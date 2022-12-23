Что делать, если выпадают волосы? Каковы причины облысения у мужчин и женщин и как его лечат?

Каждый день здоровый человек теряет некоторое количество растущих на голове волос – это абсолютно естественный процесс. Но иногда волосы выпадают так интенсивно, что поредение прически становится заметным со стороны, а на голове могут появиться залысины – в таком случае говорят о начавшемся облысении (алопеции). Какое количество выпадающих волос норма, а когда волосам требуется помощь? Как можно остановить потерю волос? Что нужно делать, чтобы предотвратить этот процесс? Об этом рассказывает врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины).

Норма выпадения волос

На голове взрослого человека растет примерно от 100 до 250 тысяч волос. Густота волосяного покрова обусловлена генетически, точно так же как плотность, толщина и структура самих волос. У кого-то волосы от природы более густые, у кого-то – более редкие, и это нормально.

Каждый волос в течение своей «жизни» проходит несколько последовательных стадий:

анаген , или стадия активного роста – длится несколько лет, в этот период волос растет;

, или стадия активного роста – длится несколько лет, в этот период волос растет; катаген , или переходная стадия – длится 2–3 недели, в это время рост волоса замедляется, он готовится к периоду покоя;

, или переходная стадия – длится 2–3 недели, в это время рост волоса замедляется, он готовится к периоду покоя; телоген , или стадия покоя – длится несколько месяцев, в этот период волос не растёт;

, или стадия покоя – длится несколько месяцев, в этот период волос не растёт; экзоген, или стадия выпадения – волосяной стержень выпадает, после чего в волосяной луковице начинается рост нового волоса.

Волосы проходят эти стадии не синхронно – пока одни растут, другие находятся в покое или выпадают. Именно поэтому каждый день мы обнаруживаем на расческе или одежде выпавшие волосы, и на состоянии прически это никак не сказывается.

В зависимости от густоты волосяного покрова в норме ежедневно может выпадать до 50–150 волос, причем чем гуще волосы и чем активнее они растут, тем больше их может выпадать.

У некоторых людей выпадение волос протекает практически незаметно, другим повезло меньше, однако в любом случае волосы не должны «лезть» пучками, а на голове не должны появляться залысины.

Почему выпадают волосы

Активное выпадение волос начинается тогда, когда по той или иной причине укорачивается фаза активного роста волоса и слишком рано наступает стадия покоя, после которой волос неизбежно выпадает. Причинами этого могут быть:

Физиологические колебания гормонального фона – часто выпадение волос активизируется во время пубертата, менопаузы, во время и после беременности. Постепенное угасание выработки гормонов является одной из причин облысения в пожилом возрасте.

– часто выпадение волос активизируется во время пубертата, менопаузы, во время и после беременности. Постепенное угасание выработки гормонов является одной из причин облысения в пожилом возрасте. Гормональный дисбаланс – нарушение выработки гормонов при болезнях желез внутренней секреции, в частности яичников у женщин, яичек у мужчин, надпочечников, щитовидной железы, гипофиза, могут приводить к активизации выпадения волос на голове.

– нарушение выработки гормонов при болезнях желез внутренней секреции, в частности яичников у женщин, яичек у мужчин, надпочечников, щитовидной железы, гипофиза, могут приводить к активизации выпадения волос на голове. Генетическая предрасположенность – количество волос на голове, скорость их роста и длительность жизни каждого волоса обусловлены генетически. Поэтому нередко раннее облысение является «семейной» чертой. Нередко раннее выпадение волос сопровождается ломкостью ногтей, нарушением формирования зубов.

– количество волос на голове, скорость их роста и длительность жизни каждого волоса обусловлены генетически. Поэтому нередко раннее облысение является «семейной» чертой. Нередко раннее выпадение волос сопровождается ломкостью ногтей, нарушением формирования зубов. Стресс – острые и хронические стрессовые ситуации могут становиться причиной гормонального дисбаланса и ухудшения питания волосяных луковиц.

– острые и хронические стрессовые ситуации могут становиться причиной гормонального дисбаланса и ухудшения питания волосяных луковиц. Нарушения сна – регулярный недосып, бессонница, нарушения режима сна и бодрствования могут провоцировать стресс, а также приводят к ухудшению микроциркуляции в тканях, что негативно сказывается на питании волосяных луковиц.

