«Спорт помог открыть новую грань себя». Фитнес-тренер Соня Солдатова о дисциплине и мотивации для тренировок

Как меняться и оставлять в прошлом комплексы.

Соня Солдатова – фитнес-тренер, автор курсов по фитнесу, йоге и здоровой спине. В социальных сетях на нее подписаны больше миллиона человек.

У Сони никогда не было тяги к спорту, но в студенчестве она попала в тренажерный зал и втянулась. Методом проб и ошибок она вырабатывала собственную программу тренировок и спустя годы стала понимать, как делать их по-настоящему эффективными.

В интервью Sports.ru Соня рассказала, как фитнес стал сначала рутиной, а потом делом жизни, объяснила, какую роль он играет в борьбе с комплексами и навязанными обществом представлениями и дала советы тем, кто пока не нашел себя в спорте.

Спорт – это возможность почувствовать себя особенным

Спорт появился в моей жизни в 2008 году. Я училась в химическом вузе, где была очень жесткая кафедра физкультуры. Нельзя было пропускать занятия, а я вначале отнеслась к этому несерьезно. В итоге зачет мне не ставили, и чтобы отработать занятия, я пошла в тренажерный зал при университете.

Занималась сама, как чувствовала: в интернете еще не было такого количества обучающего контента, учиться было не у кого, максимум в зале подсмотришь у кого-то, кто-то тебя поправит. Так постепенно собирала себе программу тренировок, и это стало моим хобби.

До этого у меня не было увлечений. Жизнь была обычная: учеба, друзья, работа. Я не заканчивала ни художественную школу, ни музыкальную. А занятия в тренажерке помогли открыть новую грань себя. Я постепенно становилась экспертом: друзья, которые не занимались спортом, спрашивали, что и как. Думаю, я не одна такая: многие люди, которые приходят в спорт, начинают чувствовать себя немного особенными. А для человека очень важно отличаться .

Я маленького роста (152 см – прим. ред.) и тогда была очень худенькой – из тех, кто ест и не толстеет. Но качество тела было низким, я была человеком-палочкой. Мне постоянно задавали неудобные вопросы в духе «а что ты такая маленькая», «а почему ты плохо ешь»… И меня это напрягало.

Спустя несколько лет тренировок, когда стала уже более вдумчиво к ним подходить, начал появляться результат: я набрала вес, стала меняться фигура. Меня это очень удивило и вдохновило, потому что каких-то целей или ожиданий изначально не было. Я ходила в зал, потому что это поддерживало в первую очередь мое внутреннее состояние.

Влиять на себя через физическую активность проще всего

У нас есть физическая, ментальная и духовная составляющие. Каждую из них нужно подкармливать. Хотя обычно у людей есть перекос в какую-то из сфер, все взаимосвязано.

Влиять на себя через физическую активность проще всего. Отвлечение на час-два и отсутствие мыслей невероятно разгружает. Иной раз переломив себя, дойдя до зала, человек чувствует себя уставшим физически, но морально ощущает прилив сил .

Так что спорт важен и нужен, любим мы его или нет. В какой-то момент стоит его впустить в жизнь.

Можно совершенствоваться бесконечно

Я очень люблю тренажерку, но стараюсь развиваться и в других направлениях. Каждый новый вид тренировок – это способ развивать мозг. Если ты заточен на что-то одно, ты свои возможности немного ограничиваешь .

В какой-то момент я стала заниматься pole dance, это акробатика на пилоне. Случился разрыв шаблона: я привыкла к линейной, четкой работе в зале, ведь тренировки с весами – это просто сосредоточенное повторение одного и того же движения. Здесь же нужны координация и гибкость.

Затем я ушла на какое-то время в стретчинг. Потом обычная растяжка стала скучной, мне нужна была силовая нагрузка и я попробовала йогу. А сейчас добавила еще катание на квадах – роликовых коньках на четырех колесиках.

От тела я уже получила все, что хотела. Но я понимаю, что можно совершенствоваться бесконечно. Это круто, я до пенсии планирую этим заниматься. Хотя у меня не всегда есть время потратить несколько часов в день на зал из-за съемок или других дел, я стараюсь ходить на две силовые тренировки в неделю и одну-две дополнительных типа роликов или йоги.

Без дисциплины не будет удовлетворенности жизнью

Дисциплина необходима. Некоторые воспринимают ее как ограничение, но это не так . Если у человека нет рамок, он не добьется результата ни в одной сфере, его будет мотать из стороны в сторону. Это приведет к неудовлетворенности жизнью.

Важно и то, что организм – это сложный механизм, который работает циклами. Если ты свои циклы нащупал, то становишься очень продуктивным, энергичным, все показатели растут. Можно отступить от графика, отдохнуть, но потом вернуться, и это тоже показатель дисциплины.

Искушений – куча. Для кого-то это пирожное, для кого-то – алкоголь и тусовки. У каждого свое. Если вовремя не остановиться, не воспитать в себе дисциплину, можно измениться в негативную сторону и даже не заметить, как это произошло. С этим я сталкиваюсь постоянно. Мне девчонки пишут: «Я не понимаю, как оказалась в этом теле». Работа, стресс – воронка закручивает, потом в какой-то момент выкидывает, и ты себя обнаруживаешь в непонятном состоянии.

На перестройку тела потребуется время

Нет смысла ждать быстрых результатов от занятий спортом. Качество тела – результат долгих лет. Разрушенный позвоночник, проблемы с суставами – мы себя годами запускали, калечили, а потом хотим мгновенно привести в порядок. Надо принять, что на перестройку потребуется время.

Это можно сравнить с изучением иностранного языка. Никто не ждет, что за месяц выучит английский, если до этого знаний не было. Что будет, если по три часа семь дней в неделю учить новые слова? Голова взорвется, информация перестанет восприниматься. Так и неподготовленное тело можно заставить работать очень много, но вскоре наступит истощение.

Люди часто теряют мотивацию от недостатка информации. Когда понимаешь физиологические процессы, осознаешь реальный вклад каждой тренировки. Если ты сходил в зал, разбился там в лепешку, не похудел и не понимаешь важности процессов, которые во время занятия проходили в организме, ты не будешь ценить тренировку . Это большая ошибка.

Иногда отсутствие ухудшения – это лучший результат. Мало кто понимает, что находиться десять лет в одной физической форме – это суперкруто.

Советы для тех, кто не занимается спортом, но хочет начать

Не требуйте ничего от тела и просто позвольте себе двигаться. Не усложняйте. Тело и так очень хорошо нам служит, а целью должно быть здоровье и долголетие.

Увеличивайте нагрузку постепенно. Не кидайтесь ни во что с головой, это никогда не дает результата. Если вы на беговой дорожке начнете с медленного хода и затем разгонитесь, то спокойно выдержите этот темп, но если она уже разогнана и вы попытаетесь на нее встать, вас с нее просто выбросит.

Не бойтесь критики. Критикующих вокруг всегда много, нужно это просто принять.

Дайте себе время. Понять, достигли вы желаемого или нет, можно только в разрезе одного-двух лет. Прежде этого ругать себя не нужно.

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Фото: instagram.com/ss.fit