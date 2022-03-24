Вирусы герпеса шестого, седьмого, восьмого типов: в чем опасность?

Семейство герпесвирусов (Herpesviridae) представлено более чем сотней видов, однако только восемь из них могут нанести вред здоровью человека. Самый распространенный – вирус герпеса человека первого типа: по оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), им инфицированы две трети населения планеты. Наиболее редкий – восьмой, он же и самый опасный.

Инфекции, которые вызывают представители семейства Herpesviridae, не поддаются лечению и после заражения сопровождают человека на протяжении всей жизни. При этом проявляется вирус не всегда, а только в моменты, когда иммунная система ослаблена. Ученые также изучают влияние носительства вирусов герпеса человека на вероятность развития различных болезней.

В чем отличия вирусов герпеса шестого, седьмого и восьмого типов, как их диагностируют и к чему может привести заражение? Разбираемся.

Вирус герпеса шестого типа

Был открыт в 1986 году. Обнаруживается в выделениях из носа, слюне.

Как происходит заражение. При контакте с зараженным человеком – как правило, воздушно-капельным путем.

Симптомы. Обычно заражение происходит у детей в возрасте одного-двух лет. Температура тела поднимается до 39–40 градусов и держится в течение трех дней. Дальше на фоне снижения температуры появляется сыпь бледно-розового цвета – вначале на спине, затем животе, груди, конечностях. На лице она практически не встречается. Спустя два-три дня сыпь проходит, не оставляя следов. Иногда у заболевших детей наблюдаются фебрильные судороги.

Прогноз. Вирус герпеса шестого типа может участвовать в развитии у человека с ослабленной иммунной системой синдрома хронической усталости, эпилепсии, рассеянного склероза, заболеваний щитовидной железы и ряда других заболеваний. Однако эти данные спорны, и заболевание продолжают изучать.

Вирус герпеса седьмого типа

Был открыт в 1990 году. Обнаруживается в крови и слюне.

Как происходит заражение. Воздушно-капельным путем, а также при переливании крови и пересадке органов. Внутриутробное заражение для этого типа вируса возможно, но не типично.

Симптомы. Клиническая картина мало отличима от заражения вирусом герпеса шестого типа. В группе риска – дети в первые годы жизни, хотя в первые месяцы заражение происходит реже. При острой форме наблюдаются повышение температуры тела до 39–40 градусов, появление экзантемы. Могут увеличиваться подчелюстные лимфоузлы.

Прогноз. Наличие в организме вируса герпеса седьмого типа ассоциируется с развитием у человека с ослабленной иммунной системой лимфопролиферативных заболеваний, синдромов хронической усталости и иммунодефицита.

Вирус герпеса восьмого типа

Был открыт в 1994 году при изучении тканей больных саркомой Капоши. Эта многоочаговая злокачественная опухоль поражает весь организм, чаще всего проявляется новообразованиями кожи, но способна затрагивать и слизистые оболочки, и лимфатическую систему, и внутренние органы, прежде всего, легкие и ЖКТ.

Обнаруживается герпес восьмого типа в семенной жидкости, носовом секрете, мокроте, крови, слюне. Считается, что он чаще встречается у жителей южных стран: в Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Европе.

Как происходит заражение. Через кровь и слюну, половым путем, от матери к ребенку во время родов.

Симптомы. Чаще всего первичная инфекция протекает бессимптомно. Но может наблюдаться лихорадка, сыпь. Поражение полости рта происходит примерно у трети пациентов.

Прогноз. В острой и хронической форме может вызывать саркому Капоши (в группе риска зараженные ВИЧ-инфекцией), болезнь Кастлемана (доброкачественное лимфопролиферативное заболевание с длительным бессимптомным течением и высоким риском трансформации в лимфому), лимфомы серозных оболочек.

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В настоящее время до сих пор не найдено гарантированных способов полного избавления от какого-либо типа герпеса. Врачи могут лишь назначать симптоматические препараты и противовирусные широкого действия. Однако при первых признаках заражения лучше все равно обратиться к специалисту, который установит точный диагноз и даст необходимые рекомендации.

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Фото: globallookpress.com/Custom Medical Stock Photo, Arno Burgi/dpa, Heiner Heine/imageBROKER.com; unsplash.com/Kinga Cichewicz; pexels.com/Pixabay