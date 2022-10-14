Как прошел фестиваль триатлона в Сочи. Покатались в пейскаре, поговорили с Василием Пермитиным, Марией Гостевой и Марией Малышевой

Репортаж Артура Бурцева.

6-9 октября в Сочи прошел заключительный этап российской серии соревнований по триатлону – IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022. Я впервые побывал на триатлоне и рад, что вовремя одумался и, прежде чем купить слот, приехал на разведку в качестве зрителя.

«В этот уикенд нас с вами ждет встреча со многими знакомыми и друзьями, приветливый морской воздух, потрясающие виды гор, идеальное покрытие трассы Адлер – Красная Поляна и масса объятий», – говорилось в буклете о предстоящем событии.

Участникам предлагалось поучаствовать на четырех дистанциях: 113 (она же «полужелезная»), 226 («железная»), спринт и олимпийская. Одновременно с этим проходил чемпионат России по триатлону на длинной дистанции и финал Кубка России по триатлону на короткой дистанции, а также заплывы на открытой воде, женский и детский забеги.

Что я знал про триатлон? Да практически ничего: ну плывут там, затем едут сколько-то километров на велосипеде и в конце преодолевают бегом марафонскую дистанцию в 42 км. Почему с такой точностью ответил про бег? Да потому что имею прямое отношение к нему: больше 20 лет посвятил этому виду легкой атлетики (Артур Бурцев – мастер спорта по легкой атлетике, многократный чемпион Санкт-Петербурга, победитель Гатчинского полумарафона 2020, Московского полумарафона 2022 на дистанции 5 км. – Прим. Sports.ru).

С каждым годом триатлон в России набирает популярность, даже среди моих знакомых все больше людей вовлекается в этот вид спорта. Как происходит «вербовка»? Сначала появляется один триатлет, который рассказывает: «То, чем ты занимаешься – это, конечно, круто, но, попробовав триатлон, ты испытаешь новые эмоции. Они будут кардинально отличаются от всего, что ты делал раньше». Потом в соцсетях всплывает все больше и больше информации о триатлоне, красивые фотокарточки с велозаездов, поездки друзей на очередной старт и рассказы о них при встрече – и вуаля: зерно желания посеяно. Остается дать идее время вызреть и принять важное решение.

«Я не трус, но я боюсь», – с таким девизом я собрался и купил, нет, не слот, а пока лишь билеты в Сочи, чтобы своими глазами увидеть, как проходят соревнования и почему всех манит в триатлон.

Пятница: ЭКСПО, постановка велосипедов в транзитку, заплывы, женский и детский забеги

Октябрь выбран не случайно. В Сочи продолжается бархатный сезон, большую часть месяца светит солнце, температура воздуха и моря прогревается до 20-25 градусов. Идеальные условия как для соревнований, так и для того, чтобы сменить обстановку и выбраться из дождливого Питера.

Прилетев в Сочи, я первым делом созвонился с Марией Малышевой – в прошлом она профессионально занималась бегом, но с этого года пробует себя в триатлоне. Маша откликнулась на мою просьбу и сказала, что покажет «внутреннюю кухню».

Мы встретились в гостинице, чтобы отвезти велосипед на ЭКСПО и поставить в транзитную зону. Помогая с велосипедом, я обратил внимание на его вес – всего-то 6 кг! «Пушинка» против велосипеда весом 12 кг, на котором я катаюсь в городе.

«Сколько стоит твой шоссейник?» – знаю, что неприлично задавать такие вопросы, но удержаться не смог. Машу мой вопрос не смутил: «Мой велосипед – хороший середнячок. Брала его за 130 тысяч, но это по курсу 21-го года, сейчас, скорее всего, он стоит дороже. А так в транзитке можно увидеть велосипеды и по 1,5 миллиона».

На ЭКСПО Маша ускакала получать стартовый пакет и ставить «железного коня» в транзитную зону, а меня перехватила девушка-промоутер G-Drive и рассказала, что они как партнеры мероприятия наливают всем желающим свежесваренный кофе.

«Также каждый завершенный этап каждого участника этих соревнований G-Drive конвертирует в 3 литра топлива для заправки транспорта социальных учреждений», – рассказывала девушка. И действительно, в итоге спортсмены «заработали» 34 758 литров топлива для перевозок детей, оставшихся без родителей, и особенных спортсменов на тренировки и соревнования.

К слову, высокотехнологичным топливом G-Drive был заправлен и транспорт организаторов, медиков, судей и маршалов. Этим бензином заправляется гоночная команда G-Drive Racing, мотоспортсмены, российские спортсмены в кольцевых гонках и в гонках на выносливость.

