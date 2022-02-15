Что делать при обморожении лица: признаки и первая помощь

Обморожением называется специфическое повреждение тканей, связанное с длительным воздействием низких температур. В холодное время года такого рода повреждения не редкость, и одной из самых частых разновидностей холодовой травмы является обморожение лица. Причина проста: именно лицо остается открытым даже в мороз, и неудивительно, что именно на лицо приходится основное воздействие холода. О том, как распознать обморожение лица, как оказать первую помощь и когда нужно обратиться к специалисту, рассказывает врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины).

Как развивается обморожение лица

Механизм холодовой травмы довольно простой. Мороз провоцирует спазм питающих кожу капилляров. При спазме сосудистых стенок вязкость крови и, как следствие, риск тромбообразования растет, кровообращение ухудшается, в том числе снижается поток эритроцитов. В связи с этим клетки кожи испытывают дефицит кислорода, возникают предпосылки для их гибели, а в связи с ухудшающейся циркуляцией крови снижается способность поддерживать температуру тела. Если действие холода не прекращается, клетки гибнут – возникают участки некроза (омертвения) тканей.

Также не стоит забывать о разрушительном действии на клетки собственно холода: в тканях могут формироваться микрокристаллы льда, разрушающие мембраны и сосуды.

Сильный ветер, высокая влажность воздуха способствуют потере тепла – на сильном ветру и в сырую погоду негативное воздействие холода становится еще опаснее, и обморожение лица можно получить даже без мороза, при температуре воздуха выше нуля.

Как проявляется обморожение лица

К характерным признакам обморожения лица относятся:

бледность, синюшность кожи на выступающих частях лица: в области щек, носа, подбородка;

резкое снижение чувствительности пораженных участков: температурной, болевой, тактильной;

ощущение покалывания, легкого жжения во время нахождения на холоде;

сильные боли, покраснение, отечность пораженных участков кожи при их отогревании.

Выделяют четыре степени обморожения

Обморожение I степени – поверхностное, легкое. На холоде пораженные участки кожи бледные, после согревания краснеют, появляется отечность. Пострадавший чувствует умеренное жжение, покалывание, онемение пораженного участка, после согревания беспокоят умеренные или сильные боли, кожный зуд. Боли прекращаются после полного согревания кожи. Поражение неглубокое, ростковый слой кожи не затронут, поэтому омертвения кожи не происходит, пораженные участки кожи полностью восстанавливаются в течение 5–7 дней, следов от обморожения не остается. Возможно шелушение поврежденного участка кожи спустя несколько дней после обморожения – это отторгается поверхностный слой эпидермиса, клетки, которые сильнее всего пострадали от холода.

Обморожение II степени – проявляется так же, как и поверхностное обморожение: покалывание, утрата чувствительности (эти признаки общие для всех степеней обморожения). После согревания беспокоят боли, жжение – их интенсивность выше, чем при поверхностном обморожении. Поражение умеренно глубокое, ростковый слой кожи не затронут, а на месте погибших клеток или разобщенных слоев кожи в первые дни после холодовой травмы на пораженных участках кожи появляются наполненные прозрачным содержимым пузыри. Спустя 7–14 дней происходит полное восстановление кожи, следов от обморожения не остается.

Обморожение III степени характеризуется глубоким поражением кожи – в него вовлекается ростковый слой эпидермиса, кроме того, под действием холода повреждаются стенки кровеносных капилляров. В связи с этим после согревания кожи на ней образуются пузыри, наполненные кровянистым содержимым. После холодовой травмы на протяжении 2–3 недель происходит отторжение погибших тканей, а затем в течение месяца пораженная кожа заживает с образованием рубцов.

Обморожение IV степени – самое глубокое, характеризуется поражением не только кожи, но и лежащих глубже тканей: жировой клетчатки, мышц, хрящей, костной ткани. После согревания развивается значительный отек пораженных тканей, чувствительность отсутствует. На периферии обмороженного участка могут появляться пузыри. Поражение крайне тяжелое, обмороженные ткани отторгаются и затем долго заживают с образованием грубых рубцов.

Обморожение лица III–IV степени возникает при длительном нахождении на холоде и, как правило, сочетается с отморожениями конечностей и общим переохлаждением организма – таким пострадавшим требуется неотложная медицинская помощь и лечение в условиях стационара.

