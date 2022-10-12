Разбираемся с врачом, как похудеть в животе. Опасен ли жир в области талии? Как не навредить себе диетами?

Современная массовая культура диктует жесткие стандарты красоты, по которым даже небольшая прослойка жира считается неэстетичной. Одними из самых тревожащих мест считаются живот и талия. Женщины хотят убрать жир с этих мест, чтобы приблизиться к попсовому «идеалу» красоты 90-60-90, а мужчин часто беспокоит наросший «пивной» живот. Возможно ли похудеть только в животе? Какие способы позволят добиться скорейшего результата без вреда для здоровья? Разбираемся в вопросах похудения с медицинским автором Sports.ru Александром Шестаковым.

Причины появления жира в животе

Высокая способность организма запасать жировую ткань объясняется тем, что жир важен для жизни. В первую очередь он – депо энергии. Тело взрослого человека состоит из 37 миллиардов клеток , каждая из которых выполняет свою функцию. На поддержание насколько сложной системы требуется колоссальное количество энергии. Поэтому энергия – ценнейший ресурс для организма, и любой ее избыток бережно запасается в виде жира. Именно в этом заключается основная причина появления лишних килограммов как в области живота, так и в других частях тела.

Вторая важная функция жира – защитная. Ее главным образом выполняет висцеральная жировая ткань , располагающаяся вокруг внутренних органов. Она окружает органы и становится своего рода амортизирующей подушкой, смягчающей физические воздействия на тело. Дополнительная прослойка жира также помогает сохранять тепло и снижает риск переохлаждения. Висцеральный жир, как и подкожный, образуется в результате запасания организмом избыточной энергии. Соотношение типов жира зависит от индивидуальных особенностей – тело человека, предрасположенного к висцеральному ожирению, будет откладывать больше жира вокруг органов. В результате образуется два известных типа отложения лишнего веса:

ширина бедер превышает обхват талии, в организме преобладает подкожный жир, менее опасный вариант избыточного веса.

обхват талии превышает ширину бедер, тело запасает больше висцерального жира, неблагоприятный вариант избыточного веса.

Висцеральный жир находится внутри тела, но именно он представляет наибольшую опасность для здоровья. Не так давно ученые обнаружили , что висцеральный жир выполняет роль эндокринного органа и выделяет биологически активные вещества – адипокины (от греч. «adipo» жир и «kinos» движение). Они влияют на энергетический баланс, чувство насыщения, воспалительные процессы и продукцию стероидных гормонов – эстрогенов, андрогенов, прогестерона и кортикостероидов. Висцеральное ожирение стимулирует патологические процессы в организме, из-за чего повышается риск сахарного диабета, гипертонии, болезней сердца и аутоиммунных заболеваний. Нарушение синтеза половых гормонов способно привести эректильной дисфункции и нарушению синтеза спермы у мужчин, синдрому поликистозных яичников у женщин – все это повышает риск бесплодия и вызывает проблемы с зачатием, снижает качество жизни.

Возможно ли похудеть именно в животе?

Короткий ответ – нет. Метаболизм устроен таким образом, что при дефиците энергии организм начинает расходовать запасы не из конкретных мест, а со всего тела. Поэтому уменьшение объема талии требует комплексного подхода, при котором будет уменьшаться общий процент жира в организме.

Нередко в стремлении похудеть в животе человек интуитивно начинает активно выполнять упражнения на пресс и делать разного рода скручивания. Но это приводит к обратному результату – объем талии становится больше. Силовые физические нагрузки активизируют обменные процессы в мышцах и вызывают их активный рост, в результате поперечные и косые мышцы живота увеличиваются в размере. Особенно ярко это заметно сразу после тренировки из-за пампинг-эффекта, когда мышцы наполнены кровью и выглядят крупнее.

Нередко дискомфорт вызывает обвисшая кожа на животе. Повлиять на нее одним питанием не получится. Массажи и кремы тоже не окажут значимого эффекта – фотографии блогеров, рекламирующих подобные средства, чаще всего были обработаны в фотошопе, либо нечестный продавец использует фото результатов подтяжки хирургическую кожи. Помните, единственный эффективный метод борьбы с обвисшей кожей – оперативное вмешательство.

