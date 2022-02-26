Безлактозное молоко – это полезно или нет? Как понять, стоит ли отказаться от обычного молока?

Споры о пользе и вреде традиционного молока ведутся уже многие годы, из-за чего все больше людей сомневаются в необходимости его употребления. Многие вовсе не способны употреблять молочные продукты из-за непереносимости лактозы. Одна из доступных альтернатив в таких случаях – безлактозное молоко. Но так ли оно полезно для организма и стоит ли отдать ему предпочтение? Рассказывает медицинский автор «Здоровья на Sports.ru», врач-терапевт Александр Шестаков.

Что такое непереносимость лактозы

Лактоза – углевод органического происхождения, который содержится в молоке и молочных продуктах. Иногда лактозу называют «молочным сахаром». В норме лактоза расщепляется на составные компоненты, глюкозу и галактозу, при помощи пищеварительного фермента лактазы. Именно в «разобранном» виде углевод способен попасть из кишечника в кровь для дальнейшего использования организмом.

При лактазной недостаточности (непереносимость лактозы, гиполактазия) клетки тонкого кишечника выделяют очень мало данного фермента, либо вовсе перестают его синтезировать. Из-за этого лактоза сохраняет свой первоначальный «неразобранный» вид и не всасывается в кровь. Далее в толстом кишечнике бактерии здоровой микрофлоры взаимодействуют с непереваренной лактозой и разлагают ее, выделяя избыточное количество газа. Продукты распада лактозы повышают осмотическое давление в толстом кишечнике, что стимулирует выход воды из сосудов в полость кишки – разжижается стул. В результате возникают самые частые проявления непереносимости лактозы: вздутие и диарея.

Лактазная недостаточность – одно из самых распространенных нарушений работы пищеварительных ферментов (ферментопатий) в человеческой популяции. По данным крупного норвежского исследования, 68% мирового населения имеют разную степень лактазной недостаточности. В 2017 году информационная служба RT сообщила, что 48% россиян, прошедших тестирование в центре Genotek, имели склонность к непереносимости молочных продуктов.

Типы непереносимости лактозы

Первичная непереносимость – самый распространенный тип, при котором нарушение «заложено» уже при рождении. Например, к первичной лактазной недостаточности относят случаи, когда человек хорошо переносит молоко в детстве, но с возрастом появляется дискомфорт после употребления молочных продуктов. Такое нарушение является генетически обусловленным, в медицине оно известно как первичная гиполактазия взрослого типа.

В начале жизни организм выделяет большое количество лактазы, так как молоко занимает ключевое место в питании младенцев. По мере взросления рацион ребенка становится разнообразнее и количество «молочного» фермента начинает снижаться. Постепенно производство лактазы уменьшается до уровня, достаточного для переваривания молочных продуктов в обычном рационе взрослого человека. Многие люди долго сохраняют нормальный уровень лактазы и комфортно потребляют молоко во взрослой жизни. Но у некоторых людей в зависимости от индивидуальных особенностей синтез лактазы может снижаться в большей степени, из-за чего переваривание молочных продуктов усложняется – возникает первичная лактазная недостаточность.

Существует крайняя форма первичной лактазной недостаточности – врожденная алактазия. Это редкое генетическое заболевание, при котором у человека с самого рождения отсутствует способность вырабатывать фермент лактазу. Диагностика состояния обычно происходит уже в первые дни после рождения по неукротимой диарее, возникающей вскоре после употребления ребенком грудного молока или молочной смеси. При первичной алактазии вскармливание младенца проводится на безлактозных смесях с полным отказом от молочных продуктов в будущем.

Вторичная непереносимость молока возникает, когда в тонком кишечнике уменьшается выработка лактазы после болезни, травмы или операции, вызвавших повреждение тонкой кишки. Частыми причинами возникновения вторичной лактазной недостаточности являются:

инфекционные заболевания кишечника, включая грибковые инфекции;

синдром раздраженного кишечника;

болезнь Крона;

неспецифический язвенный колит;

химиотерапия;

длительный прием антибиотиков.

Лечение основного заболевания обычно приводит к улучшению переваривания молочных продуктов и облегчению симптомов непереносимости лактозы.

Как понять, что есть непереносимость лактозы

Уровень выработки лактазы закладывается генетически. Поэтому люди, имеющие родственников с непереносимостью молока и молочных продуктов, находятся в зоне риска.

Существовало мнение, что африканские и азиатские этнические группы больше других предрасположены к непереносимости лактозы. Но оно оказалось ложным. В 2018 году ученые проанализировали все доступные клинические исследования, оценивавшие непереносимость лактозы у людей разных этнических групп, пола и возраста. Выяснилось, что это состояние связано исключительно с индивидуальным генетическим профилем человека. На данный момент нет достоверных доказательств о большей предрасположенности каких-либо отдельных групп людей.

При лактазной недостаточности симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта возникают после приема продуктов, содержащих лактозу.

Первые проявления обычно отмечаются через 30-60 минут после употребления молока и молочных продуктов. Среди симптомов встречаются:

чувство тяжести и переполнения в области желудка и кишечника;

метеоризм (может проявляется, например, вздутием живота из-за повышенного газообразования в кишечнике);

урчание, слышимое на расстоянии;

боль и дискомфорт в животе;

тошнота;

диарея.

