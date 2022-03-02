Пиелонефрит – воспаление почек. Какие симптомы? Могут ли его вызвать занятия спортом на улице? Есть ли профилактика?

О природе и диагностике болезни, а также о способах лечения и профилактики рассказывает врач-терапевт, преподаватель СибГМУ Александр Шестаков.

Пиелонефрит – это инфекционное заболевание, при котором патогенные бактерии попадают в почки и вызывают в них воспаление. Возникнуть эта болезнь может в любом возрасте. Риск заболеть повышается на холоде, например во время занятий спортом на улице зимой. При пиелонефрите нарушается работа всей мочевыделительной системы – это опасно и может привести к тяжелым последствиям. Так, пиелонефрит способен вызвать острую почечную недостаточность – опасное для жизни состояние, когда почки резко прекращают справляться со своей работой.

Пиелонефрит может быть односторонним, когда поражается только одна почка, либо двусторонним, если инфекция развивается в обеих почках.

При остром пиелонефрите воспаление возникает однократно и протекает ярко. Хронический пиелонефрит предполагает наличие фонового инфекционного процесса и сопровождается чередованием обострений и ремиссий.

Почему возникает пиелонефрит

Заболеванию подвержены как мужчины, так и женщины в любом возрасте. Первичный пиелонефрит возникает, когда у человека отсутствуют какие-либо нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей.

Вторичный пиелонефрит развивается на фоне состояний, нарушающих отток мочи, таких как мочекаменная болезнь, нефролитиаз (камни в почках), врожденные аномалии развития органов мочевыделительной системы, нефроптоз (опущение почки).

Возбудителями инфекции могут стать кишечная палочка, стафилококки, клебсиеллы, протей, энтерококки. Часто попадание патогенного микроорганизма в почку происходит восходящим путем, то есть микроорганизм попадает из внешней среды через мочеиспускательный канал, затем проникает в мочевой пузырь, в мочеточники и, наконец, в почку. С этим связана более высокая заболеваемость среди женщин: из-за анатомических особенностей строения наружных половых органов кишечная флора может попадать на паховую область и во влагалище, возникнет риск развития цистита (воспаление мочевого пузыря) и пиелонефрита.

Также патогенные бактерии могут попасть в почку через кровь из мест воспаления и хронических инфекционных очагов в организме. Частым источником бактерий становятся хронические или часто рецидивирующие воспалительные заболевания горла, носа и уха: тонзиллит, ангина, фарингит, синусит.

В норме иммунная система справляется с бактериями, но в случае ее ослабления возможно развитие заболевания. Риск возникновения пиелонефрита повышают:

сахарный диабет;

воспалительные заболевания органов малого таза;

бессимптомная бактериурия – состояние, при котором в моче определяется возбудитель, при этом никаких симптомов человек не испытывает;

состояния, сопровождающиеся ухудшением иммунного ответа (ВИЧ-инфекция, лучевая терапия или химиотерапия, опухоли костного мозга и лимфатических узлов);

гормональные нарушения;

переохлаждение;

хронический стресс;

несоблюдение личной гигиены;

особенности мочеиспускательного канала, увеличивающие вероятность возникновения заболевания из-за активной половой жизни (слишком короткий, слишком близко расположен к влагалищу).

Также повышают риск возникновения пиелонефрита медицинские манипуляции, связанные с мочеполовой системой: использование мочевого катетера, цистоскопическое исследование мочевого пузыря (с помощью эндоскопа).

Любое хирургическое, лечебное или диагностическое вмешательство несет риск осложнений, включая попадание бактерий в послеоперационную рану и развитие инфекций. Для минимизации риска медицинские работники применяют исключительно стерильные инструменты, обрабатывают область манипуляции, действуют по установленным протоколам.

Симптомы пиелонефрита

Заподозрить воспаление почек можно в первую очередь по симптомам, характерным для заболеваний мочевыделительной системы:

односторонняя или опоясывающая тупая ноющая боль в пояснице;

учащенное болезненное мочеиспускание (особенно если пиелонефрит сочетается с циститом);

мутная моча с примесью хлопьев;

неприятный запах мочи.

Помимо этого, при пиелонефрите могут появиться общие признаки воспаления:

повышение температуры тела (до 38-39 °C);

озноб;

общая слабость и разбитость;

головная боль;

жажда;

тошнота и рвота.