Другая частая проблема – диастаз (расхождение) прямых мышц живота. Чаще всего он встречается у женщин после родов. Во время беременности увеличенная в размерах матка растягивает брюшные мышцы и соединяющий их апоневроз – белую линию. Мышцы способны быстро вернуться в исходное положение после родов, а вот соединительная ткань апоневроза обладает меньшим тонусом, поэтому ей требуется время на восстановление. В результате у женщин после беременности может наблюдаться небольшое округлое выпячивание ниже или выше пупка, а при напряжении брюшного пресса будет визуально виден желобок между прямыми мышцами. Диастаз также может образоваться как у женщин, так и мужчин на фоне ожирения, после избыточных физических нагрузок, из-за наследственных заболеваний. На первых этапах лечения диастаза после родов выбирается выжидательная тактика – брюшной апоневроз может восстановиться сам в течение 2–12 месяцев. Если этого не произошло, может понадобиться хирургическое восстановление целостности брюшной стенки. В случае возникновения диастаза на фоне травмы или другого заболевания врач порекомендует подходящее лечение индивидуально. Помните, что при диастазе запрещены упражнения, повышающие внутрибрюшное давление – упражнения на мышцы кора, скручивания, жим ногами, становая тяга. Повышение внутрибрюшного давления при диастазе вызовет еще большее истончение апоневроза и повысит риск грыжи.

Как работает похудение и что для этого нужно делать

Основной принцип снижения массы тела – тратить больше энергии, чем поступает в организм. Необходимо искусственно создать условия, при которых тело будет вынуждено расходовать накопленные запасы. Для этого необходимо сначала узнать свой суточный расход энергии, после чего скорректировать питание и физическую активность.

Сколько калорий в день нужно потреблять?

Чтобы понять, сколько именно энергии тратит организм, необходимо рассчитать свой уровень основного обмена. Это показатель, отражающий суточный расход энергии на физическую активность и базовые процессы жизнедеятельности – дыхание, сердцебиение, пищеварение, работу всех систем организма. Для расчета этого показателя применяются разные формулы, наиболее точной из которых считается уравнение Миффлина-Сан Жеора. Портал Sports.ru подготовил удобный калькулятор , который поможет легко и быстро рассчитать свой основной обмен без лишних сложностей.

Минус этой формулы в том, что она не учитывает состав тела. Мышечная ткань в наибольшей степени определяет уровень метаболизма за счет своей способности сокращаться и расходовать дополнительную энергию. Жировая прослойка выступает пассивным грузом и меньше влияет на основной обмен. В результате атлеты с выраженной мышечной массой могут получить менее точный результат по формуле Миффлина-Сан Жеора, чем люди со средним или низким уровнем физической подготовки. Поэтому ученые разработали дополнительные формулы , в которых учитывается состав тела:

Уравнение Кэтча-МакАрди

основной обмен (ккал/сут) = 21,6 * ТМ + 370;

Уравнение Кэннингема

основной обмен (ккал/сут) = 484,264 + 22,771 * ТМ.

Аббревиатура ТМ – тощая масса тела – определяется как вес тела, из которого вычли массу жировой ткани, количество которой можно узнать при помощи биоимпедансометрии. Во время данной процедуры специальный прибор проводит сквозь тело неощутимые электрические разряды слабой мощности, позволяющие детально измерить количество костной, жировой и мышечной ткани. Это исследование поможет детально узнать состав тела и более точно рассчитать уровень основного обмена по упомянутым выше формулам.

Определив, сколько энергии организм расходует в обычных условиях, необходимо вычесть из полученной цифры от 5 до 15 процентов – это и будет тот самый дефицит калорий, которого стоит придерживаться в своем рационе. Например, если основной обмен получился 2000 калорий, то, с учетом дефицита, безопасно потреблять1700–1900 калорий в день. Ограничивать питание более чем на 15% от основного обмена небезопасно. В таких условиях поддержание полноценного сбалансированного питания окажется невозможным, что повлечет нехватку витаминов и микроэлементов. Организм станет менее устойчив к болезням, повысится риск обострения хронических заболеваний, ухудшится общее состояние. При радикальном снижении суточных калорий станет сложнее тренироваться из-за возникшей слабости. Организм начнет расходовать мышцы в качестве источника энергии. Процесс похудения в таких условиях замедлится.

