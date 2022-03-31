Скалолазание как вид досуга набирает популярность. Где заниматься в Москве?

Скалолазание как вид времяпрепровождения становится все популярнее: часто россияне выбираются на скалодромы целыми семьями. Но где покорить свою первую стену? Ведь нужна помощь инструктора и оборудование на прокат. Составили список скалодромов с удобной локацией и приятными ценами в Москве.

Скалодром GoClimb

Сайт: mountainreality.ru/skalodrom/

Адрес: Госпитальная наб., 4/1 (4 этаж)

Высота большого скалодрома: 12 и 5 метров.

Зона для боулдеринга: есть.

Цена: 1200 рублей за занятие с инструктором. Снаряжение выдают бесплатно. В продаже также есть подарочные сертификаты, можно приобрести любое количество тренировок, каждая будет стоить 1000 рублей.

Здесь ждут людей с любым уровнем подготовки и готовы обучать с нуля. Есть большой (12 метров в высоту) и малый (5 метров) скалодром, а также боулдеринговый зал. Все оборудовано согласно технике безопасности. Тренировки для взрослых проходят во вторник, четверг и пятницу с 19:00 до 21:30, для детей – с 17:00 до 19:00. В выходные и праздники занятия также возможны, но по предварительной договоренности.

Скалодром ЦСКА

Сайт: cska.ru/objects/101

Адрес: Ленинградский проспект, 39, стр. 1

Высота большого скалодрома: 15 метров.

Зона для боулдеринга: есть.

Цена: разовое посещение для детей – 350 рублей, для взрослых – 550 рублей; занятие с тренером – 1500 рублей. Детский абонемент на 100 посещений – 25000 рублей, аналогичный взрослый – 45000 рублей. Абонемент на месяц для ребенка (10 посещений) – 3100 рублей, для взрослого (6 посещений) – 3150. Аренда комплекса оборудования – 550 рублей.

Скалодром оборудован 15-метровой трассой, а также боулдерингом с трассами разного уровня сложности. Работают профессиональные инструкторы, а величина зала позволяет заниматься сразу 30 желающим. Открыт скалодром с 15:00 до 21:30 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные.

Скалодром «Скала Сити»

Сайт: skala-city.ru/novosti/19.html

Адрес: Кутузовский проспект, 36, стр. 14

Высота большого скалодрома: 12 метров.

Зона для боулдеринга: нет.

Цена: разовое посещение без инструктора – 600 рублей, абонемент на месяц (10 посещений) – 4900 рублей. Три подъема с инструктором – 900 рублей для ребенка до 12 лет и 1000 – для взрослого. Персональный урок – 5000 рублей. Взрослая школа скалолазания (4 занятия по 2 часа) – 10000 рублей, детская – 9000 рублей. Прокат снаряжения – 800 рублей.

Приходить сюда могут как новички, так и те, кто уже имеет представление о скалолазании. Инструкторы рекомендуют заниматься 3 раза в неделю, продолжительность тренировки – около трех часов. В будние дни занятия идут в вечернее время, в субботу – в обед. При этом длительность обучения зависит от поставленной цели: кто-то хочет получить только базовые навыки, а кто-то – постоянно совершенствоваться.

Скалодром RockZona

Сайт: rzclimbing.ru

Адрес: проспект Андропова, 22

Зона для боулдеринга: есть.

Цена: разовое самостоятельное посещение 500 или 600 рублей (в зависимости от времени: до 17:00 или после). Абонемент на 12 таких занятий обойдется в 5300 рублей, израсходовать его нужно за 60 дней. Абонемент на 25 посещений (на 120 дней) стоит 10500 рублей. Безлимитный вход на 30 дней – 4500 рублей, на 12 месяцев – 35000 рублей. Аренда снаряжения – 400 рублей. Занятие с тренером для взрослых (снаряжение включено) – 1500 рублей, абонемент на 4 занятия – 4200 рублей.

Зал оборудован под боулдеринг. Здесь обещают полный комфорт при занятиях для желающих любого уровня. Есть разминочные зоны, а трассы регулярно обновляются. Кроме того, они поделены на уровни сложности. Также в распоряжении посетителей кафе и детская зона, где можно заниматься творчеством.

Скалодром «Атмосфера»

Сайт: atmosfera.rocks

Адрес: Электролитный пр., 7, стр.2

Высота: 9 метров.

Зона для боулдеринга: нет.

Цена: разовое посещение – 450 рублей (после 16:30 и в выходные – 650). Абонемент на 12 посещений – 4200 (6400) рублей, на 1 месяц – 5400 рублей, на 12 месяцев с заморозкой в 30 дней – 38000 рублей. Прокат снаряжения – около 1000 рублей.

