Вино – калорийный напиток? Сколько калорий в белом, красном, сухом и полусладком?

Калорийность вина – то, что интересует любого, кто следит за фигурой, но не хочет совсем пропускать новогоднее застолье. Энергетическая ценность одного из самых популярных алкогольных напитков зависит от нескольких показателей. Собрали данные по количеству калорий в разных сортах вина. Вся информация по энергетической ценности вина приблизительна – точные цифры можно найти на конкретной бутылке.

Почему калорийность разных сортов вин отличается

На калорийность вина влияет количество спирта и остаточного сахара.

Сахар в вине есть потому, что он есть в винограде, из которого делают напиток. На первом этапе приготовления, когда ягоды измельчают и пропускают через пресс, сахар попадает в сок. Этот сахар становится пищей для дрожжей, а затем превращается в спирт в результате ферментации сока. Чем больше сахара было в соке, тем больше спирта будет в вине.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнут определенный уровень содержания спирта. В этот момент брожение останавливают, и сахар, который не превратился в спирт, остается в напитке. Его и называют остаточным сахаром, и в зависимости от его количества готовые вина делят на сухие, полусухие, полусладкие и сладкие. Каждый грамм сахара содержит 4 калории, а каждый грамм спирта – 7 калорий.

Красное вино

Красное вино одно из самых калорийных. 100 мл крепленого напитка, в составе которого высокая концентрация спирта и сахара, может содержать до 250 калорий.

При этом чаще всего в магазинах встречаются красные вина, энергетическая ценность которых все же не такая высокая – от 60 до 100 калорий на 100 мл. К легким красным винам относят, например, Пино нуар и Примитиво (около 70 калорий), Каберне фран, Гренаш (75). В Каберне Совиньон, Мальбек, Таннат калорий немного больше – около 90.

Белое вино

В белом вине, по сравнению с красным, обычно меньше сахара и спирта. Среднее содержание калорий в нем – от 65 до 90. Самые низкокалорийные белые вина – это Рислинг, Пино гриджио и Совиньон блан. По верхней границе содержание калорий в белых винах Токай (около 90).

Сухое вино

Сухое вино получают путем сбраживания сусла, поэтому сахара в нем обычно почти нет. Отсюда и невысокая, по сравнению с остальными видами, калорийность. Калорийность белого сухого вина – около 70 ккал на 100 мл, а красного – около 80.

Полусладкое

Остаточного сахара в полусладком вине содержится около 18–45 г/л. Так что средняя калорийность его несколько выше, чем у сухого, даже при такой же крепости – около 100–150 ккал на 100 мл.

Полусухое

Остаточного сахара в полусладком вине – примерно 4–18 г/л. Калорийность красного полусухого, как правило, не более 105 калорий на 100 мл, а белого – около 90.

Домашнее вино

Домашнее вино обычно калорийнее того, что продают в магазинах, – его делают более крепким, а еще иногда добавляют сахар, мед и другие калорийные добавки. В домашнем вине, как правило, около 200 калорий на 100 мл.

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Бокал вина можно вписать в дневную норму калорий без ущерба для фигуры. Однако важно учитывать, что зачастую причиной превышения нормы становится даже не алкоголь, а закуски, которые к нему идут. Алкоголь повышает аппетит, так что следить нужно не только за выпитым, но и за съеденным.

Важно понимать, что для нейтрализации этанола (нельзя забывать, что это яд) требуется довольно много энергии: организм в итоге получает только 80% калорий из спирта, который содержится в выпитом. Зато усвоение алкоголя подавляет сжигание жиров на 73%. То есть съеденное вместе с алкоголем с большей долей вероятности отложится в виде лишних килограммов и помешает похудению.

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Фото: unsplash.com/Maja Petric, Zan, Kelsey Knight, Maksym Kaharlytskyi, 🇸🇮 Janko Ferlič