🏃🥦 В каком возрасте жители России начинают заботиться о здоровье? И что их тревожит сильнее – недосып или фастфуд?

Делимся самыми интересными результатами исследования о привычках и образе жизни россиян, которое компания Herbalife Nutrition (мировой производитель продуктов для сбалансированного питания) провела в июле 2021 года.

В опросе приняли участие 500 жителей России от 18 до 60 лет. Со временем многие из них стали гораздо больше времени и внимания уделять своему здоровью – вот распределение среди опрошенных мужчин и женщин.

Любопытный факт о том, в каком возрасте россияне начинают интересоваться своим здоровьем. В лидерах – две возрастные группы: от 25 до 40 и от 41 до 56 лет.

Интересно и то, какие цели перед собой ставят люди, которые решили встать на путь здорового образа жизни. Мотивация респондентов опроса разделилась на три направления: желание укрепить физическое здоровье (набор мышечной массы, крепкий иммунитет и оптимальный вес), сбалансировать питание (употребление богатых нутриентами продуктов и БАДов) и баланс между физическим и эмоциональным здоровьем (управление стрессом и тревогой, здоровый сон, хорошее самочувствие).

Перейти на более качественный уровень жизни сложно, сохраняя вредные паттерны и привычки. Большинство опрошенных ради этого готово пожертвовать несбалансированным питанием, на второй позиции – недосып, на третьей и четвертой голоса поровну разделились между нерегулярными физическими нагрузками и курением.

От теории – к практике. Если вы после прочтения этого текста решили больше внимания уделять своему здоровью, поставили перед собой конкретную цель и выделили список привычек, от которых хотели бы отказаться – попробуйте применить эти простые советы от специалистов из Herbalife Nutrition.

Эти рекомендации могут повлиять на качество вашей жизни, а еще их очень легко применить в быту даже тем, кто пока очень далек от активного времяпровождения.

«Физические упражнения, здоровое питание или добавление в рацион биологически активных добавок – как мы видим, многие люди считают, что настало время позаботиться о своем здоровье , – говорит Кент Брэдли, главный специалист по здоровому питанию компании Herbalife Nutrition. – Даже небольшое изменение в привычках может дать очень значимый результат, когда речь заходит о ЗОЖ».

Один из пунктов в этом списке – прием витаминов и БАДов, рекомендованных вашим лечащим врачом. Они могут стать вашим надежным помощником при переходе на здоровый образ жизни, но исследование Herbalife Nutrition показало, что большинство опрошенных хотели бы знать на эту тему больше (74%). В то же время 58% респондентов их уже принимают, а 63% осведомлены о пользе биологически активных добавок.