– регулярный недосып, бессонница, нарушения режима сна и бодрствования могут провоцировать стресс, а также приводят к ухудшению микроциркуляции в тканях, что негативно сказывается на питании волосяных луковиц. Нерациональное или недостаточное питание – жесткие диеты, голодание, равно как и неправильное питание с избытком жиров, «простых» углеводов и недостатком белка приводят к тому, что волосы не получают достаточного питания и всех необходимых витаминов и микроэлементов. В частности, выпадение волос может начаться при дефиците витаминов группы в (биотина, пиридоксина, фолиевой кислоты), цинка, йода, магния.

– жесткие диеты, голодание, равно как и неправильное питание с избытком жиров, «простых» углеводов и недостатком белка приводят к тому, что волосы не получают достаточного питания и всех необходимых витаминов и микроэлементов. В частности, выпадение волос может начаться при дефиците витаминов группы в (биотина, пиридоксина, фолиевой кислоты), цинка, йода, магния. Прием некоторых лекарств – на состоянии волос могут сказываться негативно антибиотики, НПВП, препараты для химиотерапии.

– на состоянии волос могут сказываться негативно антибиотики, НПВП, препараты для химиотерапии. Вредные привычки – курение и алкоголь негативно влияют на кровообращение в коже, из-за чего волосяные луковицы могут страдать от дефицита кислорода и питательных веществ.

– курение и алкоголь негативно влияют на кровообращение в коже, из-за чего волосяные луковицы могут страдать от дефицита кислорода и питательных веществ. Перенесенные инфекционные заболевания – многие инфекции в буквальном смысле истощают организм, после чего некоторое время наблюдается выпадение волос.

– многие инфекции в буквальном смысле истощают организм, после чего некоторое время наблюдается выпадение волос. Отравление некоторыми ядами – ряд ядовитых веществ провоцирует гибель волосяных луковиц и выпадение волос.

– ряд ядовитых веществ провоцирует гибель волосяных луковиц и выпадение волос. Воздействие радиации – ионизирующее излучение провоцирует лучевую болезнь, одним из проявлений которой может быть выпадение волос. Также волосы могут выпадать при лучевой терапии опухолей.

– ионизирующее излучение провоцирует лучевую болезнь, одним из проявлений которой может быть выпадение волос. Также волосы могут выпадать при лучевой терапии опухолей. Неправильный уход и агрессивные процедуры для волос – частые окрашивания, химические завивки или выпрямление, применение агрессивных масок (в том числе, домашних – скипидарных, луковых, перечных), частое использование фена, плойки и даже мытье горячей водой могут привести к выпадению волос. Вредят шевелюре некачественные расчески из дешевой пластмассы, которые электризуют, спутывают и выдергивают волосы.

Типы выпадения волос

Врачи выделяют несколько типов выпадения волос:

Диффузное – при таком типе алопеции волосы по всей голове равномерно истончаются и выпадают волосы. Такой тип облысения чаще всего встречается после тяжелых болезней, при голодании, авитаминозе, во время беременности.

– при таком типе алопеции волосы по всей голове равномерно истончаются и выпадают волосы. Такой тип облысения чаще всего встречается после тяжелых болезней, при голодании, авитаминозе, во время беременности. Очаговое (гнездная алопеция) – на голове при таком типе облысения возникают очаги с четкими контурами, внутри которых постепенно редеют и выпадают волосы. Гнездное выпадение волос более характерно для мужчин, у женщин оно возникает реже, ему может сопутствовать выпадение бровей, ресниц.

– на голове при таком типе облысения возникают очаги с четкими контурами, внутри которых постепенно редеют и выпадают волосы. Гнездное выпадение волос более характерно для мужчин, у женщин оно возникает реже, ему может сопутствовать выпадение бровей, ресниц. Андрогенное – тип облысения, связанный с избыточной выработкой мужских половых гормонов или высокой чувствительностью к ним. У мужчин это самый частый тип алопеции. Истончение и выпадение волос обычно начинается в зоне лба или макушки, постепенно распространяется на всю волосистую часть головы. Андрогенное облысение необратимо, но его можно остановить, если при первых же признаках выпадения волос начать лечение.

– тип облысения, связанный с избыточной выработкой мужских половых гормонов или высокой чувствительностью к ним. У мужчин это самый частый тип алопеции. Истончение и выпадение волос обычно начинается в зоне лба или макушки, постепенно распространяется на всю волосистую часть головы. Андрогенное облысение необратимо, но его можно остановить, если при первых же признаках выпадения волос начать лечение. Себорейное – тип выпадения волос, который развивается на фоне избыточной выработки жира кожей головы. Чрезмерное салоотделение приводит к утолщению рогового слоя кожи, появлению шелушения, зуда и выпадению волос. Себорейная алопеция обратима: после лечения и нормализации выработки кожного жира волосы постепенно восстанавливаются.

