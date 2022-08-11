Школы и альпклубы Москвы и Санкт-Петербурга. Где можно начать заниматься альпинизмом с нуля

Альпинистский клуб или школа альпинизма – лучшее место для новичка, чтобы постепенно и правильно войти в новый для себя спорт. Обучение в клубах обычно строится по уровневой системе, поэтому начинающий будет тренироваться в зависимости от исходного уровня физической и специальной подготовки, без риска получить травму.

Мы собрали перечень альпклубов Москвы и Санкт-Петербурга. В некоторые из них набор новичков начнется уже совсем скоро.

Альпинистские клубы Москвы

Альпинистский клуб имени Р. В. Хохлова (Альпклуб МГУ)

Сайт: alpmsu.ru, vk.com/alpmsu

Клуб при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова был основан в 1930-годах. Это один из старейших альпклубов России. Назван в честь ректора МГУ и альпиниста Рема Викторовича Хохлова.

Тренировки в клубе включают: лекции, занятия по ОФП, скалолазание и технические тренировки. Также клуб организует выездные сборы в горах России и Киргизии, внутриклубные соревнования. План мероприятий можно отслеживать на сайте в разделе «Календарь событий».

В альпклубе действует система членских взносов – 250 руб. в месяц (200 руб. для студентов и аспирантов МГУ).

Чтобы подать заявку на вступление в клуб, необходимо заполнить форму по ссылке.

Клуб альпинистов и скалолазов МЭИ (Альпклуб МЭИ)

Сайт: a lpclubmei.com, vk.com/alpclubmpei

Клуб при Московском энергетическом институте. В альпклубе проводятся тренировки по ОФП (на стадионе «Энергия» в Лефортово), скалолазные тренировки на скалодромах Москвы, теоретические занятия и выездные сборы в Карачаево-Черкесии, Крыму, Кабардино-Балкарии, Хибинах, Киргизии.

Членский взнос в клубе составляет 1 500 руб. за полгода и 2 500 руб. за год. Членство позволяет бесплатно заниматься у тренеров альпклуба, предоставляются скидки на скалодромах.

Чтобы подать заявку на вступление в клуб, необходимо заполнить форму по ссылке.

Альпклуб Московского авиационного института (Альпклуб МАИ)

Сайт: alpclb.ru, vk.com/alpclb

Клуб берет свое начало с 1930-х годов, когда в МАИ была создана горная секция и начались регулярные выезды в Приэльбрусье, Безенги, Домбай.

В альпклубе регулярно проводятся тренировки по бегу и ОФП, скалолазанию, драйтулингу (лазание по неледяной поверхности с использованием ледового снаряжения). Также организуются выездные спортивные мероприятия, сборы на Кавказе, в Крыму, Киргизии.

Чтобы подать заявку на вступление в альпклуб, необходимо обратиться к руководству клуба во вторник или пятницу с 19:00 до 19:20 по адресу: Дубосековская улица, д. 13, общежитие «Икар».

Альпклуб Black Ice

Сайт: blackice-alpclub.ru, vk.com/black_ice_alpinizm

Клуб занимается подготовкой альпинистов, скалолазов и специалистов по ледолазанию и драйтулингу.

Тренировки проходят с понедельника по воскресенье: по скалолазанию – на скалодроме Red Point, альпинизму и драйтулингу – на «Арене» и «Сосульке МАИ» (студгородок МАИ).

Функционирует «Школа альпинизма», где обучают теоретическим и практическим навыкам, в том числе с нуля. Стоимость курса обучения составляет 7 000 руб.

Подробности можно узнать на странице школы. Регистрационная форма для подачи заявки по ссылке.

Также альпклуб организует регулярные сборы и восхождения: Хибины, Крым, Турция, Эльбрус, Казбек, Пик Ленина.