Самый доступный (хоть и неточный) способ оценить, есть ли у вас непереносимость лактозы – исключить потребление молочных продуктов на 1-2 недели, после чего вернуть молоко в рацион. Субъективные ощущения в таком эксперименте искажаются за счет ожидаемого результата: любой возникший дискомфорт может быть ошибочно воспринят за реакцию на молоко, даже если лактазной недостаточности нет.

Однозначно определить наличие непереносимости лактозы поможет врач. Существуют разные подходы к диагностике данного состояния:

анализ крови на генетические маркеры лактазной недостаточности;

тест на толерантность к лактозе, во время которого оценивают изменения в уровне глюкозы в крови после приема лактозного раствора;

дыхательный водородный тест;

тест на кислотность стула (обычно проводится у детей).

Подобрать подходящий тест поможет специалист. Он проанализирует результаты и при необходимости выдаст рекомендации по корректировке рациона.

Стоит ли полностью отказаться от молока

Коровье молоко – крайне полезный продукт по своему составу. Оно содержит не только ценные белки и аминокислоты, но также важные микронутриенты, такие как кальций, фосфор, калий, витамин D и витамины группы В. Также известно, что сочетание нутриентов в продуктах питания напрямую влияет на их усвояемость. Так, витамин D повышает усвоение кальция – оба этих компонента идеально сочетаются в молоке. Поэтому отказываться от молока не стоит даже при непереносимости лактозы – в таком случае стоит задуматься о переходе на безлактозное молоко.

Что такое безлактозное молоко

Безлактозное молоко – это обычное натуральное молоко, в которое добавили фермент лактазу. В результате во время производства и розлива молока, лактоза в распадается до глюкозы и галактозы, как это обычно происходит в организме. За счет этого безлактозное молоко становится безопасным для употребления при лактазной недостаточности. При этом после добавления фермента молоко становится слаще, так как глюкоза имеет более сладкий вкус, чем лактоза.

Ферментирование позволяет убрать из молока большую часть лактозы, но не всю. В стакане цельного молока содержится 9-14 грамм лактозы, а в стакане безлактозного молока – до 3 грамм. Существует технология дополнительной мембранной фильтрации, которая позволяет тщательнее очистить молоко от лактозы, но стоимость продукта при этом повышается.

Стоит отметить, что даже при наличии непереносимости человек способен употреблять молочные продукты с лактозой. Ученые установили, что существует безопасный уровень лактозы, который могут употреблять большинство людей с непереносимостью, не испытывая при этом желудочно-кишечных симптомов – 12 грамм лактозы за раз (200-250 мл молока), а также до 24 грамм лактозы, распределенных в течение дня (500 мл молока).

Польза и вред безлактозного молока

Предварительное ферментирование лактозы никак не влияет на пищевую ценность продукта. Молоко без лактозы полностью сохраняет свою пользу, но не приводит к проблемам с ЖКТ при лактазной недостаточности.

Микроэлементы молока влияют на развитие крепких костей и зубов за счет кальция, фосфора и витамина D. Это способствует профилактике остеопороза – заболевания, связанного со снижением минеральной плотности костной ткани и нарушением ее строения. Белки в составе молочных продуктов участвуют в формировании мышечной ткани, что в совокупности с физическими нагрузками замедляет развитие возрастной саркопении – одного из процессов старения, связанного с ежегодным уменьшением количества мышц в организме. Витамины группы В обеспечивают нормальную работу кишечника, иммунной системы и хорошее состояние кожи, участвуют в энергообмене и в работе мышц.

Употребление молока, в том числе безлактозного, играет важную роль в процессах роста и развития детского организма. Регулярное употребление молока снижает риск развития рахита. Это заболевание, при котором из-за дефицита витамина D и кальция происходит нарушение формирования костной ткани – кости размягчаются, могут деформироваться и ломаться. Коровье молоко – один из эффективных способов профилактики рахита за счет входящих в его состав кальция и витамина D.

Безлактозное молоко, к сожалению, не универсальный вариант замены коровьего. Существует состояние, при котором человек не в состоянии употреблять молочные продукты – аллергия на молоко. В отличие от лактазной недостаточности, при аллергии организм реагирует на белковые компоненты молока – казеин и сывороточные белки. Симптомы аллергии похожи на непереносимость лактозы, но дополнительно могут включать кожные проявления (сыпь, крапивница, сухая, шелушащаяся или зудящая кожа) и поражение органов дыхания (шумное дыхание, кашель, насморк). Безлактозное молоко содержит полный набор молочных белков, поэтому не подходит для употребления при аллергии.

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Молоко – важный компонент полноценного питания, так как содержит большое количество макро- и микронутриентов в составе. Безлактозное молоко является хорошей альтернативой коровьему, если есть подтвержденная лактазная недостаточность: оно обладает всеми полезными свойствами цельного молока, не вызывая при этом дискомфорта у людей с непереносимостью лактозы. Узнайте больше о правильном питании:

Фото: unsplash.com/Anastasiia Chepinska, The Humble Co., Mehrshad Rajabi, Nathan Dumlao; pexels.com/samer daboul; East News/B. BOISSONNET / BSIP