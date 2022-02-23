Big Dog’s Backyard Ultra – самый изматывающий забег в мире. Бегут на выбывание, пока не останется последний. Год назад победитель бежал три дня

Участники выстраиваются на стартовой линии и по сигналу бородатого фермера в клетчатой рубашке отправляются на дистанцию. Им необходимо преодолеть чуть больше шести километров по лесной местности и вернуться к точке старта менее чем через час.

Казалось бы, не такая уж и сложная задача. Но ровно через 60 минут раздается повторный сигнал, и бегуны устремляются на второй круг. И так до бесконечности, пока не останется только один участник, способный раз за разом преодолевать эту петлю. Самые стойкие способны продержаться на дистанции более трех дней. Все это Big Dog’s Backyard Ultra – самый необычный и изматывающий забег в мире.

Организатор забега Гэри Кантрелл (слева)

В поисках самого стойкого бегуна

«Все ограничения у вас в голове», – говорит Гэри Кантрелл, который организовал Big Dog’s Backyard Ultra в 2011 году. Он хотел создать соревнование, в котором победителем будет не самый быстрый или выносливый спортсмен, а самый морально устойчивый: «Это война разума с телом».

Еще в 1986 году Гэри запустил знаменитый ультрамарафон Barkley Marathon, который считается одним из труднейших забегов в мире. Его маршрут меняется каждый год и проходит по сложной пересеченной местности. Каждый из 40 отобранных участников должен преодолеть пять кругов протяженностью 20 миль (около 32 км), при этом время прохождения круга ограничено 12 часами. Кто не уложился в тайм-кат, сходит с дистанции.

Big Dog’s Backyard Ultra продолжает традицию забегов до изнеможения. 60 минут – это все время, которое есть у бегуна, чтобы преодолеть круг, отдохнуть, поесть, а иногда и поспать. Никаких тайм-аутов или медицинских перерывов. Если участник не успел выйти на старт следующего круга, организаторы снимают его с забега.

Забег назван в честь пса организатора и проводится на заднем дворе его фермы

Оригинальное название забега Big Dog’s Backyard Ultra выбрано не случайно.

Гэри с Биг Догом

Big Dog – «Большой Пес». Так зовут бульдога организатора Гэри Кантрелла. Большую часть времени Биг Дог проводит под столом на линии «старт-финиш», дремлет там и периодически встречает уставших сонных бегунов, которые преодолевают круг за кругом в этом бесконечном состязании.

Backyard – «Задний двор». И это буквально задний двор на обширной ферме Гэри и его жены Сандры в штате Теннесси. Бегуны каждый час преодолевают петлю через лес и поля, поэтому результат каждого участника считается не в километрах или затраченном времени, а в дворах. Например, победитель прошлогоднего чемпионата мира Харви Льюис закончил гонку после 85 дворов.

Ultra – ну а как еще назвать забег, который продолжается несколько дней? В соревновании нет призеров и финишных мест. Есть только победитель – последний оставшийся на дистанции, когда все уже сдались. По этой причине все участники, сошедшие в ходе забега, получают в протоколе статус DNF, то есть «не финишировал».

Протяженность дистанции тоже выбрана не случайно

Может показаться странным, почему протяженность круга на заднем дворе составляет 4,16 мили или 6,7 км. На самом деле, Кантрелл решил, что за сутки бегун должен преодолевать ровно 100 миль, а так как на каждый круг выделяется ровно один час, то выходит 100/24 = 4,16 мили на каждую петлю.

Призом за победу раньше был военный жетон. Теперь это золотая монета. И объятия от Гэри, если повезет.

Чемпионская монета

Дистанции, которые преодолевают победители, превосходят даже самые оптимистичные расчеты Кантрелла. Харви Льюис в 2021 году бежал на протяжении 85 часов, преодолев в итоге более 350 миль (более 550 км).

«То, что делают люди в наши дни, невероятно. Сложно представить, как далеко зайдет победитель, если мы соберем в одном забеге всех чемпионов Backyard Ultra», – говорит Гэри.

