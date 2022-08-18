Что такое hot stretching и правда ли растяжка при 36 градусах более эффективная

Меня зовут Настя, я финансовый координатор в Sports.ru. Но несмотря на место работы, как ни странно, со спортом я на «вы». Все мои купленные абонементы в фитнес-зал всегда аккуратно лежали на полке после пары месяцев посещений, поэтому сейчас я остановилась на оптимальном для меня варианте – занятиях по видео дома в любое удобное для меня время. Обычно это силовые тренировки с фитнес-резинками или гантелями, и такие тренировки хорошо бы чередовать с растяжкой, которую я не люблю с детства. Она ассоциируется с болью и разочарованием .

Родители водили меня на танцы и каждый раз в конце занятия был блок на растяжку – это 30 минут моих страданий. Я никогда не была гибкой, наверное, поэтому мне так тяжело давались эти упражнения.

Сейчас я решила заняться растяжкой, чтобы компенсировать последствия сидячего образа жизни, убрать скованность в движениях , научиться расслаблять мышцы.

Начать решила не с обычной растяжки, а с hot stretching – тренировок в горячем зале для развития гибкости и укрепления мышц всего тела. Занятия проходят в студии PROJECT by SM, сооснователем которой является Самира Мустафаева – мастер спорта по художественной гимнастике, чемпионка России и двукратный бронзовый призер чемпионата мира.

Чем отличается обычный stretching от hot stretching

Обычные занятия по растяжке проходят в светлом зале с кондиционером. PROJECT by SM предлагает занятия по hot stretching в зале с инфракрасными лампами при 36°C и 40% влажности воздуха – настоящие тропики в центре Москвы. Такие условия позволяют быстрее согреться мышцам и суставам, поэтому занятия рекомендуются новичкам.

Помимо температуры нужно обратить внимание и на атмосферу в зале. Это не тот зал, в который вы приходите на групповые занятия в фитнес-клубе, это настоящий ночной клуб. Полумрак, неоновая подсветка и динамичная музыка. В такой атмосфере уже нет возможности сравнивать себя с другими занимающимися. Это полное погружение в себя, свое тело и свои ощущения.

Как проходит занятие

На ресепшене мне выдали 2 полотенца – одно большое, чтобы положить его на коврик, второе – маленькое, для лица. У каждого коврика в зале лежат фитнес-резинка, два блока («кирпичи», нужны для опоры), две подушки (чтобы не травмировать колени во время шпагата) и эспандер (нужен для таких как я, кто не может сам дотянуться и зацепиться руками за стопы).

Начинается тренировка с небольшой разминки и 10 минут силовых упражнений, что было неожиданно для меня, так как я рассчитывала на скучную растяжку. Силовая проводится с фитнес-резинкой, с упором на нижнюю часть тела, чтобы поднять пульс и хорошенько разогреться.

Далее начинается подготовка к шпагатам. Мы протягиваем ноги: подколенные сухожилия, переднюю и заднюю поверхность бедра, а также разминаем спину. На каждом этапе тренер может пройтись по залу и дотянуть при желании плавно, без резких движений под счет. Меня сначала это пугало, но на самом деле это помогает больше включать мозг. Именно в этот момент ты понимаешь, какие именно мышцы должны тянуться, какие нужно расслабить, чтобы эффект был лучше. Когда ты стоишь в неудобной позе и пытаешься растянуть себя сам, мозг не понимает, что происходит, сосредоточиться на расслаблении нужных мышц сложнее. А тренер плавно дотягивает до комфортного состояния и помогает удержать это положение 5 секунд.

Все упражнения на растяжку делают без резких движений ­– это техника безопасности, о которой напоминают в самом начале занятия. Если возникает резкая боль, нужно плавно выйти из упражнения, выдохнуть и продолжить занятие, либо сообщить о неприятных ощущениях тренеру.

После поперечного и продольного шпагата несколько минут уделяется на проработку спины. Это стандартные упражнения: «лодочка», прогибы, «кошка»

Тренер Екатерина Коробанова

И завершение тренировки – расслабление. Мы закрываем глаза, играет спокойная музыка, мы благодарим себя и тело за тренировку и вдохновляемся на этот прекрасный день.

Общие впечатления

На шпагат я, конечно, за три занятия не села. И «складочка» пока не получилась (это положение, когда ты ложишься ребрами на бедра, сидя на полу), но удовольствие все равно получила, и тело явно меня поблагодарило за этот шаг навстречу растяжке.

Не думаю, что есть огромная разница в эффективности упражнений в обычном зале и при температуре 36 градусов, возможно, это эффект, не видимый для глаза. В растяжке все же важна регулярность и умение расслаблять мышцы, ну и конечно море упорства на пути к шпагату.