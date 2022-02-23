«Есть стереотип, что в экстремальном спорте много ограничений. Но я учу людей и 60+». Серебряная призерка мира по виндсерфингу Оля Раскина о свободе и страхах новичков

Оля Раскина – звезда виндсерфинга, вице-чемпионка Европы-2021 и серебряная призерка чемпионата мира по фристайлу. Сейчас она не только выступает, но и тренирует, организуя виндсерф-кемпы для новичков и любителей.

Однако внимание ее сконцентрировано не только на этом виде спорта. Оля также занимается САП-серфингом, гидрофойлом, серфингом, вингом и сноубордингом. А еще она – жена и мама двух сыновей трех и шести лет. Детей она приучает вести активный образ жизни: они уже знают, что такое виндсерфинг и катаются на горных лыжах.

В эксклюзивном интервью Sports.ru Оля описала преимущества, которые дарят занятия разными видами спорта сразу, объяснила, почему не существует ограничений для тех, кто хочет пробовать новое, и рассказала о важности родительского примера для детей.

Мультиспортивность дает колоссальную свободу

Я занимаюсь очень многими видами спорта, но профессионально только двумя: виндсерфингом и САПом. К хобби отношу серфинг и сноубординг, еще катаюсь на скейте и винге. Иногда на виндсерф и серф ставлю фойл – подводное крыло. Недавно еще попробовала винг, как мы его в шутку зовем, свингер – потому что некоторые модели вингов называют SWING. C английского это переводится как «качать». Как только мы увидели это название, сразу же начали шутить. Теперь все, кто катается на вингах, неформально зовутся свингерами.

Мультиспортивность дает колоссальную свободу: в любых волновых и ветровых условиях есть чем заняться. В течение года я тренируюсь на виндсерфе и провожу обучающие лагеря. Когда слабый ветер, беру винг. Летом в Москве с виндсерфингом плохо из-за слабого ветра, так что катаюсь на САПе. Строгино – лучшее место для этого. Широкая пойма, много каналов, по которым можно бесконечно прокладывать маршруты. Там безумно красиво, Москва с воды – фантастический город. В 7-9 утра и на закате особенно. На гоночном САПе можно каждый день тренироваться, никогда не надоедает.

Если человек не занимался спортом совсем и решил попробовать виндсерфинг, то у него все получится, просто это займет время

Есть стереотип, что для экстремальных видов спорта много ограничений. В-первых, возраст. Но на кемпы ко мне приезжают очень разные люди. И взрослые, зрелые, даже 60+. Мы берем всех. Я всем говорю, что все получится. Главное – желание.

Во-вторых – физическая форма, считается, что нужно быть спортивным и подготовленным. Но у нас была девочка Саша, просто потрясающая. Она большая, но это не вопрос питания, а вопрос физиологии. Саша пришла ко мне два раза летом на САП-тренировки. В первый раз она не смогла встать на доску. Она расстроилась, но не сдалась. Пришла на вторую тренировку, встала на доску, и мы прогребли с ней пять километров. После этого Саша сказала, что хочет попробовать виндсерфинг. На кемп приехала со словами: «Не знаю, выйдет ли у меня, но я буду учиться». И у нее все получалось, она кайфовала безумно.

Так что если человек не занимался спортом совсем и решил попробовать виндсерфинг, то у него все получится, просто это займет время. Если была базовая подготовка, то процесс пойдет быстрее.

При этом я часто наблюдаю, что людям, которые профессионально занимаются каким-то другим видом спорта, в виндсерфе тяжелее, чем новичкам. Они часто не могут поймать баланс. Ко мне приезжали профессиональные спортсмены и только в конце лагеря догоняли тех, кто никогда не занимался и не спеша повторял движения.

Ученики бьют доски, колотят паруса, плачут. Порой с середины лагуны доносится нецензурная брань

Почему люди, которые никогда не пробовали, вообще попадают в виндсерфинг? Мне кажется, в какой-то момент им надоедает чувствовать страх и неуверенность, и они находят силы попробовать то, о чем давно мечтали.

Конечно, учиться новому невозможно без эмоций. Ученики бьют доски, колотят паруса, плачут, ругаются. Порой с середины лагуны доносится нецензурная брань. В первый день все здорово, на следующий ты просто устал, а в голове у тебя картинка, как все должно быть. Но тело не слушается, ему нужен отдых. Или мешает сильный ветер, ведь море – непостоянная субстанция. Ожидания расходятся с реальностью.

В такие моменты нужно говорить человеку, что все получится, просто нужно время. Очень помогает возможность посмотреть на себя со стороны. В виндсерф-кемпах мы снимаем людей на камеру и каждый вечер проводим видеоанализ. Человек может осуждать себя, но другие им восхищаются. Иногда нужна поддержка не только инструктора, но и коллектива.

Самое крутое, когда в заключительный день кемпа мы смотрим ретроспективу фотографий. Человек видит, как в первый день он катался на маленьком парусе, а на шестой – уже на большом, кто-то с трапецией. Это помогает замечать успехи.

Ребенок запоминает, чем занимаются родители. Пример очень важен

Экстремальный спорт в жизни моих детей – это игра. В виндсерфинг я привела их хитрым способом. Звала кататься кого-то из старших детей друзей, и мои сразу тоже просились. Спустя месяц таких выездов они говорили, что хотят попробовать сами. Заходы напрямую, когда ты берешь ребенка и идешь тренироваться, не работают.

