих случаях отдельные нейроны гибнут сразу, а некоторые из-за нарушения кровоснабжения лишаются доступа к кислороду и питательным веществам и погибают только через некоторое время после травматического события.

Также к причинам гибели нейронов относятся некоторые заболевания. При болезнях Паркинсона и Хантингтона нейроны погибают в базальных ганглиях – областях, которые контролируют двигательные функции. При болезни Альцгеймера замечают гибель нейронов в неокортексе (новой корой называют часть мозга, которая у человека составляет основную часть коры больших полушарий) и гиппокампе.

Можно ли помочь организму восстановить нервные клетки? Смогут ли технологии будущего защитить нас от деменции?

Не существует медикаментов или процедур, которые помогали бы организму восстанавливать нервные клетки.

Однако ученые разрабатывают методики, основанные на пересадке донорских стволовых клеток: предполагается, что это запустит процесс нейрогенеза и восстановит когнитивные функции, например при болезни Альцгеймера.

Опыты на мышах, проводимые в 2015 году, показали, что это может быть эффективно. Пересадка клеток от донора способствовала сохранению умственных способностей за счет внедрения новых нервных клеток. Терапевтическое лечение подобного действия не оказывало.

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Фото: unsplash.com/Robina Weermeijer, Hal Gatewood, Solen Feyissa, National Cancer Institute, David Clode