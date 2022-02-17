Давать ли ребенку витамины? Иммуностимуляторы помогают или нет? Как лечить ОРВИ у детей и нормально ли, что ребенок болеет 10-12 раз в год?

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В этот раз на вопросы ответила Анна Мельникова, врач-педиатр BestDoctor.

В чем разница в лечении ОРВИ и простуды (перемерз, мокрые ноги) на первых стадиях? Стоит ли принимать антивирусные препараты детям?

Давайте посмотрим, что значат оба этих термина. ОРВИ – это острая респираторная вирусная инфекция, а простуда – это разговорное название группы острых воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, то есть по сути это название одного и того же состояния. Поэтому разницы между ОРВИ, простудой или ОРЗ (острое респираторное заболевание) нет, все это – проявление воспаления в организме, которое провоцируется либо вирусом, либо бактериями.

Тут и начинается различие в лечении. Если причиной заболевания является бактерия, то врач назначает антибиотик, в некоторых случаях (тяжелое течение болезни) может быть назначен курс противовирусных препаратов, но в связи с тем, что они имеют множество побочных эффектов и действуют не на все виды вирусов, при вызванной вирусом простуде их не назначают.

Иногда бывают смешанные заболевания, когда постарались оба возбудителя, тогда в терапии применяют обе группы препаратов. С точки зрения доказательной медицины, на данный момент нельзя говорить об однозначной эффективности при лечении простудных заболеваний многих отпускаемых без рецепта лекарственных средств, которые заявлены как противовирусные.

Как проводить местное лечение ОРВИ на ранней стадии в домашних условиях, без похода к доктору?

В лечении любых заболеваний есть как медикаментозная терапия, так и немедикаментозная. Принимать какие-либо препараты можно только после консультации и по назначению врача. Немедикаментозные методы можно начать применять с первых признаков ОРВИ.

Во-первых, необходимо обеспечить оптимальные комнатные условия, то есть в отапливаемый период стараться использовать увлажнитель воздуха (оптимальной влажностью является 40–50%), а также 3 раза в день проветривать помещение.

Во-вторых, важно соблюдать питьевой режим, потому что во время болезни, как правило, увеличивается потеря жидкости. Это связано и с повышенной температурой тела, и с частотой дыхания, а также с влажностью и температурой помещения. Важно давать именно питьевую воду либо натуральные морсы, компоты, чаи, а не сладкие соки и газировки.

В-третьих, важно дать ребенку покой, так как организм занят важным делом – выздоровлением. Ему нужно время и энергия. Поэтому на время болезни стоит отказаться от посещения садика, школы, кружков.

Какая польза организму от отека дыхательных путей при вирусных заболеваниях? Слышал рекомендации давать детям антигистаминные препараты при ОРВИ, чтобы его устранить. Не навредит ли это?

Отек – это один из признаков воспаления. Отек может быть разной степени выраженности и локализации: от небольшой припухлости до выраженного отека горла или дыхательных путей, который может вызывать затруднение дыхания.

Что касается антигистаминных препаратов, то в настоящее время они не включены в рекомендации по лечению ОРВИ. Вообще принимать какие-либо препараты нужно только по назначению врача, так как при назначении лекарств врач руководствуется не только прямым назначением препарата, но и их взаимодействием, наличием побочных эффектов, а также аллергологическим анамнезом ребенка.

Как вы относитесь к приему иммуностимуляторов в целом и для детей в частности? Какие тут могут быть риски и последствия? Стоит ли давать детям витамины?

Иммунная система – очень умная и саморегулирующаяся система, поэтому вмешиваться в ее работу без какой-либо веской причины (установленный диагноз, где было клинически подтвержден сбой в данной системе) нельзя. Иммуностимуляторы – это лекарственные препараты, которые стимулируют иммунную систему, заставляя ее работать интенсивнее. Их назначает только врач при установленном диагнозе, а «иммуностимуляторы» и «иммуномодуляторы», которые продаются в аптеке без рецепта, чаще всего не имеют доказанной эффективности.

Что касается витаминов, то как правило, если ребенок имеет здоровую пищеварительную систему и полноценно питается, то он не нуждается в приеме поливитаминов, так как все необходимые вещества получает с пищей. Витамином, которым можно дополнить рацион ребенка, является витамин D – это связано с климатическими особенностями нашей страны. Уточнить профилактическую дозировку данного витамина можно у вашего педиатра, так как дозировка зависит от возраста и физиологических особенностей ребенка, региона проживания.