***

Многие, кто пришел в спорт недавно, ассоциируют ЭКСПО с местом, где можно лишь получить стартовый номер и сделать пару фотографий на фоне баннера с именами. Но старожилы знают, что в доковидные времена все было совсем по-другому, например, ЭКСПО Московского марафона в 2019 году занимало площадь в несколько выставочных павильонов, а в течение дня шла целая развлекательная программа.

ЭКСПО – это классное место притяжения. Можно бродить среди палаток со спортивными вещами и примерять новинки, изучать стенды гонок из других регионов, при желании здесь же можно перекусить в уличных фудтраках и пообщаться со знакомыми.

Звонок телефона одернул меня от праздного наблюдения за работой массажиста. Моя подруга все сдала в транзитку и пригласила на забег IRONLADY.

«IRONLADY – это женский любительский забег. Участницы по большей части – девушки или жены участников предстоящего триатлона. Они бегут дистанцию в 5 км», – комментировала Маша, пока я разглядывал пробегающих мимо девушек в ярких нарядах. – «Чуть позже еще дадут старт детским забегам, а утром проходили соревнования SWIMSTAR, где участники плыли 1 и 2 морские мили, то есть 1,8 и 3,7 км».

На финише IRONLADY каждая девушка получала помимо медали финишера еще и розу – вроде мелочь, а спортсменки, несмотря на усталость, расплывались в улыбке. Я взял на заметку, как простым действием сделать приятное второй половинке.

Во время забега я заметил, что финишный створ пересекали тандемы из двух бегуний, соединенных парасвязкой – специальной растягивающейся петлей. Один из тандемов состоял из Алены Зубовой и Ксении Выборных, участниц Паралимпиады в Токио, а второй – из Анастасии Тукмачевой, спортивного блогера, и Марины Даниловой, мастера спорта России по спорту слепых, пробежавших 5 километров за 24 минуты. Как потом рассказали волонтеры, при поддержке G-Drive удалось организовать приезд группы параатлетов из разных городов для участия в триатлоне.

Среди финиширующих спортсменок я также встретил Сашу Магомедову: в прошлом – тоже легкоатлетка, а ныне – одна из сильнейших среди девушек-любителей. Здесь она выступала по фану, поэтому делала сразу три гонки: утром был заплыв SWIMSTAR, потом она бежала, а в воскресенье планировала спринт (там она, кстати, заняла третье место с отставанием в 1 минуту и 28 секунд от победительницы).

За девушками стартовали дети.

За ними всегда забавно наблюдать. Еще интереснее – за родителями, они, похоже, больше переживают, чем малышня. Как мне показалось, родителям детский забег был возможно нужнее, хотя дети охотно включались.

Вечером на брифинге спортивный директор Дмитрий Окишев рассказывал основные правила предстоящей гонки и отвечал на вопросы слушателей.

В толпе я услышал знакомый голос и, обернувшись, увидел Марию Гостеву. Она, как и многие спортсмены, пришла на pasta party – это предстартовый ритуал марафонцев и триатлетов, когда накануне старта на ужин едят макароны (то есть медленные углеводы, которые будут нужны на гонке).

Маша – одна из сильнейших спортсменов России на длинной дистанции, к тому же мы из одного города, Санкт-Петербурга. Она рассказала, почему Сочи – любимая гонка для нее и многих других спортсменов:

«Удобная дата старта позволяет логично закончить сезон. Когда у нас уже хмуро и уныло, есть возможность вырваться в солнечный Сочи. Здесь есть все дистанции на любой вкус, а также плавание и бег отдельно. То есть человек любого уровня может попробовать. Почему я люблю эту гонку? Когда-то я увидела запись с чемпионата мира на Гавайях – это место, где зародился классический длинный триатлон. Теперь для меня идеальный триатлон существует только в таком виде – чем теплее, тем лучше. Пускай все будут страдать, но должно быть жарко, должны быть солнце, пальмы, плавание в море и жара. Иначе это не триатлон».

«Маша, а перед стартом ты о чем-то переживаешь?» – спросил я.

«Я переживаю, что могут отменить гидрокостюмы. По правилам организаторы могут их отменить, если температура воды будет выше 23 градусов. Для меня такая вода холодная и во время заплыва у меня могут начаться дыхательные спазмы».

«На кого можно обратить внимание среди твоих соперниц?»

«Среди профессионалов это Даша Чунарева; моя ученица и прошлогодняя чемпионка Инна Егорова; Оксана Рыбакова – она достаточно неплохо едет на велоэтапе, и еще Света Ушакова».

