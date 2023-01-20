Кошмары: что это, почему снятся и как с ними бороться?

По разным оценкам, от 2 до 8 процентов взрослого населения Земли жалуются на регулярные кошмарные сновидения. Такие сны могут пугать, мешать полноценно восстанавливаться и отдыхать ночью, повышать тревожность в течение дня. Но что такое кошмары с научной точки зрения, почему мы их видим и как с ними бороться? Разбираемся вместе с Татьяной Сурненковой, руководителем Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врачом функциональной диагностики.

Кошмары – не просто дурные сны. Регулярные кошмары снижают качество сна

«Сны – это способ мозга упорядочить события дня, воспоминания и образы, в результате чего возникают яркие, символические, но порой бессмысленные сюжетные линии. А кошмары – это сны, которые обычно связаны с неразрешенной тревогой и психологической травмой, которые мозг не полностью проработал », – объясняет врач Татьяна Сурненкова.

Процесс сна принято делить на две фазы: медленный сон (NREM, non-rapid eye movement) и быстрый (REM, rapid eye movement). Большинство сновидений человек видит во время фазы быстрого сна, ближе к утру , однако это не обязательное правило. Кошмары же встречаются только в этой фазе и ни в какой другой. Кроме того, отличает кошмары от других видов сновидений то, что они обычно заставляют человека проснуться. В этом смысле нужно выделять кошмары среди просто плохих снов – негативных, но не провоцирующих пробуждение.

По данным исследований , дети больше склонны видеть кошмары, чем взрослые. Более того, у женщин жалобы на кошмарные сновидения встречаются чаще, чем у мужчин. Из взрослых наиболее часто на кошмары жалуются женщины в возрасте от 20 до 39 лет, в то время как с 50 до 59 лет вероятность увидеть кошмар наиболее низкая.

Кошмары снижают качество сна, а это связано с большим количеством негативных последствий для здоровья. Плохой сон повышает риск развития заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, появления ожирения и так далее.

Однозначно толковать кошмары нельзя. Во сне мы видим метафору на реальность

По словам врача Татьяны Сурненковой, кошмары, как правило, отражают наши проблемы через метафоры . «Например, человеку, переживающему стрессовый переезд, может присниться не сам переезд, а падение с края обрыва или опоздание на важное мероприятие», – говорит врач.

Специалист замечает, что самыми распространенными темами, которым посвящены кошмары, являются падение с высоты, преследование кем-то, потеря зубов и неподготовленность к экзамену.

Однозначного толкования кошмарных снов при этом быть не может , подчеркивает Татьяна Сурненкова. Два человека могут видеть во сне одно и то же, но совершенно по разным причинам. Это связано с тем, что разные ситуации могут рождать одинаковые метафоры.

Почему снятся кошмары? Причиной может быть не только стресс, но и целый ряд заболеваний

Как объясняет врач Татьяна Сурненкова, ночные кошмары возникают не только на фоне психологических травм и стрессовых ситуаций, но также и при нерегулярном графике сна, недосыпании, смене часовых поясов, неврологических заболеваниях (таких как нарколепсия, болезнь Паркинсона), при некоторых заболеваниях сердца и сосудов, нарушениях дыхания во сне (апноэ).

Кроме того, по ее словам, кошмары часто снятся при расстройствах психического здоровья, включая посттравматическое стрессовое расстройство, шизофрению, психоз, а также расстройства настроения, тревогу, расстройства личности. Могут появиться кошмары и при приеме ряда психотропных препаратов. Поставить точный диагноз и определить причину появления кошмаров может только врач.

Однако на начальных этапах можно попробовать самостоятельно разобраться в своем кошмаре, понять его природу. Для этого врач советует задать себе такие вопросы:

что я чувствую в этом сне и чувствовал ли я это когда-либо прежде (страх, боль, растерянность и так далее);

какие темы или образы повторяются во снах (присутствие конкретного человека, предательство, отсутствие возможности общаться);

что случилось накануне днем (трудности на работе, ссора, проблемы со здоровьем);

в какие дни чаще всего снятся кошмары (по вторникам после еженедельного звонка родственникам, в начале менструального цикла, во время отпуска, после совещания).

Полезно также вести дневник кошмаров, то есть записывать содержание снов, даты и события, которые происходят в жизни в этот момент. При обращении к специалисту впоследствии это поможет найти причины появления кошмаров.

Как избавиться от кошмаров? В этом поможет сомнолог или психотерапевт

Помочь решить проблему может сомнолог, клинический психолог или психотерапевт . Только специалист определит причину появления кошмаров и сможет назначить правильное лечение. Если вы видите кошмары чаще раза в неделю и они мешают вашей повседневной жизни, стоит посетить врача.

Методы самопомощи же, по словам врача Татьяны Сурненковой, могут включать:

соблюдать режим сна, исключить видеоигры и просмотр эмоциональных передач перед сном;

для расслабления перед сном использовать метод диафрагмального дыхания (вдох на четыре счета, задержка дыхания на семь счетов, а затем выдох на восемь счетов – повторить дважды);

следовать методу прогрессивной мышечной релаксации перед сном (постепенное напряжение, а затем расслабление мышц головы, ног, рук);

использовать метод репетиционной терапии (записать содержание кошмара и придумать для него позитивную концовку; например, если снилось преследование, представить, что преследовавший человек оказался другом, который пытался помочь).

Что еще прочитать о сне?

Фото: pexels.com/MART PRODUCTION; unsplash.com/Nong V, Gregory Pappas