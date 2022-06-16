Команда Sports.ru выступит на триатлоне в Казани. Эстафета: 1,9 км плавания, велогонка 90 км и полумарафон 21,1 км

Зачем это нужно?

Привет! На связи раздел «Здоровье»: это мы пишем статьи про медицину на нашем спортивном сайте и публикуем мотивационные статьи о беге, триатлоне и занятии спортом в удовольствие.

А еще мы обожаем участвовать в забегах, заплывах, свимранах, триатлонах и дуатлонах. В эту субботу команда Sports.ru выступит на полужелезной дистанции триатлона на соревнованиях IRONSTAR KAZAN 113.

Мы будем проходить триатлон в эстафете – первый человек в команде плывет 1,93 км, затем в транзитной зоне меняется местом с участником велоэтапа, который едет 90 км на велосипеде, а тот, в свою очередь, уступает беговой этап в 21,1 км (полумарафон) последнему участнику.

Зачем это нужно? В чем смысл выступать в команде? Кто мы такие? Рассказываем ниже.

Плавание

Ксения Иванова, стоматолог, ведет блог «ЗОЖ с Ивановой» о питании и здоровом образе жизни

«Триатлон стал для меня образом жизни, когда врач прописала мне плавание. Тогда я уже два года увлекалась велоспортом и начинала бегать. Я все чаще слышала, что коллеги-стоматологи ходят в бассейн, чтобы не болела спина, и пошла в школу плавания для взрослых. Начались беговые и плавательные старты, потом я прошла полужелезную дистанцию в Португалии и Финляндии.

Время подготовки к стартам я вспоминаю с большой любовью. Там было все: радость, слезы, первые места в категориях, перетрены, спринты, олимпийки, половинки, триатлетская тусовка, слэнг. Но со временем приоритеты сменились, уже не удавалось посвящать спорту много времени.

Я решила заниматься в свое удовольствие: когда захочу – пробегу несколько километров или доеду до залива на велосипеде. Только плавание осталось постоянным занятием. Все прекрасно в балансе . Сейчас спорт занимает свое место в моей жизни – не первое и не последнее. Я уже не ставлю целей, не гонюсь за прогрессом, а просто занимаюсь в удовольствие.

Но не бывает бывших триатлетов, тем более, когда есть эстафеты, где каждый может выбрать тот вид, в котором силен. В команде каждый доволен своей ролью на старте: я больше всего люблю плавать – я пловец. А тот момент, когда мы приезжаем вместе на соревнования, получаем стартовые номера, едим пасту накануне и получаем медали – приятный флэшбэк во времена своих личных рекордов».

Велоэтап

Александра Хасанова, дизайнер, разрабатывает велосипедную и триатлонную форму для Veter.cc и любительских команд

«Сейчас для меня триатлон – это стержень. Когда все вокруг рушится и идет не по плану, я просто продолжаю тренироваться . Потому что так легче, потому что так я сбрасываю стресс и получаю энергию. Кажется, что тренировки сейчас – одна из необходимых вещей, в которых есть смысл. Ведь сильная и здоровая я смогу сделать и помочь больше.

Участие в стартах – это не цель. Это как выпускной. Учеба – это весело, но нужно грандиозное завершение, чтобы подчеркнуть весь пройденный путь. Старт в команде – просто повод классно провести время. Людей сближают волнующие события, прожитые вместе .

После этого старта собираюсь наконец-то сделать «полужелезку» индивидуально, а не в команде. Готовилась к этой дистанции очень давно, но получила травму и вылетела из триатлона на 2 года. Теперь делаю попытку №2: остался месяц до старта, держу кулачки. Тренируюсь с тренером онлайн: долго выбирала, к кому пойти. В итоге нашла того, с кем комфортно как с человеком.

Быть спортсменом только в одном виде спорта мне бы наскучило, как минимум ради разнообразия я бы пробовала другие. Вряд ли триатлон подойдет всем, но думаю, что любознательные и азартные спортсмены все-таки придут в триатлон».

Бег

Юлия Пухкал, редактор раздела «Здоровье»

«Без желания пройти триатлон не началось бы мое увлечение бегом. Тогда я только ездила на велосипеде, но для триатлона пришлось учиться плавать и бегать. Думала, что сделаю спринт уже через полгода после того, как захотела пройти триатлон, но получилось только через 2,5 года. Потом я не раз проходила спринты, олимпийку, полужелезку – запросы росли. Когда в голове наконец уместилась дистанция марафона и я начала подготовку, то поняла, что больше всего люблю бегать.

Я готовлюсь ко второму марафону, но главное удовольствие сейчас – тренироваться не на прохождение дистанции (смогла пробежать один раз – пробегу и еще), а на скорость. Мой сезон наполнен беговыми стартами, и один из них – беговой этап на триатлоне в эстафете.

Здесь каждый дает свой вклад в командный результат, и это определенная ответственность , даже если стартовать в удовольствие и бороться с самим собой и своими прошлыми личниками. В команде мы ждем друг друга с этапов, но это другие ощущения, чем просто болеть за друга, это еще соревновательный азарт ».

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Подключайтесь к прямой трансляции с IRONSTAR KAZAN в субботу 18 июня с 7:00, и болейте за нас (эстафеты стартуют с 7:45).

Фото: из личного архива