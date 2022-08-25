«Для многих майка за 250 рублей – это дорого». Как бегун из Ульяновска собирает экипировку со всей России и раздает спортсменам из детдомов и сельских школ

Максим Чирков – о трейлраннинге и благотворительности.

Максим Чирков живет в Ульяновске, работает в сфере недвижимости и увлекается бегом. У него за плечами – несколько марафонов, трейловых забегов и даже этап Кубка России по скайраннингу. Но спорт – не единственное, чем Максим занимается в свободное время.

Уже много лет он собирает спортивную экипировку для тех, кто не может ее купить: воспитанников детских домов, учеников сельских школ, ветеранов спорта. Все началось с одной майки, а сейчас рекорд Максима – 4,5 тонны футболок, шорт, кроссовок и других вещей, собранных и переданных нуждающимся за год. Фотоотчеты он публикует в Telegram-канале «Мое дело».

В интервью Sports.ru Максим рассказал, как ему пришла идея заняться благотворительностью, объяснил, с какими проблемами он сталкивается в этом деле каждый день, и поделился историями, которые трогают до глубины души.

Когда бегаю, побеждаю себя каждый раз

В принципе, я неуч (смеется). Закончил среднюю школу, а потом настали 1990-е и учиться было некогда. Хотел поступать в летное училище, не получилось и все: работа, работа, работа. Сейчас занят в сфере аренды коммерческой недвижимости. Мне нравится, потому что не сижу на месте и много общаюсь с людьми.

Спортом начал заниматься лет 15 назад, это был просто фитнес. Я тогда весил 86 килограммов, а сейчас, кстати, 68. В какой-то момент под влиянием друга Димы, который в Москве живет, понял, что хочу бегать. Хотя раньше думал, что это вообще не мое. Начал бегать сам – без тренера, без всего. Три года так бегал, пока Дима не сказал: «Приезжай ко мне, попробуем соревнования».

В «Лужниках» я пробежал первый марафон. Это было очень классно. Ну и пошло-поехало: марафоны, полумарафоны... Потом, лет шесть или семь назад, начал практиковать трейлы: это намного сложнее, болезненнее, опаснее бега на асфальте. Самый первый забег был в Дагестане, потом на Красную Поляну ездил, на Elbrus World Race... Месяца полтора назад был хороший забег на Архызе, безумно красиво. А в конце июля я принял участие в этапе Кубка России по скайраннингу в Безенги (Кабардино-Балкария) на дистанции вертикальный километр, это что-то невероятное! Навсегда останется в памяти.

Почему я бегаю? Иногда спрашиваю себя, зачем мне все это, ведь подготовка к стартам – это долго, тяжело, требует дисциплины. Бывает, друзья позовут выпить пива, а я думаю: «Нет, у меня же скоро забег». Я не чокнутый зожник, просто понимаю, что это осложнит подготовку. Зато потом, после старта, есть гордость, что смог, достиг цели. Вообще, считаю, что некоторые ограничения в жизни нужны, чтобы ярче чувствовать удовольствие от достижений . Да, я не прибегаю в тройке, но себя-то побеждаю каждый раз все равно. Мое лучшее время на марафоне – 3 часа 30 минут.

Сказал: «Если есть что-то из экипировки ненужное, заберу»

Когда спрашивают про благотворительность, всегда говорю: все началось с одной майки. В 2015 году я бежал свой первый Московский полумарафон. Там мне дали классную футболку Adidas, бесплатно. Но у меня вроде бы было, что носить, и, вернувшись домой, я ее отдал товарищу. А он, так скажем, вел антиспортивный образ жизни. В итоге я майку эту у него забрал и отнес в спортивный зал рядом с домом. Это такой хардкорный зал: запах железа и пота, подростки классической борьбой занимаются.

Одному парню там эту майку отдал, он удивился очень. И у меня что-то переклинило . Когда поехал на следующие соревнования, заранее сказал: «Ребят, если у кого-то что-то есть из экипировки ненужное, я заберу». Две сумки тогда получилось. Помню, еле дотащил по метро. Так дальше и пошло.

Написал в соцсетях, рассказал, что да как, люди стали откликаться, отправлять ненужную им экипировку, а я – раздавать. Думал название этому делу придумать, да у меня ни ума ни фантазии. Я просто собираю помощь, и очень приятно, когда люди доверяют. Из негативного могу вспомнить только, что на первых порах услышал: «Вот, вы все это соберете и продадите на рынке». Сначала расстроился, а потом просто стал отчеты публиковать .

Иногда я просто поражаюсь: присылают абсолютно новые вещи. Или один знакомый регулярно из Нидерландов посылки отправляет. А ведь мы с ним даже не виделись никогда, только по интернету общались. Растрогал он меня, когда вместе с вещами положил две баночки голландского пива (смеется).

Всем этим я занимаюсь один: у меня ни ИП, ни НКО, ничего. На почте меня хорошо знают: вечно хожу с баулами. Только жена помогает, потому что и разбираем, и распределяем вместе. Все ведь дома хранится: бывает, вся квартира завалена. Это счастье для нашей кошки, она обожает коробки (смеется).

По глазам вижу: мальчик такие кроссовки никогда не купит

У меня четыре направления. Первое – детские дома, их три, причем в одном из них сложные дети: с ДЦП, аутизмом и так далее. Потом сельские школы, их пять. Дальше ветераны спорта, и последнее – секции.

