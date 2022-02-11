Кожа лица очень уязвима на морозе. Как ей помочь?

Кожа лица зимой особенно уязвима к воздействиям окружающей среды, ведь она не защищена одеждой. Стянутость, шелушение, покраснение – эти симптомы знакомы многим людям после долгой прогулки. Избежать подобных проблем можно, но только при помощи правильного ухода. Как защитить кожу лица от мороза?

Разбираемся вместе с дерматологом, кандидатом медицинских наук Ольгой Петренко.

Как мороз влияет на кожу

Мороз не только доставляет коже дискомфорт, но и ведет к появлению медицинских и эстетических проблем. По словам специалиста, мороз повреждает, раздражает кожу и делает ее более уязвимой для воздействий ветра и ультрафиолета. Эти факторы, как правило, еще и усиливают друг друга.

Кроме того, низкая температура окружающей среды может стать причиной целого ряда дерматологических заболеваний: холодовой крапивницы (аллергическая реакция на мороз), ознобления (воспаление мелких кровеносных сосудов вследствие длительного переохлаждения), отморожения (переохлаждение с повреждением тканей), которое делится на стадии и которым в тяжелых случаях занимаются хирурги. Также холод вреден для пациентов с атопическим дерматитом (хроническое состояние, для которого характерны воспаление поверхностного слоя кожи, сильный зуд, сухость и наличие специфических высыпаний) и сухой кожей.

Однако нужно учитывать не только показания термометра, но и уровень влажности воздуха, а также ветреность. «Достаточно небольшой мороз и даже иногда плюсовая температура, от плюс пяти до плюс десяти градусов, но со значительной влажностью и ветром могут серьезно повреждать кожу. И напротив, воздействие на кожу может быть не таким разрушающим в регионах, где столбик термометра опускается пугающе низко, но при этом там редки или незначительны ветры, а влажность воздуха невысокая», – объясняет Ольга Петренко.

Зима для кожи – настоящий стресс

Кожа состоит из трех слоев: самый глубокий – гиподерма (или подкожно-жировая клетчатка); средний – дерма, структуру которой поддерживают коллаген и эластин; верхний – эпидермис, который является своего рода барьером, защищающим от вредных микроорганизмов, механических повреждений и обезвоживания. Здоровье кожи напрямую зависит от состояния эпидермиса. Его сохранность гарантирует, в частности, тонус кожи.

Поверхность эпидермиса покрыта тонкой водоотталкивающей пленкой, которую не видно невооруженным глазом. Она образуется в основном из кожного сала, содержит липиды и жирные кислоты и поддерживает определенную микрофлору. Они удерживают воду, предотвращая излишнюю сухость кожи, препятствуют появлению раздражений и кожных заболеваний. Важной особенностью этой пленки также является кислая и соленая среда, препятствующая размножению бактерий (хотя некоторые из них приспособились к таким условиям, например эпидермальный стафилококк).

Основные клетки эпителия – кератиноциты – постоянно обновляются: по мере старения клетки переходят во все более поверхностные слои и постепенно лишаются нормальной клеточной структуры. В конце концов они превращаются в чешуйки, которые постепенно слущиваются: они составляют самый поверхностный, роговой слой эпителия. Роговой слой представлен мертвыми кератиноцитами, он тоже выполняет барьерную функцию. Его повреждения – не такая большая проблема при правильном уходе: так как кожа все время обновляется, гибель и сшелушивание клеток – нормальный процесс. Однако зима для кожи – причина сильного стресса по нескольким причинам. Во-первых, ей приходится переживать сильнейший перепад температур. Во-вторых, во время порывов ветра ее постоянно травмируют микрокристаллы льда.

«Если долго находиться на морозе и никак не защищать лицо и ушные раковины, то кожа может начать огрубевать, шелушиться, могут появиться микротрещинки и зуд», – замечает врач. Также могут усугубиться и вызвать косметические недостатки уже имеющиеся кожные заболевания, например фолликулярный кератоз (врожденное состояние, образование неровностей из-за нарушения процессов ороговения кожи).

