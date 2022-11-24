Луис Энрике, которого вы не знали: серфер, марафонец, триатлет и велогонщик. Пробежал 250 км по пустыне Сахаре

Кто-то после окончания профессиональной карьеры уходит в любительский футбол и Медиалигу. Другие наслаждаются отсутствием режима и позволяют себе то, что не могли позволить раньше. А есть те, кому футбола оказалось мало, поэтому они бросают вызов своему организму. Луис Энрике – один из таких.

Все началось с отдыха от футбола: первым новым спортом стал серфинг

После окончания игровой карьеры в 2004 году Луис Энрике вместе с женой и детьми переехал на полгода в Австралию, где поселился в Байрон-Бей, прибрежном городке, расположенном на самой восточной точке континента. Залив – излюбленное место для туристов и фанатов серфинга, поэтому неудивительно, что испанец попробовал активный отдых вместо лежания на пляже.

Энрике увлекся серфингом, много катался и, как следствие, заработал птеригий – глазную патологию, которая представляет собой поверхностное зарастание роговицы. Заболевание на ранних стадиях не требует оперативного вмешательства и не влияет на остроту зрения, но вызывает неприятные ощущения от прямых солнечных лучей. Теперь испанца на тренировках команды часто можно заметить в стильных солнцезащитных очках, что в его случае – не дань моде, а медицинская необходимость.

Тренер по бегу назвал Энрике миллионером, который хотел страдать

После возвращения из Австралии Луис начал бегать. Он не ограничивался утренними пробежками и нанял тренера, чтобы подготовиться к марафону.

Испанец так описывал первые беговые тренировки: « Через 45 минут после начала пробежки у меня распухли ноги, потому что я привык к ритму футбола . В футболе ты делаешь рывок на 50 метров, потом останавливаешься, снова рывок на 10 метров, опять стоп. Я привык к этому. Я мог бы бегать долго, но по-футбольному. Марафон же требует от тебя бежать долго в одном темпе».

Его тренер по бегу Виктор Гонсало отмечал: « Луис Энрике был миллионером, который умел и хотел страдать, ему это даже было нужно . Его футбольная карьера прошла, но он не избавился от мышления спортсмена. Он не знал, как без этого жить. Луис сказал, что хочет разменять три часа на марафоне. Он попросил меня помочь, и с самого начала мое внимание привлекла воля этого человека».

Для бегуна-любителя, ранее не занимавшегося легкой атлетикой, марафон из трех часов – очень хорошее время, хоть и проигрывает мировому рекорду почти час. Для сравнения: на крупнейшем в России Московском марафоне в этом году из 11 000 участников только 450 смогли разменять три часа.

Дебют испанца на дистанции 42,2 км состоялся уже в 2005 году на Нью-Йоркском марафоне, который входит в World Marathon Majors, серию из шести наиболее массовых и престижных марафонов мира. Хотя Энрике не смог разменять заветные три часа (финишное время – 3:14:09), для первого любительского марафона это было хорошим началом.

Через год Луис вернулся на марафонскую дистанцию в рамках Амстердамского марафона, где смог улучшить личный рекорд – 3:00:19. До заветного рубежа не хватило совсем чуть-чуть. Естественно, он не мог отказаться от обозначенной цели и продолжил тренировки.

Наконец, в 2007 году испанец сначала смог выбежать из 1:20 на полумарафоне в Сан-Себастьяне (1:19:34), а затем на марафоне во Флоренции разменял три часа – 2:58:08. Другой бы успокоился, выпил бокал пива и отправился на заслуженный отдых, но 37-летнему Энрике этого было мало. Как оказалось, марафон был только началом.

Стоит отметить, что результат в Италии вывел тренера испанской сборной на второе место среди бывших профессиональных футболистов, решившихся на преодоление марафона. Уступает он теперь только Алексею Смертину, который в 2020 году в возрасте 45 лет пробежал Казанский марафон за 2:48:17.