– тип выпадения волос, который развивается на фоне избыточной выработки жира кожей головы. Чрезмерное салоотделение приводит к утолщению рогового слоя кожи, появлению шелушения, зуда и выпадению волос. Себорейная алопеция обратима: после лечения и нормализации выработки кожного жира волосы постепенно восстанавливаются. Аутоиммунное – при таком типе облысения волосы выпадают из-за того, что по неизвестной причине клетки собственной иммунной системы организма начинают атаковать волосяные луковицы.

– при таком типе облысения волосы выпадают из-за того, что по неизвестной причине клетки собственной иммунной системы организма начинают атаковать волосяные луковицы. Рубцовое – при глубоком ранении или ожоге кожи могут быть повреждены волосяные луковицы. В таком случае рост волос в месте рубца прекращается навсегда.

Когда волосам нужна помощь

Есть простой и доступный тест, который можно провести дома и определить, имеет ли место чрезмерное выпадение волос. Это тест натяжения волос (или тракционный), для выполнения которого в области темени захватывается и умеренно потягивается небольшая прядь волос. При этом важно не переусердствовать, чтобы наверняка вырвать волосы, а лишь безболезненно натянуть прядь. Лучше всего проводить тракционный тест спустя сутки после мытья головы: в это время он будет наиболее достоверен. В норме после 4–6 тракций выпадает не более 1–2 волосков, если же после каждого потягивания в руках остается несколько волос, вероятно, имеет место патологическое выпадение волос.

Также поводом для беспокойства являются такие признаки:

на голове появляются видимые глазу проплешины, «островки», на которых мало или вообще нет волос;

выпадение волос сопровождается зудом, шелушением, чрезмерной жирностью или сухостью кожи головы;

выпадение волос на голове происходит на фоне ожирения, появления избыточной растительности на теле, угревой сыпи на коже;

наряду с волосами на голове выпадают ресницы и брови.

Если вы подозреваете у себя выпадение волос, нужно обратиться к врачу – трихологу или дерматологу. Специалист проведет обследование, в том числе компьютерную диагностику состояния волос и кожи головы (трихограмму), после чего сможет определить точную причину облысения и назначить правильное лечение. В некоторых случаях может потребоваться консультация врачей других специальностей – эндокринолога, гинеколога, невролога. И не стоит затягивать с визитом к специалистам – чем раньше начато лечение, тем более эффективным оно будет.

Лечение выпадения волос

Главное условие успешного лечения алопеции – оно должно учитывать причину выпадения волос. Например, себорейная и андрогенная алопеции лечатся совершенно по-разному: те методы и процедуры, которые будут эффективны при себорее, не дадут никаких результатов при других формах болезни. Именно поэтому лечением облысения должен заниматься врач – самолечение может быть как минимум неэффективно, а в некоторых случаях оно даже способно навредить.

Обычно лечение выпадения волос комплексное – оно может соединять в себе лекарственные средства, салонные процедуры и специальный уход за волосами. Большую роль при этом играет образ жизни – при необходимости нужно скорректировать питание, наладить сон, отказаться от вредных привычек, научиться преодолевать стресс.

Хирургическое лечение

Существуют методы пересадки волос, которые применяются при рубцовом и андрогенном облысении. Такие операции дорого стоят, имеют противопоказания и не всегда эффективны, особенно если речь идет об алопеции на фоне гормональных изменений или генетической предрасположенности. Поэтому такое лечение подходит не всем.

Салонные процедуры

Современная косметология предлагает широкий спектр разнообразных методик лечения выпадения волос. Разумеется, если корни волос уже погибли, как, например, при андрогенном облысении, их никакие процедуры оживить уже не смогут. Но рядом с активно растущими волосами в коже всегда находится некоторое количество «резервных» волосяных луковиц – именно их могут заставить «проснуться» салонные методики. Чаще всего при алопеции применяются:

Инъекции, мезотерапия – суть таких процедур заключается во введении внутрь кожи головы препаратов, содержащих витамины, микроэлементы и другие биологически активные вещества. Такие препараты должны активировать «спящие» волосяные луковицы и простимулировать рост волос.

