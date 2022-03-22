Боулдеринг: почему этот вид скалолазания становится все популярнее?

Боулдеринг – самая современная дисциплина в скалолазании. Суть ее в том, чтобы преодолевать короткие сложные трассы, организованные на небольших, часто отвесных, возвышенностях. При этом страховка не предусмотрена – только маты, лежащие на полу. В чем преимущество боулдеринга над другими видами скалолазания, что нужно, чтобы начать заниматься и как проходят тренировки? Нашли ответы на самые актуальные вопросы.

Что нужно знать о боулдеринге

Название боулдеринга происходит от английского boulder – валун. Родиной его, по одной из версий, является город Боулдер штата Колорадо (США). В окрестностях Боулдера есть невысокие каменные глыбы, и именно городские фестивали по лазанию по ним со временем превратились в спорт. Другая версия: появился этот вид скалолазания во Франции, в лесистой местности Фонтенбло недалеко от Парижа, но конкретное наименование обрел только когда стал популярен в Америке.

Сегодня боулдеринг считается одним из самых сложных и экстремальных видов спорта. Он требует выносливости, силы, ловкости, гибкости, умения быстро анализировать ситуацию и принимать правильные решения.

Боулдер-тренировки можно практиковать на скалодромах и на живом рельефе. В России боулдерингом вне зала занимаются, например, в Карелии и Крыму. Там есть трассы разных уровней сложности.

К противопоказаниям для занятий боулдерингом относят проблемы с сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системами, а также заболевания психики.

Чем боулдеринг отличается от других дисциплин в скалолазании

В соревновательном скалолазании существуют три дисциплины: лазание на скорость, на трудность и боулдеринг. Первые две, в отличие от боулдеринга, проводятся на высоких трассах.

Цель лазания на скорость – покорить вершину быстрее соперника, на трудность – преодолеть максимально возможный участок сложной трассы за определенное время. Эти виды скалолазания очень зрелищные, однако боулдеринг имеет над ними ряд преимуществ.

Преимущества боулдеринга

Во-первых, боулдеринг подходит людям с боязнью высоты. Если в трудности и скорости стены достигают отметки 22 и 27 метров, то в боулдеринге высоко лезть не нужно, стены достигают отметки от двух до шести метров.

Во-вторых, заниматься им могут люди даже с начальной физической подготовкой – для новичков есть простые трассы.

В-третьих, боулдеринг – прекрасная кардио-нагрузка и тренировка на все группы мышц. С его помощью можно оттачивать технику и для других видов скалолазания. Боулдеринговые трассы рассчитаны всего на 5-8 перехватов, поэтому тренировать правильные движения на них очень удобно.

Экипировка

Для занятия боулдерингом не нужна сложная экипировка. Достаточно скальных туфель и мешочка с магнезией. Обвязка, веревки и карабины не требуются.

Скальные туфли – это специальная обувь с резиновой подошвой. Они состоят из верхней части со шнурками, липучкой или резинкой и стельки, которая может быть сделана как из натуральных материалов, так и из синтетических. Такая обувь помогает не скользить.

Магнезия обезжиривает и высушивает руки. Она нужна, чтобы повышать трение между ладонями и снарядом.

При лазании на скалах еще потребуются маты – крэшпэды. Обычно они сделаны из поролона в два или три слоя и нужны для защиты от травм при случайных падениях, так как боулдеринг практикуют без дополнительной страховки. На скалодромах маты обязательно устилают пол.

Прежде цены на скальные туфли и маты начинались от 5000 рублей, на магнезию – от 500 рублей, но сейчас возможно повышение.

Соревнования по боулдерингу

На турнирах спортсменам предлагается преодолеть максимальное количество трасс за минимальное количество попыток.

Топовые атлеты выступают на этапах Кубка мира и первенствах континента и мира по скалолазанию в соответствующей дисциплине. Кроме того, скалолазание дебютировало на Олимпиаде в Токио-2020. Соревнования проводились по системе многоборья: учитывались результаты в лазании на скорость, на трудность и боулдеринге. Чемпионами стали испанец Альберто Хинес Лопес и словенка Янья Гарнбрет.

Мастерство спортсменов также измеряется по уровню покоренных ими трасс, которые можно классифицировать по-разному. Наиболее распространенная классификация – шкала Font (французская система).

Отсчет начинается с цифры 1 (хотя категории легче, чем 3, почти не встречаются). Чем больше цифра, тем труднее трасса. Для определения промежуточных значений к цифрам приставляются буквы А, В и С. То есть 6C сложнее, чем 6B, а 6В сложнее, чем 6A. Кроме того, после буквы могут добавлять +, если хотят указать повышение в сложности, которое не так значительно, чтобы менять букву. Например, 6A+ сложнее, чем 6A, но легче, чем 6B.

«Боулдеринг – это не только лазание, но и разгадка трасс»

Мы попросили именитых атлетов вспомнить их путь в боулдеринге, объяснить, почему этот вид спорта стал для них особенным, а также дать советы новичкам. Вот, что они рассказали.