Как лучше провести подготовку и адаптацию к садику? 3 года ребенку.

Регулярно начинаем болеть после непродолжительного хождения в садик, ребенку 3 года, что можно давать для профилактики и иммунитета?

На самом деле это очень важный период в становлении иммунной системы ребенка. Если в первый год жизни ребенок в основном находится дома и получает защитные антитела с молоком матери и пользуется теми, что достались ему до рождения, то после 1 года ребенок начинает активно познавать мир: тащить все в рот, знакомиться с новыми людьми и местами.

После того, как ваш малыш идет в садик, начинается самая настоящая тренировка иммунитета, где каждый новый контакт – это задание по выработке защитных антител и формированию защиты на будущее. Поэтому если ваш ребенок в очередной раз пришел с соплями и легким недомоганием, то не стоит этого бояться. Это значит, что сейчас происходит становление иммунной системы, и легкие ОРВИ 10–12 раз в год для детей, посещающих детские сады, – это нормально.

Чем укрепить ребенку иммунитет?

Думаю, что не открою глаза большинству из вас, назвав следующие правила, потому что они являются основой здорового образа жизни и актуальны для любого возраста. Лучшее, что вы можете сделать – быть примером для вашего малыша и вместе придерживаться следующих правил.

1. Регулярно проветривать помещение, поддерживать оптимальную влажность и температуру помещения.

2. Обеспечить полноценный рацион питания и поддержание водного баланса организма.

3. Ежедневно гулять на свежем воздухе.

4. Полноценно спать и соблюдать режим труда и отдыха.

5. Заниматься активными видами деятельности 2–3 раза в неделю.

6. Поддерживать благоприятную атмосферу в семье, где душевное состояние каждого члена семьи одинаково важно вне зависимости от возраста.

Что думаете насчет «Арбидола»?

Если мы обратимся к инструкции препарата, то прочитаем, что он относится к противовирусным средствам. Умифеновир (действующее вещество в «Арбидоле») был включен в перечень возможных к назначению лекарственных средств во временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (Минздрав, версия 14 от 27.12.21).

Стоит отметить, что на данный момент нет убедительных доказательных данных об эффективности данного средства. Его использование в лечении тех или иных вирусных заболеваний основано на немногочисленных исследованиях, проведенных Россией, Китаем и Ираном. Этот препарат требует дополнительного исследования, чтобы можно было бы составить однозначное мнение о необходимости его применения.

Зачем детям трекритизан?

Трекрезан заявлен как иммуномодулирующий препарат с адаптогенными свойствам. Судить об эффективности сложно, так как доказательства эффективности препарата по стандартам доказательной медицины отсутствуют, то есть клинические исследования препарата не проводились.

Трекрезан не является лекарством и относится к группе биологически активных веществ (БАДы), то есть лечить какое-либо заболевание с его помощью нельзя. Он зарегистрирован только в России и, согласно инструкции, разрешен только взрослым и детям старше 12 лет. Применять данный препарат можно только в качестве БАДа, но стоит ли давать неизученное вещество своему ребенку?

Нужно ли делать прививку от ветрянки?

Интересный вопрос. До сравнительно недавнего времени прививки от ветряной оспы (в народе «ветрянки») не было, поэтому считалось «правильным» переболеть этим заболеванием как можно раньше, потому что были только данные, что взрослые переносят «ветрянку» хуже, чем дети, и что данная болезнь переносится детьми сравнительно легко.

Но давайте взглянем на статистику. По данным ВОЗ глобальное бремя ветряной оспы включает около 4,2 млн тяжелых осложнений (такие как вторичная инфекция кожи, пневмонии, энцефалит, менингит, синдром врожденной ветряной оспы), приводящих к госпитализации, и 4200 смертельных исходов ежегодно.

Основные жертвы – это младенцы, беременные женщины и взрослые с ослабленным по разным причинам иммунитетом. Чаще всего болеют дети 3–6 лет, и у здоровых детей ветряная оспа проходит сама без последствий. Но то, что у большинства эта болезнь проходит легко, не значит, что она не опасна.

Раньше выбора не было, можно было только переболеть. Теперь выбор появился и можно задуматься о вакцинации, если: – вашему ребенку меньше 7 лет и вы не хотите, чтобы он болел «ветрянкой»; – ребенку уже больше 7 лет и он еще не болел; – был тесный контакт с заболевшим (экстренная вакцинация показана в первые 72–96 часов после контакта); – вы взрослый человек и не болели ветряной оспой в детстве.