Высота стен на этом скалодроме – до 9 метров, трассы делятся по уровню сложности и постоянно обновляются. Работают здесь профессиональные инструкторы. Расписание работы: вторник-пятница с 8:00 до 23:00, понедельник, выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Есть также бесплатная парковка для авто.

Скалодром ProClimb

Сайт: proclimb.ru

Адрес: ул. Смирновская, 25 / ул. Вятская, 27, к.12

Высота большого скалодрома: 12,5 метра.

Зона для боулдеринга: есть.

Цена: пробное групповое занятие – 450 рублей, разовое – 650. Абонемент на 8 занятий (сроком на 2 месяца) – 4600 рублей, на 16 занятий (на 3 месяца) – 8100 рублей. Индивидуальное занятие с тренером – 1500 рублей. Отдельно оплачивается вход на скалодром – 550 рублей. Снаряжение выдают бесплатно.

Перед первым подъемом здесь проведут разминку, которая состоит как из классических упражнений, так и специальных скалолазных. Инструкторы покажут правильную технику, научат держать равновесие и правильно ставить ноги. Тренировки проходят в будние дни в вечернее время, в субботу – в обед.

Школа AlexClimb

Сайт: alexclimb.com/category/skalolazanie

Адрес: проспект Андропова, 22 / Вятская ул. 27, к. 12

Высота большого скалодрома: 12,5 метра.

Зона для боулдеринга: есть.

Цена: пробное занятие – 1000 рублей. Разовое занятие в группе – 800 рублей, индивидуальное занятие – 3500 рублей, сплит-тренировка – 5000 рублей. Стоимость проката скалолазного снаряжения включена в стоимость занятий, прокат скальных туфель предоставляется бесплатно только для индивидуальных и сплит-тренировок, в остальных случаях стоимость проката скальных туфель – 200 рублей.

В этой школе применяют разнообразные методические наработки для обучения и помогут обрести уверенность даже тем, кто никогда не взбирался на стену. Желающие могут также принять участие в выездных учебно-тренировочных сборах в разных районах мира.

Скалодром «Токио»

Сайт: climbin.ru/vzroslaya-shkola-skalolazania

Адрес: ул. Новодмитровская, 5А, стр. 3

Зона для боулдеринга: есть.

Цена: разовое групповое занятие – 1400 рублей, персональная тренировка по боулдерингу – 3200 рублей. Абонемент на 4 занятия в группе – 5200 рублей, на 8 ­– 9600 рублей, на 12 – 13200 рублей. Снаряжение оплачивается отдельно – 300 рублей.

Скалодром спроектирован и построен под руководством чемпиона мира по боулдерингу Алексея Рубцова. Зал оборудован интересными трассами для боулдеринга и изолированными зонами для функциональных тренировок и растяжки. Группы состоят не более чем из 10 человек.

Спортивный клуб «Горизонт»

Сайт: skgorizont.ru/o-nas

Адрес: ул. Полбина, 6, ул. Белореченская, 25, стр. 2

Высота большого скалодрома: 2,5 метра.

Зона для боулдеринга: нет.

Цена: разовое групповое занятие – 750 рублей, тренировки на постоянной основе – по 600 рублей. Индивидуальное занятие – 1000 рублей. Прокат туфель – 500 рублей/месяц.

Здесь ждут как взрослых, так и детей и подростков и обещают научить всем азам скалолазания. Стены совсем невысокие, так что подойдет тем, кто пока боится. Периодически организуются походы, в которых могут принять участие все желающие. Набор в группы происходит круглогодично, они поделены по уровням мастерства.

Скалолазание в ТЦ «Экстрим»

Сайт: rock-climbing.ru

Адрес: ул. Смольная, 63Б

Высота большого скалодрома: 7 и 15 метров.

Зона для боулдеринга: есть.

Цена: два пробных подъема на стену – 400 рублей (прокат снаряжения и сопровождение инструктора включены). Часовое занятие с инструктором – 1300 рублей. Самостоятельное лазание – 400 рублей за вход. Снаряжение – 400 рублей.

Высота стен этого скалодрома – 7 и 15 метров, есть возможность для боулдеринга. В распоряжении посетителей также скалолазный тренажер и девайсы для тренировки пальцев. Инструкторы практикуют периодические выезды на скалы для тех, кто прошел подготовку.

Фото: mountainreality.ru; skala-city.ru; cska.ru; atmosfera.rocks; rzclimbing.ru; instagram.com/climbin.tokyo; rock-climbing.ru