Корректировка питания

Питание играет самую важную роль при снижении массы тела. Изменяя свой рацион важно делать это аккуратно и поэтапно. Здоровый подход к похудению предполагает не жесткие ограничения и отказ от любимых блюд, а постепенное замещение высококалорийных продуктов более полезными аналогами. Важно подобрать здоровый рацион, который при этом будет вам нравится – такой подход позволит придерживаться намеченного пути. Резкая смена режима питания, особенно на нелюбимые продукты, вызовет выраженный стресс, с которым организму будет сложно справляться. В результате повысится риск срыва и возвращения к обычному рациону. Медленная и постепенная замена продуктов будет восприниматься не так остро, в результате чего и распробовать новую еду и привыкнуть к ней окажется значительно проще. Не стоит забывать о разнообразии блюд – даже самая вкусная еда надоест, если питаться ей слишком часто. Эксперименты на кухне и поиск новых сочетаний позволят не терять интерес к здоровой пище.

Другой ловушкой худеющих могут стать монодиеты, такие как гречневая, яблочная, кефирная, творожная. Их суть заключается в том, что основу питания начинает составлять один продукт, а вся другая пища исключается или сводится к минимуму. Подобный рацион не только быстро надоест и приведет к срыву, но в долгосрочной перспективе станет причиной дефицита витаминов и микроэлементов. С другой стороны, потребление исключительно одного продукта может привести к передозировке и отравлению каким-либо нутриентом. Например, в 2 л кефира в среднем содержится 2400 мг кальция, а максимальная суточная дозировка этого макроэлемента составляет 2500 мг. Превышение максимальной дозировки кальция может привести к боли в животе, диарее, тошноте, слабости. Разнообразие – это одна из ключевых характеристик здорового питания независимо от того, вы худеете или поддерживаете обычную массу тела. «Разгрузочные дни» на монодиетах допустимы только с разрешения врача, должны длиться не дольше одних суток и повторяться не чаще 1 раза в неделю.

Кетодиета предполагает радикальный отказ от углеводов и повышение доли жиров в рационе. И хотя многие считают ее эффективной для снижения веса, не все знают про риски для здоровья , которые несет эта диета. Избыток жиров в рационе в долгосрочной перспективе способен вызвать дефицит питательных веществ, проблемы с печенью и почками, в некоторых случаях – снижение моторики кишечника и запоры. Ряд исследователей отмечают , что длительное следование кетодиете способно повышать риск болезней сердца, диабета, болезни Альцгеймера и даже рака. Сбалансированность – ключевая характеристика здорового питания, которая обязательно должна соблюдаться.

Идеально, если составлением рациона питания будет заниматься нутрициолог или врач-диетолог. Специалист составит полноценный рацион, богатый всеми необходимыми нутриентами, при этом подходящий под критерии индивидуального дефицита калорий.

Помимо сбалансированного рациона, как в обычной жизни, так и во время похудения важно потреблять достаточно жидкости. Единой нормы нет, и количество суточной потребности в воде разнится. Даже один и тот же человек в разные дни может нуждаться в разном количестве жидкости в зависимости от физической активности и погодных условий. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и американская национальная академия наук , инженерии и медицины рекомендуют ежедневно потреблять:

3,5–4 литра жидкости в день для мужчин;

2,5–3 литра жидкости в день для женщин.

Составители рекомендаций подчеркивают, что это приблизительные показатели и они могут отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей и наличия заболеваний.

Особенности питания женщин

В основе ежедневного рациона должны быть овощи, зелень, крупы и белок (животный или растительный). Сладости и добавленные сахара необходимо сокращать и постепенно заменять их фруктами. Также можно пользоваться сахарозаменителем – выбирайте любой, который вам подойдет по вкусу. Отказываться от хлеба и макаронных изделий не обязательно, но предпочтение стоит отдавать цельнозерновым вариантам. Молочные продукты тоже не нужно исключать, если у вас нет непереносимости лактозы – в таком случае подойдет потребление безлактозного молока. По большому счету есть можно все, главное – не превышать установленную суточную калорийность.

Количество приемов пищи может быть любым . Вопреки популярному мифу, метаболизм невозможно «разогнать». Частота приемов пищи никак не повлияет на то, будете ли вы снижать или набирать вес. При этом слишком редкие приемы пищи, 3 и менее раз, способны вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта – язвы желудка и ДПК, дискинезии желчных протоков и желчекаменной болезни. Все решают состав и количество пищи. Поэтому основное правило касательно частоты приемов пищи – вам должно быть комфортно. Удобный и приятный режим поможет легче соблюдать намеченный план питания.