Станислав Кокорин, трехкратный обладатель Кубка мира, двукратный серебряный призер чемпионата мира по скалолазанию (лазание на скорость)

Боулдерингом я занимаюсь с 2001 года. Наверное, как только он появился в стране, сразу и начал. Это основа основ, дисциплина, которая сочетает в себе и паркур, и тяжелые физические нагрузки. Чтобы добиться успеха в скалолазании, нужно заниматься не только своими профильными дисциплинами, но и боулдерингом. Он развивает все группы мышц и спортивные качества.

Тренировка начинается с разминки, потом придумываем набор трасс. Основная задача – выучить новые элементы. Тренируемся 5-6 раз в неделю по 3-4 часа в день. Можно и больше, но это мешает восстановлению. Также важны занятия по растяжке и общей физической подготовке для поддержания мышечного тонуса. Это непрерывный процесс, нужно тренироваться постоянно.

Боулдеринг – это не только лазание, но и разгадка трасс. Все трассы подразумевают какую-то идею. Это отчасти игра. Круто, что в этот момент ты загружаешь себя не только физически, но и эмоционально. Мы ведь не зацикливаемся только на зале. Это и скалы, и новые районы, города. Еще важно, что скалолазание – это комьюнити, где тебя легко принимают, неважно: являешься ты мировой звездой или только пришел в спорт.

Если кто-то начал заниматься, но засомневался и не понимает, зачем, то нужно чуть-чуть потерпеть. Это воздастся потом: процесс затянет, будет интересно тренироваться, общаться, путешествовать. Скалолазание, и боулдеринг как его вид, вмещает в себя все аспекты, которые важны не только для гармоничного физического развития, но и для личностного роста.

Рустам Гельманов, обладатель Кубка мира по боулдерингу, в 2009-м и 2011 годах – лидер мирового рейтинга

В боулдеринг я пришел в 2002 году. Занимался скалолазанием по общей программе и в какой-то момент понял, что в боулдеринге у меня идет лучше всего. Убедился в этом, когда на первом же чемпионате России попал в призы. А потом в течение 15 лет занимал лидирующие позиции в мировых рейтингах.

Самая сложная трасса, которую удалось преодолеть? Hypnotized Minds (сложность 8С+) в Колорадо (США). Ее первым пролез Дэниэль Вудс, а после него ни у кого не получалось. Многие спортсмены подходили к ней и говорили, что очень сложно. Я приехал после очередного этапа Кубка мира, было очень много народу, все лазили простые трассы. Подумал: не буду с ними толпиться, попробую эту. За три дня настроился и вылез. Это был настоящий перформанс. И теперь уже после меня повторить никто не может.

Я уверен, что объем тренировок никак не соотносится с результатом. Ты можешь сколько угодно физических усилий прикладывать, но важно не сколько ты делаешь, а как. Практика показывает, что умные тренировки гораздо более выгодны, чем глупые, но упорные, потому что снижается риск травм, понимание тела растет. Я обычно тренировался по классической схеме: два дня работал, день отдыхал. В дни тренировок занятий могло быть по два.

Боулдеринг мне нравится тем, что это короткая дистанция, удается оставаться свежим. В долгой борьбе невозможно все время быть настолько легким и сильным, чтобы прыгать, как Джеки Чан.

Еще боулдеринг интересен тем, что в нем больше тусни, чем трудностей. Приходишь на скалодром, сидишь на матах, общаешься, это психологическая разгрузка. Внутри этого же общества соревнуешься, можешь показать свои силы, получить обратную связь. Это не просто циклическое состязание. Ну и важно, что трассы у нас всегда разнообразные.

Всем начинающим надо сесть и задуматься, зачем вам это, за что вы любите этот спорт. Я видел очень много спортсменов, которые на тренировках страдают. Но тренировка – это всегда праздник, нужно быть бодрым и веселым, откинуть все мысли, погрузиться в процесс.

Считаю скалолазание особенным видом спорта, потому что оно помогает развить не только физические навыки, но и ментальные. В жизни часто пригождается умение собраться и в нужный момент быть сильнее, чем другие.

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Боулдеринг – очень захватывающее занятие, которое с каждым годом становится все популярнее. Понятно: ведь это не только отличный способ поддерживать себя в форме, но и возможность расширять круг знакомств, заводить новых друзей. А еще не даст скучать разнообразие трасс. Так что берите скальные туфли и – на скалодром!

Пообщаться со скалолазами также можно 25-26 марта на конференции Climb Summit, посвященной развитию индустрии скалолазания. В рамках конференции в клубе Sportstation 26 марта пройдут соревнования по скалолазанию. Для участия приглашаются сильнейшие скалолазы России, представители Ninja fit индустрии, workout атлеты и все желающие помериться силами и показать свои способности.

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Фото: unsplash.com/Tommy Lisbin, Mike Kotsch, Cindy Chen; Gettyimages.ru/Maja Hitij; instagram.com/stankokorin; instagram.com/gelmanovrustam; instagram.com/leozhukovphoto; en.wikipedia.org