За дополнительной информацией можно обращаться по контактам: +7 (926) 677-08-71, blackicealpclub@gmail.com

Альпинистские клубы Санкт-Петербурга

Альпклуб СПбГУ Барс

Сайт: vk.com/alpclub_bars

Клуб для студентов, сотрудников и выпускников СПбГУ. Тренировки проходят на скалодроме СПбГУ (Университетская наб., д. 7/9) по средам и пятницам с 18:30 до 21:00. Запись новичков производится по средам с 19:00 до 21:00.

Альпклуб проводит внутренние соревнования, выездные сборы на Кавказе и в Крыму, участвует в чемпионате России по альпинизму.

Клуб альпинистов и скалолазов «Военмех»

Сайт: alpclubvoenmeh.narod.ru, vk.com/alpvoenmeh

Клуб при Балтийском государственном техническом университете им. Устинова открыт для всех желающих. Тренировки по скалолазанию проходят на скалодромах «Игелс» и «Северная стена» в понедельник, среду и пятницу, беговые занятия – по вторникам вечером.

Альпклуб организует выезды в горы – Кавказ, Хибины, Крым. Также проводятся тренировки на скалах в Карелии.

Набор в клуб производится в конце лета. Новости и информация о клубных событиях публикуется в группе альпклуба.

Альпинистский клуб «Горняк»

Сайт: vk.com/a.k.gornyak

Клуб функционирует при Санкт-Петербургском горном университете, но открыт для всех желающих. Тренировки проходят на скалодромах «Северная стена» и «Энергия высоты», беговые занятия – на Елагином острове.

Также Альпклуб организует выезды на скалы и сборы в горах (Хибины, Кавказ). Набор новичков обычно проходит весной.

Альпклуб ЛЭТИ

Сайт: vk.com/mountaineering_on_eltech

Клуб при Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете им. Ульянова. Регулярные тренировки проводятся на территории скалодрома ЛЭТИ. Также клуб организует внутренние соревнования и выездные мероприятия на скалах и в горах.

Подробности о вступлении и клубных мероприятиях можно узнать в группе альпклуба.

Альпинистский клуб «Технолог»

Сайт: alptehnolog.ru, vk.com/alptehnolog

Набор новичков в клуб проходит с сентября по середину октября. До 15 ноября тренировки проводятся на бесплатной основе, после чего спортсмен принимает решение о вступлении в клуб. Годовой членский взнос для студентов составляет 1 000 руб., для работающих – 3 500 руб.

В ходе подготовки проводятся тренировки по ОФП, скалолазанию, технические занятия по альпинизму, выезды на скалы Ленинградской области и Крыма. Сборы в горах проводятся в Хибинах, на Кавказе, в Средней Азии.

Узнать подробности и задать вопросы можно в группе альпклуба.

Альпинистский клуб «Штурм»

Сайт: vk.com/alpclubshturm

Клуб открыт для всех желающих, независимо от учебного заведения, рабочей профессии или опыта в альпинизме. Набор новичков обычно проходит в сентябре. После вводной встречи желающие могут присоединиться к тренировочному процессу, и, если все понравится, вступить в клуб.

Тренировки включают ОФП, скалолазание и специальные альпинистские занятия, бег, велосипед, лыжи. Расписание можно посмотреть по ссылке.

Также в течение года альпклуб организует выезды на скалы, а летом – большой учебный сбор под эгидой Федерации альпинизма Санкт-Петербурга с восхождениями на вершины гор.

Школа альпинизма Санкт-Петербурга

Сайт: alp-school.com, vk.com/alp_school_spb

Школа проводит обучение скалолазанию и альпинизму с нуля, организует курсы повышения спортивного мастерства, экспедиции и восхождения на вершины гор по маршрутам разной технической сложности.

Тренировки включают занятия по ОФП, специальную альпинистскую подготовку, спортивные программы для альпинистов, выезды на скалы и учебно-тренировочные сборы в горах, мастер-классы по альптехнике, теоретические лекции и семинары.

Узнать подробности о вступлении в клуб можно, оставив заявку в специальной форме на сайте.

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Фото: unsplash.com/j34n8, chopper01, jefwillemyns