Пример ежедневных продуктов для женщин:

Завтрак – овсяная каша на воде или нежирном молоке с фруктами;

Обед – запеченная куриная грудка с овощами и гречкой;

Ужин – овощной салат с зеленью, заправленный небольшим количеством растительного масла, индейка;

Перекусы – фрукты, овощи, орехи на выбор.

Размеры порций зависят от индивидуальной нормы суточных калорий.

Особенности питания мужчин

Базовые принципы питания одинаковы у мужчин и женщин, поэтому радикальных отличий в рационах нет. Главное различие заключается в большей склонности к наращиванию мышечной массы за счет высокого тестостерона. От природы из-за более высокого уровня тестостерона мужчины как правило обладают большим объемом скелетных мышц. В связи с этим для их построения и поддержания телу может потребоваться большее количество белковой пищи. При этом важно не уходить в крайности: переизбыток белка в ежедневном рационе способен негативно сказаться на здоровье почек, а большое количество красного мяса повышает риск подагры.

Пример меню на день для мужчин:

Завтрак – тост из цельнозернового хлеба, авокадо и красной рыбы;

Обед – запеченная индейка с рисом и брокколи;

Ужин – овощной салат с тунцом, фасолью и зеленью;

Перекусы – фрукты, овощи, орехи на выбор.

Размеры порций зависят от индивидуальной нормы суточных калорий.

Корректировка физической активности

Хотя занятия спортом не являются обязательным компонентом похудения, они помогут добиться желаемого результата значительно быстрее и эффективнее. Кроме того, умеренные тренировки защитят от потери мышечной массы, приведут в тонус мышцы, сформируют подтянутую фигуру.

Силовые физические упражнения («на сопротивление») нагружают мышцы и предотвращают их использование в качестве источника энергии, поэтому занятия спортом важны. Энергия, расходуемая на работу мышц, создаст дополнительный дефицит и простимулирует организм расходовать больше жировых отложений.

Кардионагрузки, ходьба, бег и плавание нагружают сердечно-сосудистую и дыхательную системы, в организме увеличивается кровоток, облегчается доступ клеток к кислороду, в результате чего расщепление жира происходит эффективнее. По данным американской ассоциации кардиологов , нагрузку кардио-тренировок необходимо контролировать, измеряя частоту сердцебиения. Пульс должен составлять 50–80% от максимально возможного. Узнать усредненные целевые показатели в зависимости от возраста можно на сайте организации . Например, если максимальный пульс составляет 200 ударов в минуту, значит сердцебиение во время кардио-тренировки должно находиться в промежутке 100–170 ударов в минуту – в таком режиме тренировка будет эффективной.

Для удержания веса занятия спортом, как и правильное питание, должны стать частью привычной жизни. Для этого важно приступать к тренировкам постепенно, не перегружая организм. Также стоит выбрать тот вид спорта, который доставляет удовольствие и позволяет наслаждаться физической активностью.

Подведем итоги:

Жировая ткань важна для организма, поэтому от нее так тяжело избавиться. Вреден избыток жира, особенно висцерального, окружающего внутренние органы;

Похудеть только в животе нельзя, корректировка массы тела – это комплексный процесс;

Общий алгоритм снижения веса – соблюдение дефицита калорий, сбалансированное питание и физическая активность;

Норма калорий рассчитывается либо по формуле Миффлина-Сан Жеора (например, в калькуляторе от sports.ru) для рутинного расчета, либо при помощи уравнений Кэтча-МакАрди и Кэннингема для учета данных биоимпедансометрии и состава тела;

от sports.ru) для рутинного расчета, либо при помощи уравнений для учета данных биоимпедансометрии и состава тела; Питание должно быть полноценным, сбалансированным и разнообразным, чтобы не навредить организму;

Физические нагрузки помогут добиться результата эффективнее, а также сохранить здоровье.

Фото: unsplash.com/Towfiqu barbhuiya, Fuu J, Szabolcs Toth, Brian Matangelo; pexels.com/Andres Ayrton, SHVETS production