Психосоматика: существует ли она и может ли стресс вызывать болезни?

Можно ли заболеть из-за негативных эмоций? Научно доказано, что психологическое состояние действительно важно для физического здоровья. Многие заболевания могут усугубляться при стрессе – этот процесс изучает раздел медицины, который называется психосоматикой. Но как работает связь психики и самочувствия, какие болезни может вызывать стресс и как их правильно лечить? Разбираемся вместе с психиатром Виктором Нурдаевым.

Что такое психосоматика? Не лженаука ли это?

Психосоматика – это раздел медицины, который изучает связь психологических, эмоциональных и социальных явлений с телесными болезнями. Если те или иные соматические симптомы, жалобы пациента не имеют физической причины, их называют психосоматическими явлениями, а само состояние – психосоматическим или соматоформным расстройством.

«Психосоматика в понимании психиатра – это самостоятельное заболевание, которое заключается в наличии телесных симптомов без какого-либо медицинского объяснения. Оно может проявляться практически в любой части тела или системе органов», – говорит врач Виктор Нурдаев. По его словам, люди с соматоформным расстройством склонны к довольно высокому уровню беспокойства и часто обращаются за медицинской помощью для проведения анализов и лечения.

Специалист подчеркивает, что психосоматика не притворство или выдумывание: это настоящее заболевание, причина которого заключается в нарушении работы нервной системы, а не в конкретных нарушениях работы органов.

Соматоформные расстройства включены в Международную классификацию болезней (МКБ-10) под обозначением F45. В них входят:

соматизированное расстройство (многочисленные, повторные, часто меняющиеся физические симптомы, имеющие место по крайней мере в течение двух лет, симптоматика может относиться к любой части тела или системе органов; течение расстройства часто ассоциируется с нарушением социального, межличностного и семейного поведения);

(многочисленные, повторные, часто меняющиеся физические симптомы, имеющие место по крайней мере в течение двух лет, симптоматика может относиться к любой части тела или системе органов; течение расстройства часто ассоциируется с нарушением социального, межличностного и семейного поведения); недифференцированное соматоформное расстройство (жалобы пациента многочисленны, вариабельны и устойчивы, но не удовлетворяют полной и типичной клинической картине соматизированного расстройства);

(жалобы пациента многочисленны, вариабельны и устойчивы, но не удовлетворяют полной и типичной клинической картине соматизированного расстройства); ипохондрическое расстройство (устойчивая озабоченность пациента возможностью иметь у себя тяжелое, прогрессирующее заболевание или несколько заболеваний; пациент предъявляет устойчивые соматические жалобы или проявляет устойчивое беспокойство по поводу их возникновения, нормальные, обычные ощущения и признаки часто воспринимаются больным как беспокоящие);

(устойчивая озабоченность пациента возможностью иметь у себя тяжелое, прогрессирующее заболевание или несколько заболеваний; пациент предъявляет устойчивые соматические жалобы или проявляет устойчивое беспокойство по поводу их возникновения, нормальные, обычные ощущения и признаки часто воспринимаются больным как беспокоящие); соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы (симптоматика, предъявляемая пациентом подобна той, которая возникает при повреждении органа или системы органов, контролируемых вегетативной нервной системой: сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, дыхательной и мочеполовой систем);

(симптоматика, предъявляемая пациентом подобна той, которая возникает при повреждении органа или системы органов, контролируемых вегетативной нервной системой: сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, дыхательной и мочеполовой систем); устойчивое соматоформное болевое расстройство (устойчивая, резкая мучительная боль, которую нельзя полностью объяснить физиологическим нарушением или соматическим заболеванием и которая возникает в связи с эмоциональным конфликтом или психосоциальными проблемами);

(устойчивая, резкая мучительная боль, которую нельзя полностью объяснить физиологическим нарушением или соматическим заболеванием и которая возникает в связи с эмоциональным конфликтом или психосоциальными проблемами); другие соматоформные расстройства (другие расстройства чувствительности, функций или поведения, возникающие не вследствие соматических нарушений; расстройства, которые не опосредованы через вегетативную нервную систему, ограничены определенными системами или участками тела и имеют тесную временную связь с травмирующими событиями или проблемами);

(другие расстройства чувствительности, функций или поведения, возникающие не вследствие соматических нарушений; расстройства, которые не опосредованы через вегетативную нервную систему, ограничены определенными системами или участками тела и имеют тесную временную связь с травмирующими событиями или проблемами); соматоформное расстройство неуточненное.

Как психосоматика работает? Какие заболевания может вызывать?

