Кошмары: что это, почему снятся и как с ними бороться?
По разным оценкам, от 2 до 8 процентов взрослого населения Земли жалуются на регулярные кошмарные сновидения. Такие сны могут пугать, мешать полноценно восстанавливаться и отдыхать ночью, повышать тревожность в течение дня. Но что такое кошмары с научной точки зрения, почему мы их видим и как с ними бороться? Разбираемся вместе с Татьяной Сурненковой, руководителем Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врачом функциональной диагностики.
Кошмары – не просто дурные сны. Регулярные кошмары снижают качество сна
«Сны – это способ мозга упорядочить события дня, воспоминания и образы, в результате чего возникают яркие, символические, но порой бессмысленные сюжетные линии. А кошмары – это сны, которые обычно связаны с неразрешенной тревогой и психологической травмой, которые мозг не полностью проработал», – объясняет врач Татьяна Сурненкова.
Процесс сна принято делить на две фазы: медленный сон (NREM, non-rapid eye movement) и быстрый (REM, rapid eye movement). Большинство сновидений человек видит во время фазы быстрого сна, ближе к утру, однако это не обязательное правило. Кошмары же встречаются только в этой фазе и ни в какой другой. Кроме того, отличает кошмары от других видов сновидений то, что они обычно заставляют человека проснуться. В этом смысле нужно выделять кошмары среди просто плохих снов – негативных, но не провоцирующих пробуждение.
По данным исследований, дети больше склонны видеть кошмары, чем взрослые. Более того, у женщин жалобы на кошмарные сновидения встречаются чаще, чем у мужчин. Из взрослых наиболее часто на кошмары жалуются женщины в возрасте от 20 до 39 лет, в то время как с 50 до 59 лет вероятность увидеть кошмар наиболее низкая.
Кошмары снижают качество сна, а это связано с большим количеством негативных последствий для здоровья. Плохой сон повышает риск развития заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, появления ожирения и так далее.
Однозначно толковать кошмары нельзя. Во сне мы видим метафору на реальность
По словам врача Татьяны Сурненковой, кошмары, как правило, отражают наши проблемы через метафоры. «Например, человеку, переживающему стрессовый переезд, может присниться не сам переезд, а падение с края обрыва или опоздание на важное мероприятие», – говорит врач.
Специалист замечает, что самыми распространенными темами, которым посвящены кошмары, являются падение с высоты, преследование кем-то, потеря зубов и неподготовленность к экзамену.
Однозначного толкования кошмарных снов при этом быть не может, подчеркивает Татьяна Сурненкова. Два человека могут видеть во сне одно и то же, но совершенно по разным причинам. Это связано с тем, что разные ситуации могут рождать одинаковые метафоры.
Почему снятся кошмары? Причиной может быть не только стресс, но и целый ряд заболеваний
Как объясняет врач Татьяна Сурненкова, ночные кошмары возникают не только на фоне психологических травм и стрессовых ситуаций, но также и при нерегулярном графике сна, недосыпании, смене часовых поясов, неврологических заболеваниях (таких как нарколепсия, болезнь Паркинсона), при некоторых заболеваниях сердца и сосудов, нарушениях дыхания во сне (апноэ).
Кроме того, по ее словам, кошмары часто снятся при расстройствах психического здоровья, включая посттравматическое стрессовое расстройство, шизофрению, психоз, а также расстройства настроения, тревогу, расстройства личности. Могут появиться кошмары и при приеме ряда психотропных препаратов. Поставить точный диагноз и определить причину появления кошмаров может только врач.
Однако на начальных этапах можно попробовать самостоятельно разобраться в своем кошмаре, понять его природу. Для этого врач советует задать себе такие вопросы:
- что я чувствую в этом сне и чувствовал ли я это когда-либо прежде (страх, боль, растерянность и так далее);
- какие темы или образы повторяются во снах (присутствие конкретного человека, предательство, отсутствие возможности общаться);
- что случилось накануне днем (трудности на работе, ссора, проблемы со здоровьем);
- в какие дни чаще всего снятся кошмары (по вторникам после еженедельного звонка родственникам, в начале менструального цикла, во время отпуска, после совещания).
Полезно также вести дневник кошмаров, то есть записывать содержание снов, даты и события, которые происходят в жизни в этот момент. При обращении к специалисту впоследствии это поможет найти причины появления кошмаров.
Как избавиться от кошмаров? В этом поможет сомнолог или психотерапевт
Помочь решить проблему может сомнолог, клинический психолог или психотерапевт. Только специалист определит причину появления кошмаров и сможет назначить правильное лечение. Если вы видите кошмары чаще раза в неделю и они мешают вашей повседневной жизни, стоит посетить врача.
Методы самопомощи же, по словам врача Татьяны Сурненковой, могут включать:
- соблюдать режим сна, исключить видеоигры и просмотр эмоциональных передач перед сном;
- для расслабления перед сном использовать метод диафрагмального дыхания (вдох на четыре счета, задержка дыхания на семь счетов, а затем выдох на восемь счетов – повторить дважды);
- следовать методу прогрессивной мышечной релаксации перед сном (постепенное напряжение, а затем расслабление мышц головы, ног, рук);
- использовать метод репетиционной терапии (записать содержание кошмара и придумать для него позитивную концовку; например, если снилось преследование, представить, что преследовавший человек оказался другом, который пытался помочь).
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Фото: pexels.com/MART PRODUCTION; unsplash.com/Nong V, Gregory Pappas
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