Как выбрать средства для защиты кожи зимой

Уходовую косметику, которой вы пользовались в теплое время года, с наступлением холодов необходимо поменять. Речь идет обо всех этапах ухода: и об очищении, и об увлажнении, и о защите.

Важно, чтобы в «зимних» средствах не было агрессивных компонентов, например спирта. Зато подойдут средства, удерживающие воду в коже (с глицерином, гиалуроновой кислотой), с пантенолом, витаминами А и Е . Обычно эти косметические продукты выполнены в виде пенок, муссов, сывороток, лосьонов, бальзамов и кремов с маслами. А вот плотные гели с салициловой кислотой и концентрированные тоники в такой ситуации – не лучшее решение.

Ольга Петренко утверждает, что нужно выбирать деликатные, нежные средства с учетом типа кожи и сезона, сочетающиеся с сопутствующей терапией, например при лечении акне. «Если вы используете агрессивные, снижающие жирность кожи средства для умывания, то зимой от них необходимо отказаться. Уходовые крема у пациентов, которые лечатся от акне, должны содержать больше смягчающих веществ. Людям, которые не проходят специальную терапию, рекомендуются мягкие средства, также подходящие под тип кожи. Косметика может быть брендовой, но, увы, конкретному человеку не подходить. Например, если лицо тянет после умывания, оно кажется пересушенным, обезвоженным, следует обсудить это с дерматологом или косметологом. Заочно определить, какое средство подойдет каждому человеку в зимний период, сложно», – говорит дерматолог.

В зимний период следует очень осторожно проводить как салонные, так и домашние пилинговые процедуры. «Многие люди, особенно подростки, используют скрабы, глиняные и другие маски с агрессивными компонентами. Все это ослабляет защитный слой кожи и снижает ее барьерную функцию», – объясняет врач.

Универсальной рекомендацией является использование средств с липидами (жирами) . Они образуют на коже надежную защитную пленку. К ним относятся восстанавливающие и питательные крема. «Необходимо использовать достаточно жирные крема, так как они улучшают защитные функции кожи. Рекомендуется наносить крем за 20-30 минут до выхода на мороз», – замечает дерматолог.

Прямо перед прогулкой крема лучше не использовать: им нужно время, чтобы проникнуть в кожу и образовать защитную пленку. В противном случае средство средство не успеет впитаться и на морозном воздухе может вызвать раздражение.

Отдельный вопрос – использование SPF-средств, ведь известно, что и зимой солнце достаточно активно , а еще его лучи отражает снег, так что необходимо защищать кожу от вредного ультрафиолета. Например, во время долгого катания на горных лыжах можно даже получить солнечный ожог. Без средства с высоким уровнем защиты (SPF от 30 до 50) на склон лучше не выходить, причем важно помнить, что действие его ограничено по времени. Обычно обновлять средство нужно каждые пять часов.

Дополнительными мерами по защите кожи в холодное время года являются использование увлажнителей воздуха в помещении, сбалансированное питание, которое включает продукты с высоким содержанием полезных жиров, и достаточное употребление жидкости. Также врачи рекомендуют умываться не горячей или холодной, а теплой водой. Пренебрежение этим советом может привести к повреждениям защитного слоя кожи.

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С наступлением холодов нужно обязательно пересмотреть свой подход к регулярному уходу за кожей. Очень часто люди пользуются одними и теми же средствами зимой и летом, а это может нанести серьезный вред.

Мороз – настоящее испытание для кожи лица, поэтому важно ее поддерживать и ухаживать за ней правильно. При подборе средств и процедур необходимо учитывать индивидуальные особенности и состояние кожи. Лучше всего с этим справится врач, поэтому консультацией все же пренебрегать не стоит.

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Фото: pexels.com/noelle-otto, Pavel Danilyuk