Суббота: старт 113 («полужелезка») и 226 («железная» дистанция)

В 7:00 на пирсе было не протолкнуться. Спортсмены разминались, а болельщики занимали места и настраивали смартфоны, чтобы не пропустить момент старта.

В 7:10 стартовал чемпионат России по длинному триатлону. Первыми поплыли мужчины, а через 5 минут за ними отправились женщины. Следом в воду с небольшим интервалом стартовали и любители. На второй сотне я сбился со счета, а люди не переставали проходить мимо меня, отправляясь на старт.

Пока я наблюдал за заплывом и количеством участников, в голове крутилась мысль: «Они так плотно плывут друг к другу, что легко можно получить ногой по лицу от впереди плывущего». Определенно, плавание нужно тренировать, чтобы в открытой воде при контакте с соперником не растеряться и не наглотаться воды.

Посмотрев старт, я переместился поближе к транзитной зоне: по моим подсчетам, лидеры должны были выйти из воды минут через 40-50 после старта (плавательный этап на длинной дистанции – 3,8 км. – Прим. Sports.ru).

Сотни, а может даже тысячи железных коней дожидались своего часа.

Помимо меня в транзитке были еще пара болельщиков и ребята, которые готовили пейскар G-Drive к сопровождению спортсменов на велоэтапе. Мой внутренний ребенок ликовал, так как у меня появилась возможность не только посмотреть гонку с необычного ракурса, но и прокатиться на Ford Mustang.

В 8:00 появился лидер и пейскар с ревом тронулся с места.

С каждым последующим километром мы все дальше удалялись от набережной в сторону гор.

Участникам предстояло преодолеть два круга по 90 км.

Водитель крутил баранку, фотограф щелкал затвором, я же наблюдал за открывающимися видами на горы и тройкой лидеров: Брюханковым, Ярошенко и Прасоловым.

Я взглянул на спидометр: стрелка застыла на 70 км/ч. Неплохо так разогнались велосипедисты по идеально ровной трассе на обратном пути (трасса велоэтапа поднимается до Красной поляны, после чего участники спускаются с высоты 500 метров над уровнем моря до нуля. – Прим. Sports.ru).

Кстати, на второй день соревнований G-Drive даже сделали отдельную номинацию для самой быстрой участницы на велоэтапе олимпийской дистанции ­– ей стала Кристина Кочеткова.

На преодоление первого круга лидерам понадобилось чуть больше двух часов (средняя скорость лидера гонки – 40км/ч).

Поймав момент на временной остановке, я выскочил из пейскара и переместился к месту старта, чтобы посмотреть еще и на участников «полужелезной» дистанции. Место, где я присел, оказалось самым удачным. Находилось оно на перекрестке двух этапов: можно было наблюдать за проезжающими велосипедистами и бегунами вдали.

Основная борьба шла между Кириллом Голдовским и Денисом Крестиным. Они практически одновременно завершили велоэтап и, пролетев мимо болельщиков, отправились на заключительный беговой этап.

Про болельщиков хочется рассказать отдельно. Сложилось впечатление, что их было в разы больше, чем самих участников. Кто-то расположился на газонах, но большинство стояли вдоль трассы.

Одни уходили, другие приходили. Жены и дети, мужья участниц, друзья и знакомые, все дружно поддерживали как своих, так и чужих спортсменов.

Видно, как непросто многим давалась гонка.

Но несмотря на все сложности, спортсменов было не остановить.

В какой-то момент я запутался, кто что бежит: ведь на дистанции были и те, кто выступали на «полужелезке», и те, кто уже вышли на беговой этап «железной» дистанции. Беговой этап составлял 4 круга по 5,25 км для «полужелезки» и 8 кругов для дистанции 226. Если бы не ведущие, которые объявили, что лидер приближается к финишу, я скорее всего все бы пропустил.

Сильнейшим на «полужелезной» дистанции стал Кирилл Голдовский, его финишное время – 4:06:08. Следом пересек финиш Денис Крестин и занял второе место, уступив лидеру чуть больше двух минут. Его итоговое время – 4:08:15. Замкнул призовую тройку Владимир Саватенков с результатом 4:16:07.

Вот-вот должна была появиться первая девушка на финише. У них финиш получается особенно эмоциональным, хотелось его увидеть.

Воспользовавшись паузой, организаторы устроили пенную церемонию для мужчин… Раз. Два. Три!

Смотрится церемония впечатляюще, каждому из участников выдают таз, заполненный до краев хмельным напитком, и предлагают не только испить, но также окатить товарищей и, заодно, собравшихся зевак. Знал бы я об этом раньше, не подходил бы так близко…

Тем временем в финишной зоне появился лидер среди женщин.

