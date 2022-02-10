На связи педиатр – задавайте любые вопросы о здоровье детей. Вакцинация, ОРВИ, коронавирус, другие детские проблемы

Это раздел «Здоровье» и рубрика Q&A, где приглашенные специалисты (врачи и тренеры) отвечают на вопросы читателей.

Сегодня на связи Анна Мельникова, врач-педиатр экосистемы медицинских сервисов BestDoctor.

Анна – активный участник научного общества по детским инфекциям, победитель научных форумов по педиатрии. Она стажировалась в многопрофильной больнице в Подгорице (Черногория). Год работала в благотворительной организации Health&Help в клинике в Гватемале.

У Анны большой педагогический опыт, 7 лет она проработала в сфере организации детского отдыха, поэтому подскажет, как правильно применить на практике медицинскую информацию.

Анна ответит на самые разные вопросы о здоровье детей, в том числе про:

– профилактику инфекционных заболеваний;

– вакцинацию;

– адаптацию к садику и иммунитет в детском саду;

– возрастные нормы.

Собирать вопросы мы будем до 12 февраля , а ответы специалиста опубликуем через несколько дней – 17 февраля.

Больше о медицине – в разделе «Здоровье»

Как гормоны связаны с ЖКТ и депрессией? Есть ли продукты вредные для гормональной системы? Нужно ли принимать йод и витамин D? Ответы эндокринолога на ваши вопросы