Бежать, есть, спать – повторить

Участники разбивают палаточный лагерь прямо на лужайке стартово-финишной зоны. Это и пункт питания, и зона отдыха, и спальное место для каждого бегуна. Еда готовится на походной плите, и группа поддержки пытается оживить своего героя после очередной петли. Чем быстрее удается преодолеть очередной круг, тем больше времени на отдых остается, но и сил такой подход отнимает немало.

Backyard Ultra – это всегда дилемма между скоростью прохождения дистанции и накапливаемой усталостью. Пусть это и соревнование морально-волевых качеств, забота о теле – ключ к успеху. Боли в суставах – это нормально, волдыри на ногах – обычное дело, а подвернутые лодыжки – типичный результат бега в лесу.

Большинство бегунов после очередной петли старается закинуть ноги повыше, чтобы снять отек. Кто-то использует массажный пистолет, а некоторые участники даже привозят с собой воздушно-компрессионные штаны, которые улучшают кровоток в уставших ногах.

Чем дольше идет забег, тем сильнее накатывает усталость: день плавно переходит в ночь, неплохо бы поспать. Но это на чемпионатах по суточному бегу можно устроить перерыв и выспаться в ущерб результату. На Backyard Ultra такие послабления невозможны – все тот же час на петлю в любое время суток. Чем быстрее пробежишь, тем больше времени на сон останется.

Рост популярности и запуск чемпионата мира

Backyard Ultra очень быстро набрал популярность и стал культовым у любителей ультрамарафонов. Соревнования вышли на международный уровень, охватив более 40 стран. Теперь победители главных забегов в своих странах получают допуски на чемпионат мира на заднем дворе фермы Кантрелла.

Чтобы попасть на индивидуальный чемпионат мира, который пройдет 15 октября 2023 года, необходимо выиграть национальный титул в своей стране либо показать результат в топ-25 среди всех участников региональных стартов в период с 16 августа 2021 года по 15 августа 2023 года. В топ попадают бегуны, преодолевшие наибольшее количество дворов. Актуальный список лучших результатов доступен на сайте организаторов.

Помимо индивидуального чемпионата также проводится командный. Ближайший пройдет 15 октября 2022 года. В командном чемпионате бегуны будут представлять не только себя, но и свою страну, а итоговый результат формироваться как сумма дистанций, которые преодолеют бегуны каждой страны на Backyard Ultra.

Хочу попробовать! Где зарегистрироваться?

В 2022 году в России пройдет сразу пять стартов, согласованных с организаторами Backyard Ultra. На этих забегах можно будет получить серебряный билет – допуск на чемпионат России, победитель которого отправится в 2023 году на главный забег в Теннесси.

Caucasus Backyard Ultra Sochi

Дата проведения – 7 марта 2022 года.

Место проведения – Сочи, Краснодарский край.

Организатор – Caucasus Backyard

Ссылка на регистрацию – russiarunning.com/event/CBU_Sochi2022

St. Petersburg Backyard Ultra

Дата проведения – 21 мая 2022 года.

Место проведения – Орехово, Ленинградская область.

Организатор – Dикие

Ссылка на регистрацию – dikiye.ru/p/8705ca

Caucasus Backyard Ultra Tskhinvali

Дата проведения – 12 июня 2022 года.

Место проведения – Цхинвал, Южная Осетия.

Организатор – Caucasus Backyard

Ссылка на регистрацию – russiarunning.com/event/CBU_Tskhinvali2022

Caucasus Backyard Ultra Teberda

Дата проведения – 10 октября 2022 года.

Место проведения – Теберда, Карачаево-Черкесская Республика.

Организатор – Caucasus Backyard

Ссылка на регистрацию – russiarunning.com/event/cbu2022

1K Backyard Ultra

Дата проведения – уточняется.

Место проведения – село Безымянное, Краснодарский край.

Организатор – 1K trailrunning club

Фото: facebook.com/Big Dog’s Backyard Ultra Run Group, Юлия Шопина