По словам психиатра Виктора Нурдаева, причины возникновения психосоматических нарушений наукой до конца не описаны. «Вероятно, можно говорить о генетической предрасположенности, которая, в совокупности со стрессом и личностными особенностями, приводит к тому, что нервная система начинает не совсем правильно регулировать работу органов или искаженно воспринимать сигналы от них», – подчеркивает специалист.

Кроме того, не существует телесных болезней, которые можно полностью объяснить с психологической точки зрения. «Тем не менее доказано, что многие заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет, язвенная болезнь, бронхиальная астма или псориаз, могут иметь гораздо более тяжелое течение при наличии повышенной тревожности или выраженных стрессовых событий», – подтверждает психиатр.

Доказано, что стресс может вызывать скачки давления, это часть реакции, которая называется «бей или беги». В стрессовой ситуации в организме активно вырабатываются гормон кортизол и нейромедиатор норадреналин, что приводит к учащенному пульсу и росту давления. Длительный стресс увеличивает риск развития гипертонии.

Известны также случаи, когда по причине стресса усиливалась хроническая боль. Ученые выяснили , что это так же связано с уровнем гормона кортизола, который обычно повышается в стрессовой ситуации.

Есть и данные, подтверждающие, что длительный стресс может провоцировать головокружения, тремор, боли в груди, проблемы со сном, напряжение мышц или бруксизм (скрежетание зубами, непроизвольное сжатие челюстей), проблемы с желудком и пищеварением, проблемы сексуального характера, ослабление иммунной системы. Также стресс может приводить к беспокойству и раздражительности, паническим атакам и даже депрессии.

При этом влияние стресса на организм индивидуально . Невозможно заранее знать, как именно человек отреагирует на ту или иную стрессовую ситуацию и приведет ли это к появлению каких-либо соматических симптомов. Это и осложняет поиск закономерностей в развитии соматоформного расстройства.

Кто находится в группе риска? Более эмоциональные люди рискуют меньше?

По словам психиатра Виктора Нурдаева, существуют статистически выявленные факторы риска возникновения психосоматических явлений, однако это лишь результаты наблюдений – четкого научного обоснования этому пока нет.

Итак, чаще с психосоматикой сталкиваются люди, у которых:

слабо выражена эмоциональность, а в детстве было много событий, вызывающих негативные эмоции;

в семье был взрослый с тяжелым хроническим заболеванием;

был недостаток родительского внимания (неадекватные питание, одежда, пренебрежение взрослыми его благополучием);

имеют место иррациональные предположения о распространенности тяжелых заболеваний, повышенное внимание к телесным процессам для выявления возможных признаков болезни, катастрофические интерпретации телесных ощущений;

есть трудности с выражением и считыванием своих эмоций;

есть семейные конфликты.

Есть исследования , показавшие, что психосоматическое расстройство может развиваться на фоне посттравматического стресса. В качестве примера приводят ветеранов Второй мировой войны, у которых было замечено большое количество случаев появления язвы желудка. Ученые учитывали многие факторы, в том числе изменение питания людей по сравнению с мирными временами.

Как лечат психосоматические проявления? Какой подход работает лучше всего?

Диагностика начинается с поиска физических причин недомогания. Если таковых в ходе комплексных обследований обнаружено не было, можно говорить о соматоформном расстройстве. Часто пациенты считают, что если врач говорит о психосоматике, то жалобы не воспринимаются всерьез. Однако вопрос о том, как пациент чувствует себя эмоционально и переживает ли он какую-то стрессовую ситуацию на фоне физических симптомов, вполне обоснован.

Специалисты подчеркивают, что невозможно вылечить психосоматическое расстройство воздействием исключительно на тело, поэтому в таких случаях требуется помощь психолога или психиатра.

Лечение психосоматических проявлений, по словам врача Виктора Нурдаева, всегда подбирается индивидуально. К способам улучшения самочувствия людей с психосоматическими заболеваниями, эффективность которых доказана научно, относятся когнитивно-поведенческая терапия или терапия принятия ответственности, а также медикаменты, например из группы антидепрессантов.

Кроме того, необходимо регулярное наблюдение врачом, желательно одним и тем же, что позволяет фиксировать динамику изменений в самочувствии и принимать решения о необходимости дополнительной диагностики.

Для профилактики психосоматического расстройства необходимо учиться справляться с негативными эмоциями и проживать сложные ситуации. К способам самопомощи при длительном стрессе относятся:

соблюдение сбалансированной диеты;

регулярные занятия физическими упражнениями;

следование режиму сна;

изучение техник мышечной релаксации;

поиск хобби, которое действительно нравится;

регулярные перерывы в деятельности, которая вызывает стресс (например, в работе).

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Фото: unsplash.com/Brock Wegner, Sydney Sims, Tengyart; pexels.com/Andrea Piacquadio, cottonbro studio