Ребенку 5 лет, засыпает по вечерам по 2 часа) Ложимся режимно, соблюдаем ритуалы, но просто не хочет – листает книжки, играет в кровати и часам к 11 засыпает. Утром рано в 7 встает в сад. Все пишут о нормах сна для детей около 10-11 часов, у дочери набирается где-то 8, насколько это повод для беспокойства?

Мы все очень разные, и если ребенка ничего не беспокоит (задержка роста или развития, сниженный аппетит, головные боли, ночные кошмары, вялость, апатия), то бить тревогу не стоит. Поинтересуйтесь у воспитательницы, спит ли ваш ребенок во время дневного сна в садике или есть проблемы с засыпаниями и пробуждениями, насколько активно он себя ведет в садике в течении дня. И если причин для волнения воспитатель не отметит, то можно порадоваться, что у вашего малыша хорошо работает умение восстанавливаться.

Сыну 6 лет: не ест мясо, лук, от капусты у него вообще позывы начинаются. Сам здоровый, подвижный. В чем может быть причина?

У многих из нас есть индивидуальные особенности, связанные с употреблением еды. Если вы не замечаете каких-либо отклонений в развитии ребенка (перестал набирать вес, есть проблемы со стулом (запоры/жидкий стул), частые вздутия и боли в животе), то волноваться не стоит. Скорее всего это всего лишь вкусовые предпочтения вашего малыша, которые могут меняться с возрастом или остаться с ним на всю жизнь.

Почему такая большая избирательность в еде у маленьких детей?

Дети и взрослые по-разному воспринимают вкус, потому что вкусовых рецепторов больше всего при рождении. С возрастом их становится все меньше и потому вкусы могут «притупляться». Мы можем вдруг начать любить то, что не могли есть в детстве.

Избирательность в еде может быть как частью нормы, так и патологии. Норма – это наша особенность, то, что не мешает нам жить и развиваться. Так, если ваш малыш не любит оливки, лук и брокколи, то возможно, это всего лишь его индивидуальная особенность. Если же отказ от определенных продуктов сопровождается нарушением в поведении или физиологическом самочувствии ребенка (снижение массы тела, боли в животе, запоры, диарея), стоит прийти на очный прием к педиатру, чтобы врач помог найти причину такого самочувствия.

Может мой вопрос не совсем по теме, однако если поможете, буду весьма признателен. Есть мальчик, который дома очень общителен, а вне дома из него слова не выдавишь лишнего, хотя сам по себе он очень положительный, воспитанный парень. Каким образом его можно «открыть» для окружающего мира?

В первую очередь, если ребенок уже разговаривает и может отвечать на вопросы, стоит поговорить с самим ребенком. А что он чувствует? А нравится ли ему в том месте, куда он приходит (гости, садик, школа, кружок)? И если не нравится, можем ли мы что-то сделать, чтобы стало нравиться? Есть ли у него друзья? Может он хочет с кем-то пообщаться из окружения, но не знает как начать? Хочет ли, чтобы ему помогли наладить контакт?

Иногда сам ребенок может подсказать, что его беспокоит – страх первого знакомства, незнание, как завязать и продолжить знакомство, стеснени. И когда рядом есть поддерживающий взрослый, который может помочь с переживанием сильных эмоций, делать первые шаги не так страшно.

Если же ребенок не может ответить на эти вопросы, можно обратиться к помощи психолога, чтобы специалист помог понять причины такого поведения, потому что это может быть как особенностью малыша, так и сигналом о каком-либо психическом отклонении.

Работаю с детками от 3 лет. Они все очень разные, но у меня возникает стойкое ощущение, что поведение ребенка формируется дома, а потом транслируется во вне. Есть ли что-то еще, что сильно влияет на характер и поведение ребенка?

На поведение детей на самом деле влияет не только воспитание. Это комплекс из разных факторов: внешних (время дня и года, погода, культурные особенности страны, экономическое и социальное положение семьи, окружающие люди, воспитание) и внутренних (генетика, настроение, характер, состояние здоровья, привычки). Поэтому то, как ребенок взаимодействует с окружающим миром, есть отражение целого спектра факторов, которые стоит учитывать, чтобы понимать причины того или иного поведения.

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Фото: pexels.com/Allan Mas; Cottonbro; Gustavo Fring; Mikhail Nilov; Pavel Danilyuk; Sarah Diet; Yan Krukov