Правда, на лыжах возможности хитрить и экспериментировать нет, поэтому мы с мужем спокойно тащим ревущих детей в лыжную школу. Зато в обед забираем их уже довольными и счастливыми. В горах, честно, мне все равно на их капризы. Я сама хочу кататься.

Нам повезло, что из двух детей кто-то один обычно все-таки хочет идти в лыжную школу. Другому можно деликатно сказать: «Смотри, тебе тоже понравится». Но бывает, что они вдвоем гнут свою линию. Приходится договариваться.

Конечно, ребенок запоминает, чем занимаются родители, пример очень важен. Но у нас есть много друзей, которые обожают разные активности, а дети, наоборот, говорят, что все это скучно. Все супериндивидуально. Кого-то можно отвести в лыжную школу, а кто-то схватится за первый попавшийся столб и скажет: «Нет». Но если, например, родители не читают, то заставить ребенка делать это очень трудно.

На мой взгляд, дети не могут сделать осознанный выбор: хотят они заниматься профессиональным спортом или нет. Это всегда идет от родителей. Есть такие виды спорта, где ежедневные тренировки, максимально жесткий подход, где на малыша кричат и заставляют. Родители сами решают, хотят они отправить ребенка в такую вот «армию» или нет. Я не готова. Многие скажут, что без жесткого подхода из ребенка в спорте ничего не выйдет. Я считаю, что у ребенка должно быть детство, где его любят и жалеют, а не орут на него и унижают.

Я стала заниматься виндсерфингом в 21 год, а в профессиональный спорт пришла только в 30 лет. Но это не помешало мне занять призовые места на чемпионатах Европы и мира, найти спонсоров и осуществить свою мечту. Конечно, чем раньше начать тренироваться, тем лучше. Но если это крадет у ребенка детство, то зачем это нужно?

Наш спорт выглядит легким. Но вода на чемпионате мира была четыре градуса. Я просто околела

Любой экстремальный вид спорта, когда выступает профессионал, выглядит легко и грациозно. Виндсерфинг похож на танец с парусом. Но на самом деле это постоянная пахота, преодоление себя, слезы и непонимание, почему не получается даже на 1001-й раз.

Буквально два месяца назад прошел чемпионат мира по виндсерфингу в Марселе. Его объявили за три недели до начала, такого вообще никогда не было. Календарь соревнований обычно анонсируют в январе, и ты заранее знаешь, где тебе нужно быть, как подготовиться, что взять с собой.

Мы были на виндсерф-кемпах в Египте, когда узнали о его проведении. Я не готовилась к нему, я работала, но тем не менее, я сразу решила, что хочу и буду участвовать, причем в 2 дисциплинах – во фристайле и в вейве. Виза у нас, к счастью, была, но нужно было думать, как туда добраться. Мы привились европейской вакциной, получили сертификаты, купили билеты, собрали тонну справок и документов. Президент Федерации парусного спорта Франции прислал нам с мужем приглашение. В Египте нас долго не хотели сажать на рейс до Франции, говорили, что у нас недостаточно оснований. Но в итоге мы прорвались. Дети с нами были, кстати.

Когда прилетели, выяснилось, что нет ветра. Задуло только в последний день, причем так сильно, что гидрики, которые я взяла, не спасали, я просто околела в ледяной воде. У меня не было ни перчаток, ни капюшона. Вода была четыре градуса и температура воздуха резко упала. Но в итоге я заняла пятое место.

Оттуда мы поехали в Париж на самую крупную гонку по САПу в мире Nautique de Paris. На гонку подали заявку 10 тысяч участников, но по лотерее пригласительные раздали только тысяче. Там я стала 13-й среди женщин.

Поездка выдалась безумной. Мы путешествовали с двумя детьми в машине, забитой оборудованием под завязку. Больше всего досталось моему мужу, которому нужно было все грузить, собирать, в одной руке держать одного ребенка, на шее – второго, в руках – камеру. Он до сих пор просит не напоминать ему про соревнования во Франции, потому что мечтает забыть их, как страшный сон (смеется).

Моя мечта – оставаться в спорте на протяжении всей жизни. Цель самурая – это его путь

Что дальше? Соревнования будут летом, а сейчас – несколько виндсерф-кэмпов, парочка в Дахабе, один на острове Маврикий. Очень трудно найти аналог Египту по качеству и цене, потому что там круглый год дует ветер, гладкая вода и есть оборудование для всех водных видов спорта. И наконец-то появились прямые рейсы, которые стоят недорого.

Моя мечта – оставаться в спорте на протяжении всей жизни. Цель самурая – это его путь. Не награды, кубки, соревнования, а жизнь в горах или на океане. А если не жить там, то хотя бы приезжать регулярно, даже когда мне будет 50, 70 или 90 лет. Я буду бабулей, которой внуки будут говорить: «Ты опять пошла на склон?» Хотя нет, не хочу быть бабулей, буду просто Олей.

Я чувствую, что спорт – это и есть жизнь. Это батарейка. Как аватар подключался волосами к дереву, так и мне нужно подключиться к океану, зарываться по уши в снег, чтобы почувствовать, что все это не зря.

Кайф от спорта в целом состоит в возможности отключиться от тяжелой и беспокойной обстановки в мире, которую транслируют из всех гаджетов. Абстрагироваться, соприкоснуться с природой, очиститься, познать себя и окружающий мир. Не убежать от проблем, а увидеть более высокое предназначение человека, в частности, в сохранении красоты нашей планеты.

Фото: Кирилл Умрихин; личный архив Оли Раскиной; instagram/olyaraskina