Как оказать первую помощь при обморожениях

В первую очередь нужно дать пострадавшему согреться, переведя его в теплое помещение. Пораженные участки кожи должны согреваться постепенно, пассивно, за счет того, что человек находится в тепле. Растирать обмороженные участки снегом, жесткой тканью, спиртом нельзя: так можно лишь усилить повреждение капилляров и усугубить последствия холодовой травмы.

На пораженные участки нужно наложить толстую ватно-марлевую повязку (или марлю и поверх нее шерстяной платок, сухой шарф): такая мера поможет максимально равномерно прогреть ткани за счет собственного кровообращения. Без такой повязки может возникнуть перепад температур между поверхностными и глубокими тканями, который усугубит повреждение, что может привести к некрозу.

Одновременно с согреванием пораженного участка нужно позаботиться об общем согревании пострадавшего: укутать его в теплое одеяло, дать горячий чай, бульон, суп (не алкоголь!).

Для уменьшения болевых ощущений и отечности пораженных тканей рекомендуется дать пострадавшему любое обезболивающее из группы НПВС, например ибупрофен, аспирин.

Как лечить обморожение лица и когда нужна помощь врача

Обморожение лица I степени можно лечить в домашних условиях. Для ускорения восстановления кожи можно использовать спрей «Пантенол», мазь «Спасатель», кремы с сульфатом серебра: такие препараты оказывают антисептическое действие, уменьшают воспаление и отек, способствуют регенерации тканей.

Если на пораженных участках кожи лица образовались пузыри, то есть речь идет о глубоком обморожении, нужно как можно быстрее проконсультироваться со специалистом, который назначит необходимое лечение. Пузыри предварительно следует защитить сухой ватно-марлевой повязкой, вскрывать их в домашних условиях запрещено.

Можно ли применять народные средства при обморожении лица

Если вы все же решитесь прибегнуть к народной медицине, вы должны знать, что у таких методов есть проверенные и клинические протестированные альтернативы в виде заживляющих мазей и кремов с доказанной эффективностью. Такие методики не заменяют похода к врачу и могут использоваться только как дополнение к традиционной терапии с разрешения лечащего врача.

К тому же, при контакте с поврежденной кожей любого не предназначенного для этого предмета или раствора можно занести инфекцию: нарушенный кожный покров не так эффективно защищает ткани, а заражение может привести к тяжелым осложнениям.

Применение народных средств допустимо только при поверхностных обморожениях, и только тогда, когда поврежденная кожа полностью согреется и кровообращение в ней восстановится. Например, популярностью пользуются компрессы с отварами трав, обладающих противовоспалительным действием (ромашки, календулы), нанесение облепихового масла и жира на пораженный участок.

Как предотвратить обморожение лица

Лицо – единственная открытая даже на сильном холоде часть тела. Тем не менее соблюдение нескольких простых правил позволит существенно снизить вероятность обморожения.

Не пейте алкоголь. Спиртное провоцирует расширение капилляров кожи, интенсивную потерю тепла и, как результат, быстрое охлаждение кожи лица. Кроме того, состояние опьянение нарушает чувствительность, лишает самоконтроля и адекватного восприятия действительности.

Не курите на морозе. Никотин вызывает спазм периферических сосудов и усугубляет действие холода.

На сильном морозе или в ветреную погоду защищайте щеки и подбородок шарфом.

Не носите в мороз на ушах и лице металлические украшения (серьги, пирсинг): в местах соприкосновения с металлом даже при небольшом «минусе» могут появиться глубокие обморожения.

По возможности прячьтесь от ветра.

Не мочите кожу перед выходом на мороз, не умывайтесь и не протирайте лицо тониками и лосьонами, а если умылись, сначала дайте коже полностью высохнуть в течение не менее чем 30 минут.

Грейтесь в помещениях. Дети и пожилые люди более подвержены обморожениям. При температуре ниже 15°C им рекомендуется каждые 15–20 минут заходить в теплое помещение и согреваться.

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Обморожение кожи лица может создать немало неприятностей в зимние месяцы. Будьте внимательны к себе и своим ощущениям, не забывайте о мерах профилактики обморожений, и тогда зимние прогулки и снежные забавы принесут вам только радость!

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Фото: unsplash.com/Arisa Chattasa, Taylor Boggs, Vadim Fomenok; Gettyimages.ru/Darren Hauck