Симптомы пиелонефрита у детей раннего возраста (до 3 лет) могут проявляться менее ярко, из-за чего есть риск не распознать заболевание вовремя. Ребенок может испытывать только лихорадку без типичной боли в пояснице и проблем с мочеиспусканием. Необычная симптоматика также может встречаться у пожилых людей: на фоне повышенной температуры возникают признаки замешательства и бессвязной речи. Диагноз в подобных случаях ставится на основе лабораторных и инструментальных методов исследования.

Хронический пиелонефрит – более коварное заболевание. При обострении возникают описанные выше симптомы острого состояния, но в период ремиссии проявления заболевания как правило слабовыражены и расплывчаты. Самым часты и нередко единственным симптомом становится дискомфорт в пояснице, усиливающийся при переохлаждении. Также могут тревожить общее недомогание, снижение аппетита, частые позывы к мочеиспусканию. При этом симптомы могут и полностью отсутствовать – врач случайно обнаруживает признаки пиелонефрита в общем анализе мочи на медосмотре или диспансеризации.

Пиелонефрит при беременности

Воспалительные заболевания почек (пиелонефрит) и мочевого пузыря (цистит) представляют собой наиболее частые осложнения беременности со стороны мочевыделительной системы. Во время беременности в организме женщины происходит ряд функциональных изменений, которые оказывают влияние на все системы, включая мочеполовую. Увеличивающаяся в размерах матка сдавливает почки и мочевой пузырь, из-за чего в них может задерживаться моча и повышаться риск инфекции. Гормональные изменения приводят к снижению способности мочеточников проводить мочу из почек в мочевой пузырь, что повышает риск застоя. В итоге во время беременности повышается риск развития воспалительных заболеваний почек и мочевого пузыря.

Большинство случаев пиелонефрита приходится на второй и третий триместр беременности. Заболевание возникает остро и проявляется типичными симптомами: лихорадкой, болью в пояснице, учащенным и болезненным мочеиспусканием, резкое и неудержимое желание сходить в туалет. Другие симптомы включают тошноту, рвоту, жажду, головную боль.

Дополнительные факторы, увеличивающие риск возникновения инфекций мочевыделительной системы у беременных:

иммунодепрессивные состояния;

сахарный диабет;

серповидноклеточная анемия;

нейрогенный мочевой пузырь (нарушение иннервации мочевого пузыря);

ранее возникавшие инфекции мочевыделительной системы;

курение;

возраст менее 20 лет.

Пиелонефрит во время беременности представляет собой риск как для матери, так и для ребенка. Поэтому при подозрении на инфицирование почек женщина обязательно госпитализируется для проведения комплексной диагностики и своевременного лечения.

К каким врачам обращаться – диагностика пиелонефрита

В первую очередь стоит обратиться к врачу-терапевту, который проведет базовые обследования, общий анализ мочи и крови, а также при необходимости направит к узким специалистам. Специализированной диагностикой и лечением пиелонефрита занимаются врач-уролог или нефролог.

В основе диагностики пиелонефрита – общий анализ мочи. Если есть инфекция, в анализе врач обнаружит повышенное количество лейкоцитов (лейкоцитурия) и бактерий (бактериурия).

Воспаление можно также распознать по общему анализу крови. Организм активно производит иммунные клетки – лейкоциты, их количество в крови повышается (лейкоцитоз). Особенно много становится клеток, способных «проглатывать» возбудителей – нейтрофилов. Также во время острой инфекции повышается скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

Для уточнения диагноза применяются инструментальные методы:

УЗИ позволяет определить структурные изменения почек и заподозрить мочекаменную болезнь;

УЗИ в режиме допплерографии необходимо для оценки степени нарушения кровотока;

экскреторная урография нужна для оценки функционального состояния почек, поиска обструктивных поражений мочевыводящих путей (камней, перегибов, аномалий развития);

КТ и МРТ проводят при необходимости дополнительной визуализации, оценки степени деструктивных изменений в почках, поиска рентген-негативных камней.

Лечение пиелонефрита

Лечение острого пиелонефрита как правило проводится в стационаре, при легких формах допустимо амбулаторное лечение. Ключевым методом выступает антибиотикотерапия.

Поначалу начинается эмпирическое лечение, то есть препарат назначается против наиболее распространенного возбудителя инфекции. По результатам посева мочи, на выполнение которого уходит в среднем 3–4 дня, антибиотик меняется в зависимости от чувствительности обнаруженного микроорганизма. У беременных препарат подбирается с учетом отсутствия токсичности для ребенка.

