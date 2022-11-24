Что делать с ненужной одеждой? Как перерабатывают текстиль? А экомаркировка гарантирует безопасность вещи для природы?

Развеиваем мифы о переработке одежды.

По данным Greenpeace, ежегодно в мире производится 100 миллиардов единиц одежды, а объем отходов модной индустрии, включая нераспроданную одежду, достигает 92 миллионов тонн. Большая их часть отправляется на свалки, площадь которых продолжает увеличиваться. Текстиль разлагается от 20 до 200 лет, выделяя метан, диоксид углерода и другие вредные химические соединения. Один из экологичных вариантов решения проблемы – переработка вещей.

Правда ли, что любую вещь можно переработать? Сдача одежды на переработку требует много времени и сил? Ненужную одежду можно выбрасывать в контейнер для вторичного сырья? Разбираем главные мифы вместе с Ириной Карабач, контент-менеджером фонда «Второе дыхание», и Ильей Гусейновым, технологом фонда.

Миф 1. Процесс сдачи одежды на переработку сложный и занимает много времени, потому что в России это совсем не развито

Ирина Карабач: «Сам процесс передачи одежды на переработку достаточно простой. Во-первых, нужно разобрать гардероб и понять, с какими вещами хочется расстаться. Во-вторых, постирать эти вещи и как следует высушить. В-третьих, сложить в пакет и завязать . На сайте «Второго дыхания» можно найти ближайший пункт приема и отнести туда пакет. Сейчас у фонда более 2,5 тысячи своих и партнерских пунктов приема в 80 регионах России.

От нас одежда отправляется не только на переработку. Есть несколько вариантов: переработка, благотворительность и продажа в благотворительных магазинах «Второе дыхание» (Charity Shop). Все вещи проходят процесс сортировки и в зависимости от своего состояния и функционала отправляются в какую-то из этих категорий».

Миф 2. Одежду можно выбрасывать в контейнер для вторичного сырья (синий контейнер) – тогда ее отправят на переработку

Ирина Карабач: « Одежду нельзя выбрасывать в синий контейнер для вторичного сырья, потому что в результате она окажется на мусорном полигоне . Если одежда смешивается с чем-то еще, то велик шанс, что она загрязнится, будет плохо пахнуть, на ней появятся грибок или плесень.

Вещи с большими загрязнениями не перерабатывают . Это вредит перерабатывающим машинам, а еще это неуважение к сортировщикам, которые делают все вручную. Если вещи в плохом состоянии, влажные и грязные, то нормальные условия труда не будут соблюдаться.

Вещи для переработки должны собираться в отдельные контейнеры и храниться на складах отдельно от других фракций вторсырья. Поэтому мы и просим сдавать постиранные, высушенные вещи в завязанных пакетах».

Миф 3. Переработать можно абсолютно любую одежду

Илья Гусейнов: « Лучше всего поддаются переработке трикотажные, шерстяные изделия, а также хлопок или хлопок с полиэстером . Нельзя переработать изделия, которые изготовлены из большого количества типов волокон. Если в свитере шерсть, акрил, эластан и полиэстер, то скорее всего, переработке он не подлежит. Не перерабатывается и обувь, а также изделия с большим количеством необязательной фурнитуры: например, молний, которые пришивают для красоты, и прочих аксессуаров. Их нужно срезать, но это мало кто делает перед сдачей. А вырезание фурнитуры на сортировке усложняет процесс переработки вещи. Кожаные и меховые изделия также практически не перерабатываются.

По гигиеническим соображениям не принимают к переработке нижнее белье, колготки и носки . Они требуют специальной дезинфекции, а еще переработке мешает слишком малый размер изделий: в идеале полотно для переработки должно быть как минимум метр на метр. Лучше выбирать более качественные нижнее белье и носки, чтобы пользоваться ими как можно дольше».

Ирина Карабач: «Есть разные способы переработки, многое зависит от материала и типа вещи.

Первое – переработка в обтирочную ветошь . Например, в нее можно превратить футболку: разрезать и отправить на производство, где ею будут вытирать влагу или масло.

Второй способ – регенерированное волокно . Его получают в процессе расчесывания текстиля на специальных чесальных машинах. Правда, шерстяной свитер прочесать можно, а вот вещь из сложных синтетических смесей – нет.

Третье – из 100-процентного полиэстера можно изготовить пластиковые гранулы , которые потом используют как вторичный пластик и делают из них, например, вешалки или корпусы для канцелярской ручки».

Миф 4. Одежду из натуральных тканей можно покупать в неограниченном количестве, так как она не вредит природе

Ирина Карабач: «Синтетика не перерабатывается в промышленных масштабах, но вредна не только она. Да, гипотетически одежда из натуральных тканей могла бы перерабатываться или разлагаться через какое-то время. Но здесь очень важен вопрос количества. Если вещей в целом производится слишком много, их невозможно в таком количестве переработать, и попав на мусорные полигоны, они не успевают перегнивать .

Очень важно подходить к составлению гардероба рационально. Чем больше вещей покупает отдельно взятый человек, тем больше их оказывается на свалке».

Миф 5. Экомаркировка – гарантия безопасности вещи для природы

Ирина Карабач: «Очень многое зависит от того, какая это экомаркировка. Масс-маркеты любят ставить на своих изделиях значки «из переработанного пластика» или «сделано с заботой о природе». К сожалению, зачастую это гринвошинг – попытка попасть в экологическую повестку без реальных оснований , маркетинговый ход.

Но есть, например, значок «листок жизни». Он означает, что вещь соответствует целям устойчивого развития. Такой значок может быть не только на одежде, но и на косметике и предметах быта. Чтобы его разместить, компании должны пройти сертификацию. А для этого необходимо соответствовать достаточно большому количеству требований: уделять внимание условиям труда, проблемам окружающей среды, обращению с отходами на производстве. Чаще всего, компании, которые ставят такой значок, имеют программу расширения устойчивого развития – проверить это можно на их сайтах».

Фото: globallookpress.com/Jan Haas, Daniel Schäfer; unsplash.com/Sarah Brown, Waldemar Brandt