– суть таких процедур заключается во введении внутрь кожи головы препаратов, содержащих витамины, микроэлементы и другие биологически активные вещества. Такие препараты должны активировать «спящие» волосяные луковицы и простимулировать рост волос. Озонотерапия – введение специальной тонкой иглой в кожу головы смеси озона и кислорода. Эффективность метода не доказана, как и его безопасность. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не одобряет применение метода для лечения заболеваний.

– введение специальной тонкой иглой в кожу головы смеси озона и кислорода. Эффективность метода не доказана, как и его безопасность. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не одобряет применение метода для лечения заболеваний. Плазмолифтинг – внутрикожное введение собственной плазмы пациента, которую непосредственно перед процедурой выделяют из взятой у него крови. Считается, что такая процедура стимулирует процессы регенерации кожи, что благотворно сказывается на восстановлении выпавших волос. Методика новая, и данных, подтверждающих ее эффективность, пока не достаточно.

– внутрикожное введение собственной плазмы пациента, которую непосредственно перед процедурой выделяют из взятой у него крови. Считается, что такая процедура стимулирует процессы регенерации кожи, что благотворно сказывается на восстановлении выпавших волос. Методика новая, и данных, подтверждающих ее эффективность, пока не достаточно. Криомассаж – обработка кожи головы парами жидкого азота, которые стимулируют кровообращение в капиллярах кожи и питание волосяных луковиц.

Шампуни, лосьоны, маски

В аптеках продается множество шампуней, лосьонов, масок и других уходовых средств, предназначенных для лечения выпадения волос. Как правило, такие средства содержат вещества, раздражающие кожу головы и стимулирующие таким образом кровообращение и питание волосяных луковиц. Нужно помнить, что на такие средствам может возникать аллергия, поэтому рекомендуется проконсультироваться с врачом перед тем, как начинать их применение.

Кроме того, питательные компоненты в таких средствах могут лишь временно увлажнять кожу головы и смягчать волосы, но они не усваиваются. Коллаген, жирные кислоты, кератин – все это синтезируется организмом, шампунь здесь бессилен. Хотите красивые волосы – обеспечьте себе полноценное питание.

Небезопасны и многочисленные народные средства для стимуляции роста волос – перечные, луковые, скипидарные маски могут спровоцировать серьезные ожоги кожи головы и, наоборот, лишь усилить выпадение волос. Обертывания с маслами (касторовым, репейным) такой опасности не несут, но лучше перед их применением посоветоваться со специалистом.

Чем в таком случае лучше мыть голову при выпадении волос? Лечебным шампунем, который порекомендовал врач, или любым обычным мягким шампунем, подходящим по типу волос. Мытье волос должно быть максимально бережным и щадящим, чтобы исключить дополнительную травматизацию волосяных луковиц.

Эффективны ли миноксидил и финастерид

Популярными средствами для лечения алопеции считаются миноксидил и финастерид – эти препараты продается в аптеках в виде пенок и эмульсий с разной концентрацией действующего вещества.

Применение миноксидила и финастерида действительно стимулирует рост волос, но к этим препаратам развивается сильнейшее привыкание, и при прекращении применения возникает синдром отмены: волосы снова начинают выпадать, нередко даже сильнее, чем раньше. Именно поэтому врачи не рекомендуют применять препараты с миноксидилом и финастеридом без показаний, тем более лечиться ими самостоятельно.

Профилактика выпадения волос

Как и любую другую болезнь, алопецию лучше предупредить, чем лечить потом.

Профилактика выпадения включает в себя:

грамотный уход за волосами – средства ухода, расчески и щетки должны быть подобраны с учетом структуры и особенностей волос;

ограничение травмирующих волосы процедур – окрашиваний, перманентной завивки, наращивания волос, использования фена, плойки;

отказ от вредных привычек;

достаточный сон, соблюдение режима работы и отдыха;

способы борьбы со стрессом – упражнения на расслабление, йогу, дыхательную гимнастику;

правильное питание – употребление достаточного количества белка, витаминов и микроэлементов, отказ от жестких диет и голодания.

Будьте внимательны к вашим волосам, заботьтесь о них и они непременно отблагодарят вас своим здоровьем и красотой!

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Фото: globallookpress.com/via www.imago-images.de/www.imago-images.de, PEDRO CEREZO/EUROPA PRESS, 038-211.jpg/Custom Medical Stock Photo, imagebroker/Ulrich Niehoff, Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com ; unsplash.com/Towfiqu barbhuiya, engin akyurt