Сразу после марафона преодолел железный триатлон и подсел на велоспорт, которым увлекается по сей день

В том же 2007 году Луис заявился на этап IRONMAN во Франкфурте. Это самая длинная из официальных дисциплин триатлона, которую еще называют «железной». Она включает поочередное преодоление трех этапов: плавание в открытой воде на 3,86 км, заезд на велосипеде на 180 км и марафонский забег (42,2 км).

Итоговый результат Энрике составил 10 часов и 19 минут, что очень круто для первого железного триатлона.

Испанец кайфовал от триатлонных тренировок: «Велоспорт и плавание полностью отличаются от бега. Обучение проходит гораздо приятнее. Когда я тренируюсь, в течение трех дней я бегаю утром и плаваю днем. Плюс езжу на велосипеде каждые три-четыре дня.

Для триатлона нужно тренироваться много часов, что сложно, если у вас есть другие дела. Но надо просто поставить перед собой цель. Триатлон – это большой вызов, но вы можете справиться, если уделите ему время. Вы не можете перейти от «ничегонеделания» к внезапному триатлону».

В 2010 году, уже будучи тренером второго состава «Барселоны», Луис вновь испытал себя на железной дистанции в Ницце, но на этот раз с более скромным результатом – 12 часов и 28 минут.

Велосипед стал настоящей страстью испанца. Он до сих пор поддерживает форму, катаясь на байке, а за его плечами такие впечатляющие велогонки как Quebrantahuesos (200-километровая горная велогонка в Испании), Irati Xtrem (соревнования на бездорожье протяженностью 80 км) и Cape Epic (многодневная маунтинбайк-гонка в Южной Африке).

После того, как 47-летний Энрике покинул «Барселону» в 2017 году, он принял участие в многодневке Costa Blanca Bike Race, где велосипедисты за четыре дня преодолевают по бездорожью 155 километров.

Финишировал в сложнейшем марафоне по Сахаре, где участники за шесть дней преодолевают 250 км

В 2008 году после марафона и железного триатлона Луис бросил себе новый вызов – ультрамарафон Marathon des Sables по пустыне Сахара протяженностью 250 км. Дистанция забега разбита на шесть этапов как в велогонках (один день – один этап). Утром участники одновременно стартуют и бегут заданный маршрут, а вечером отдыхают, едят и залечивают мозоли.

Соревнования проводятся ежегодно в Марокко с 1986 года и собирают самых отчаянных фанатов бега и спорта на выносливость. По ходу дистанции спортсмены сталкиваются с изнуряющей жарой, палящим солнцем и непроходимыми барханами. При этом маршрут гонки каждый год меняется, а карта выдается участникам только в день старта.

Marathon des Sables считается одним из тяжелейших соревнований в спорте на выносливость. Все снаряжение бегуны несут на себе, включая спальные мешки, горелки, еду и воду , которая регламентирована организаторами и выдается перед стартом каждого этапа: спортсмены на день получают по 12 литров воды и по 120 солевых таблеток, чтобы восстанавливать потерянные с потом минералы.

Испанец так прокомментировал свое участие в ультрамарафоне: «Я пробежал несколько марафонов и проехал несколько велогонок, преодолел IRONMAN, но это самодостаточная гонка в очень сложных условиях. Я никогда не делал ничего подобного, поэтому это новый вызов. Люблю испытывать себя».

Несмотря на сложные условия, Энрике смог финишировать с итоговым временем 41 час и 14 минут.

В свои 52 года Луис Энрике все еще чувствует себя молодым. Несмотря на тренерскую нагрузку в сборной, он находит время, чтобы прокатить 200 км на велосипеде или поймать волну на побережье. Возможно, поэтому игроки не могут позволить себе сачковать, когда рядом такой энергичный наставник.

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Фото: twitter.com/LUISENRIQUE21; instagram.com/luisenrique21worldcup22; foxsports.com.au; sport.es; diariodeltriatlon.es; marca.com; Gettyimages.ru/David Ramos