Уровень помощи, который необходим людям в России, очень недооценивают. Для многих в провинции майка за 250 рублей в магазине – это дорого . А детям сколько всего нужно! Поедут в спортивный лагерь, там майки эти горят просто.

Конечно, в таких условиях трогательные истории случаются постоянно. Например, есть у нас чемпион по борьбе. Пацан живет с мамой, у них еще четверо младших. Пришел ко мне за кроссовками, я ему дал, что было, и видно: велики они ему размера на два. Он говорит: «Нет, мне нормально!» А по глазам вижу: он просто такие никогда не купит. Так и ушел с ними, прижав к груди. Рад был не знаю как!

Или нашел я спортивный клуб, там много людей старше 80 лет. Пришел, говорю: «Вот вам майки, костюмы». А они все в слезах стоят. Сказал, что не приду в следующий раз, если опять плакать будут (улыбается). Потом смотрю: они в новых майках не занимаются, жалеют. Говорят: «Я берегу, дома надену, похожу немного и снимаю». Принес тогда еще маек, стали все-таки и на тренировки носить.

А однажды была такая просьба: вышли на меня через соцсети, рассказали про мальчика с Урала – то ли из детдома, то ли из малообеспеченной семьи. Он страшно фанател по «Барселоне». Я бросил клич: мол, что у кого есть? Так вот ему майку прислали, причем оригинальную, с бирками, стоила 100 евро. Мячик, кружку, блокнот, ручку… Он когда все это получил, с ума сошел от счастья. Это дорогого стоит.

Главное требование к вещам – чтобы были чистые

Что самое актуальное? Майки, костюмы, куртки, но особенно – кроссовки. Они очень подорожали . Мне часто говорят: «Ой, как я тебе отдам старые кроссовки? Они пробежали уже тысячу километров». Считается, что они все, непригодны. Но выглядят-то они нормально, и дети в них смогут еще в футбол играть. Все лучше, чем босиком.

Самое главное требование – чтобы все было опрятное, чистое и без больших дыр. Понятно, что если где-то шовчик разошелся – это не страшно. Иногда какие-то вещи в порядок уже дома приводим: кроссовки в машинку закинем постирать, ничего сложного.

Самая тяжелая посылка? 200 килограммов

Чаще всего помогают частные лица. С компаниями сейчас крайне тяжело, уже почти никак. Я пишу им, но в 95 процентах случаев не отвечают. Могу вспомнить разве что Тараса Кащука, бренд кроссовок HOKA. Он прислал 40 новых пар! Самым ответственным было правильно распределить их – вещи ведь дорогие.

А так и со спортивными магазинами пробую связаться: у них же наверняка на складах куча товаров, которые не пойдут в продажу: брак, испачканное при примерке… Обычно не реагируют. Иногда, к счастью, удается договориться, чтобы они предоставили место для сбора. По весне и осени дают объявление, чтобы люди приносили в магазины, что у кого есть. В Москве несколько таких точек, мои знакомые все это забирают оттуда, отправляют мне за свой счет.

Самая большая посылка по весу? Как раз сбор из магазинов – килограммов 200. Такое было один раз, очень запомнилось. А вообще максимально за год собирали 4,5 тонны .

Еще два года назад пришло 120 килограммов стартовых пакетов: когда регистрируешься на спортивные мероприятия, получаешь номер и мешочек, в котором, условно, два батончика, какая-нибудь резинка и еще что-нибудь. Вот это счастье было! Мы провели несколько соревнований по спортивному ориентированию и лыжным гонкам, а этими пакетами награждали победителей.

Часто присылают и медали: например, Андрей Донсков, он делает серьезные забеги на Кавказе, как-то отправил 26 килограммов медалей со старых стартов. Мы ими наградили ребят на местных соревнованиях, они были очень рады.

Не надо мне грамот, пусть лучше дети рисунок подарят

Мне трудно дается рассказывать о деле, хотя я понимаю, что это важно. Когда позвонили с НТВ и предложили сделать сюжет, чуть со страха не умер. Отказался сначала, а мне знакомые говорят: «Ты что, дурак? Это же для дела надо». Сюжет сняли в итоге.

А когда из Coca Cola написали на почту, вообще не поверил. Удалял письма, думал, шутка какая-то. А они хотели мотивирующий ролик снять. Не соглашался долго, но в итоге меня убедили. Везде люди с камерами, соседи спрашивают, что происходит, суета – целое приключение, в общем. Они еще и детям столько колы привезли, разгружал целую машину!

Или как-то вручали мне почетную грамоту. Говорю: «Не надо мне ничего, в крайнем случае пусть дети картинку нарисуют и подарят». Всякие награждения, чествования и прочее – не для меня.

Если другие будут счастливы, и я буду

О чем я мечтаю? Ну, если это касается моего дела, то хотелось бы, чтобы собирать все нужное удавалось регулярно. Я же занимаюсь этим круглогодично. А найти, кому помощь нужна, всегда можно.

Хорошо бы, конечно, до 10 тысяч подписчиков в Telegram-канале дойти и рекорд побить – за год собрать больше пяти тонн.

Здорово, когда у тех, кому помогаешь, все складывается, меняется к лучшему. Может, это высокопарно звучит, но помогать – это классно . Так что, если другие будут счастливы, и я буду.

Фото: t.me/Maksim5833; Instagram/maksim5833