Первой финишировала Юлия Голофеева – 4:26:41. По эмоциям было видно, как непросто ей далась гонка. Тем ценнее победа.

Спустя 11 минут финишировала Диана Трубкович – 4:37:53. За третье место на заключительных метрах развернулась настоящая борьба между Анастасией Абросимовой и Любовью Коровиной. Каким-то невероятным усилием Анастасия сделала рывок вперед и забрала третье место. Девушек на финише разделила всего одна секунда – 4:43:44 у Насти и 4:43:45 у Любы.

На финише поймал свою знакомую: Маше совсем немного не хватило, чтобы разменять пятичасовой рубеж. Она стала 11-й среди женщин с результатом 5:02:12.

В ожидании лидеров полного триатлона я вернулся к зоне G-Drive за кофе. Разговорившись с баристой Сергеем, узнал, что у него в Ростове своя кофейня, а тут он помогает ребятам. В молодости я и сам несколько лет работал в кофейне баристой, поэтому нам было что обсудить.

Сергей уже сбился со счета, люди все подходили и подходили за очередным напитком.

Разговорившись с бариста, я пропустил победителей на длинной дистанции, успел лишь увидеть четвертого финишера – им оказался Василий Пермитин. Он – один из сильнейших триатлетов в России; здесь он дебютировал на полной дистанции. Василий – бывший легкоатлет, перешедший в триатлон, и для меня он – пример, ведь когда-нибудь я тоже закончу бегать и попробую триатлон.

Кстати, накануне по пути на ЭКСПО меня окликнули и попросили сфотографироваться – во время разговора выяснилось, что это были отец и дедушка Василия Пермитина.

После гонки мы немного пообщались с Васей: «Вчера я разговаривал с твоим дедушкой, он сказал, что впервые приехал посмотреть на соревнования внука и немного переживает за твое выступление. Помогало ли то, что на старте присутствовали родные?»

«Было очень приятно, давно у меня на соревнованиях не присутствовали близкие. Сейчас они решили совместить приятное с полезным: посетить Сочи и посмотреть мое выступление. Дедушка в первый раз увидел, что такое триатлон, и сразу – такую жесть», – ответил Вася.

Я продолжал: «У тебя сегодня был дебют на такой длинной дистанции. Доволен ли?»

Вася: «Для такой трассы время нормальное. Доволен, что дебютировал и смог завершить гонку. Но в этом сезоне 4 место преследует меня, на чемпионате России на «половинке» так же, как и сегодня, я занял 4 место. В целом своим выступлением я доволен: готовился на все деньги и на грани того, что организм может переварить».

Я не мог не спросить, увидим ли мы его еще на длинном триатлоне.

«Чтобы успешно выступать на такой дистанции, нужен определенный опыт. Например, на беге нужно было спокойнее начинать и грамотнее бежать, тогда можно было рассчитывать на попадание в тройку. Я же достаточно резво начал, потом на второй половине дистанции меня «рубануло». Теперь буду знать, что как бы ни бежалось, надо грамотнее раскладывать силы, ведь длится гонка восемь с лишним часов, – рассказывал Вася. – Это новый опыт и пища для размышления, дома в спокойной обстановке я проанализирую, что получилось на новой дистанции».

***

Соревнования мне пришлось покинуть на самом интересном месте, когда финишируют участники полной дистанции. Сидя в самолете, я поймал себя на том, что постоянно обновлял ленту мессенджера в ожидании новостей, чем же закончилась гонка.

Еще пару дней назад для меня триатлон в Сочи был просто очередным спортивным событием, но, побывав здесь, пусть и на укороченной программе, я почувствовал, как заложенное ранее зернышко интереса дало первые всходы. Во многом, конечно, роль сыграла атмосфера, царившая на спортивном празднике, и уникальная природа Сочи.

Мне повезло: в субботу стояла идеальная погода (на следующий день участники спринта столкнулись с отменой этапа плавания из-за бури и волн. – Прим. Sports.ru). Несмотря на середину осени, было жарко, светило солнце, я проехал в пейскаре и максимально близко увидел борьбу лидеров на велоэтапе и виды на горы, открывающиеся участникам.

В голове крутились слова Маши Гостевой, сказанные накануне старта: «Для меня идеальный триатлон существует только в таком виде – чем теплее, тем лучше. Пускай все будут страдать от подъемов в гору, от солнца над головой, но должно быть именно так: солнце, пальмы, плавание в море и жара. Иначе это не триатлон». Теперь я понимал, о чем она говорила.

Первая новость, которую я увидел, когда самолет сел, была о победе Марии Гостевой на «железной» дистанции. Совпадение? Не думаю.

Фото: Артур Бурцев, G-Drive, IRONSTAR