Посев мочи, бактериологическое исследование мочи – важнейший этап подбора эффективного антибиотика при пиелонефрите. Так как применение антибиотиков может приводить к возникновению устойчивости к ним микроорганизмов, важно правильно подобрать препарат. Бактерии из мочи выращиваются в крупные колонии, благодаря чему врачи могут определить, какие антибиотики способны убить возбудителя.

При хроническом пиелонефрите в основе лечения также лежит прием антибиотиков. Но в данном случае препараты должны приниматься курсами с целью предотвращения обострений и уменьшения воспалительного процесса в почках. В стадии ремиссии препарат выбирается только по результатам бактериологического анализа мочи.

Симптоматическая терапия включает в себя восстановление и поддержание водного баланса (обильное питье, внутривенная инфузионная солевых и коллоидных растворов), назначение нестероидных противовоспалительных препаратов для обезболивания и нормализации температуры тела. Схему лечения врач определяет индивидуально в зависимости от тяжести заболевания и объема поражения почек.

Если пиелонефрит сочетается с непроходимостью мочевыводящих путей и невозможностью нормального мочеиспускания, необходимо срочное медицинское вмешательство. При неэффективности консервативной спазмолитической терапии применяется один из двух инвазивных методов – катетеризация мочеточника либо чрезкожная пункционная нефростомия.

Хирургическое лечение полагается при тяжелых формах пиелонефрита в сочетании с гнойной интоксикацией, токсическим шоком, обширными поражениями или тромбозом в почках.

Профилактика пиелонефрита

В основе профилактики инфекций мочевыделительной системы – поддержание личной гигиены и предотвращение переохлаждений. Здоровый сон, полноценное питание и регулярные занятия спортом повысят общий уровень устойчивости организма к инфекциям.

При хроническом пиелонефрите важно придерживаться назначенного курса лечения, обращаться к врачу при ухудшении состояния. Важное место занимает соблюдение питьевого режима – при опорожнении мочевого пузыря вместе с мочой выходят скопившиеся в ней бактерии. Норма суточного потребления воды зависит от многих факторов, включая пол, возраст, образ жизни, фоновые заболевания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), а также американская национальная академия наук, инженерии и медицины сходятся во мнениях и рекомендуют нормы потребления воды для взрослых:

3,5–4 литра жидкости в день для мужчин;

2,5–3 литра жидкости в день для женщин.

Составители рекомендаций подчеркивают, что приведенные показатели – приблизительные, во многом зависят от индивидуальных особенностей и фоновых патологий. Помочь в определении личной нормы питьевой воды сможет только врач.

Пиелонефрит и физические нагрузки

Опасно ли заниматься на улице, можно ли заболеть пиелонефритом?

При переохлаждении снижается способность организма противостоять инфекциям. Поэтому риск развития пиелонефрита увеличивается зимой и в холодную дождливую погоду, особенно если в организме имеются очаги хронических инфекций. Заниматься спортом на улице не опасно, но важно одеваться по погоде и не допускать переохлаждения.

Как защитить себя во время спортивных занятий на улице?

Главное – выбор подходящей одежды и должной экипировки. Особенно важно учитывать погодные условия при занятиях зимними видами спорта, например, сноубордом или лыжами. В дождливую погоду надевать непромокаемую обувь и дождевик.

Можно ли заниматься спортом при пиелонефрите?

В острый период инфекции заниматься спортом нельзя. Любое острое инфекционное заболевание вызывает выраженное ослабление организма, поэтому важно соблюдать покой. К занятиям спортом рекомендуется возвращаться в среднем через 2 недели после перенесенной инфекции.

Хронический пиелонефрит – серьезное заболевание, которое необходимо учитывать при занятиях спортом. Подобрать подходящий вид физической нагрузки поможет врач исходя из ваших индивидуальных особенностей и предпочтений. Идеальный вариант – занятия лечебной физкультурой под руководством врача. Не рекомендуются виды спорта, которые могут вызвать переохлаждение, включая занятия на улице зимой и плаванье (в некоторых случаях холодная вода в бассейне способна спровоцировать обострение). С осторожностью следует выполнять упражнения на мышцы брюшного пресса, так как они повышают внутрибрюшное давление.

Фото: unsplash.com/Robina Weermeijer, Sasun Bughdaryan, Annie Spratt, National Cancer Institute; pexels.com/Kindel Media