Где заниматься скалолазанием в Санкт-Петербурге?

Скалолазание – отличный способ провести выходной. Это положительные эмоции, экстрим, возможность найти новых друзей. Сегодня открывается все больше центров, где профессиональные инструкторы готовы учить новичков. Где найти такие в Санкт-Петербурге? Рассказываем о скалодромах с удобной локацией и приятными ценами.

Tramontana

Сайт: climbingcenter.ru

Адрес: ул. Бронницкая, 24

Высота большого скалодрома: 8 метров.

Зона для боулдеринга: есть.

Цена: вводный урок скалолазания – 1500 рублей, пакет из 4 занятий – 4000 рублей. Разовое самостоятельное посещение – 650 рублей, 5 посещений на 2 месяца – 3000 рублей, 10 посещений на 3 месяца – 5400 рублей. Персональная тренировка с тренером – 1350 рублей. Аренда снаряжения – около 800 рублей.

Здесь ждут новичков, для которых проводят вводные уроки и начальные курсы по скалолазанию, где обучают основным техническим приемам прохождения трасс. Их на скалодроме несколько, отличаются они уровнем сложности. На базе скалодрома есть возможность заниматься также йогой и силовыми тренировками. Часы работы: с 9:00 до 23:30.

«Танрэн»

Адрес: ул. Ольховая, 18

Высота большого скалодрома: 6,5 метра.

Зона для боулдеринга: нет.

Цена: разовое занятие – 500 рублей (для детей до 12 лет), 600 рублей (взрослые). Абонемент на 4 занятия – 1700 и 2000 рублей. Свободное посещение – 250 и 300 рублей. Прокат снаряжения – 450 рублей.

Скалодром оборудован тренировочными стендами высотой 6,5 метра и различными тренажерами для поддержания физической формы. Дети могут поупражняться на шведских стенках перед тем, как покорить первую вершину. После тренировки есть возможность посетить сауну. Часы работы: суббота – с 18:00 до 22:00, воскресенье – с 12:00 до 21:00.

El Capitan

Сайт: elcapitan.club

Адрес: ул. Комсомола, 2 / Арсенальная набережная, 3

Высота большого скалодрома: 13 метров.

Зона для боулдеринга: есть.

Цена: пробная групповая тренировка с инструктором – 1200 рублей (взрослые), 1100 рублей (дети до 14 лет), персональная пробная тренировка – 2200 и 2000 рублей. Базовый курс (5 групповых тренировок по 1,5 часа на 30 дней) – 4500 рублей. Персональный базовый курс – 11500 рублей. Самостоятельное посещение – 450 рублей для взрослых и 350 рублей для детей в будни до 16:00, после – 650 и 350 рублей соответственно. В выходные 650 и 400 рублей до 16:00, после – 450 и 400 рублей. Есть льготы для студентов, пенсионеров и школьников. Прокат снаряжения включен в стоимость. Часы работы: с 8:00 до 23:00 в будни и с 9:30 до 22:00 в выходные.

К услугам посетителей – скалодромы до 13 метров высотой и боулдеринговый зал с разнообразными трассами, а также детские скалодромы. Отдельно проводятся занятия по растяжке. Также на территории работает кафе. При покупке абонементов на сайте действуют скидки.

«Северная стена»

Сайт: severnayastena.ru

Адрес: ул. Фучика, 10 / ул. Газовая, д.10

Высота большого скалодрома: 17 метров.

Зона для боулдеринга: есть.

Цена: вводное занятие в группе – 1100 рублей. Индивидуальная тренировка – 2400 рублей. Абонемент на 10 групповых тренировок – 9500 рублей, на 20 – 17600 рублей, на 30 – 24600. Абонементы имеют неограниченный срок действия, прокат снаряжения включен.

Скалодром располагает двумя залами, так что есть возможность выбрать наиболее удобный. Есть также секция для детей 4-5 лет – их можно оставить там, пока занимаетесь сами. Тренировки проводятся в основном в вечернее время, хотя есть и утренние.

Igels Live Club

Сайт: igelsclub.ru

Адрес: набережная Обводного канала, 134-136-138

Высота большого скалодрома: 8 метров.

Зона для боулдеринга: есть.

Цена: самостоятельное посещение скалодрома – от 300 до 500 рублей в зависимости от времени суток, абонемент на 10 посещений на год – 4900 рублей. Вводное занятие с тренером – 900 рублей, начальный курс на 4 занятия – 2800 рублей. Групповая тренировка – 900 рублей, абонемент на 10 занятий (прокат снаряжения включен) – 9000 рублей. Индивидуальная тренировка – 2000 рублей. Прокат снаряжения – 500 рублей.

В распоряжении посетителей более 150 трасс для любого уровня подготовки, боулдеринговый зал и тренажерный комплекс для отработки ОФП и специфических скалолазных навыков. Работают кафе, оборудована зона отдыха. Есть бесплатный wi-fi, парковка. Часы работы: с 8:00 до 23:00.

Скалодромы, оборудованные только для боулдеринга

«Луч»

Сайт: lu4.su

Адрес: пр. Динамо, 44

Зона для боулдеринга: есть.

Цена: вводная тренировка – 700 рублей, вводный курс (4 занятия с тренером) – 3800 рублей. Занятие с тренером в группе – 1050 рублей, индивидуальная тренировка – 2000 рублей. Снаряжение – 300 рублей.

Скалодром оборудован только под боулдеринг. Здесь обещают научить лазать людей любого возраста и физической подготовки. Тренеры помогут преодолеть страх высоты и покажут основные движения. Режим работы: будни – 10:00-23:30, выходные – 10:00-21:00. Летом организуются поездки на скалы для всех желающих.

«Неолит»

Сайт: neolit.club

Адрес: ул. Матроса Железняка, 57А

Зона для боулдеринга: есть.

Цена: пробная тренировка – 700 рублей (снаряжение включено). Групповые абонементы на 8 занятий с тренером – 6200 рублей, на 10 занятий – 7800 рублей. Индивидуальная тренировка – 1800 рублей. Самостоятельное посещение в будни утром – 350 рублей, вечером и в выходные – 550 рублей. Аренда снаряжения – 250 рублей.

Один из самых крупных скалодромов города, оборудован только под боулдеринг. Организовано несколько маршрутов с разным уровнем сложности, также оборудована трасса для боулдеринга. При этом все трассы регулярно обновляются. На базе скалодрома функционирует и детская школа с группами 4-5, 5-6, 7+ и 12+ лет.

Фото: vk.com/tramontana_climb; vk.com/tanren; instagram.com/elcapitanspb; vk.com/severnayastena; vk.com/igelsclub; vk.com/lu4su; vk.com/neolitgym