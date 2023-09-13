Тейлор Свифт встречается со звездой НФЛ – и вокруг безумие. Рейтинги взлетели, продажи космические

Трэвис Келси из «Канзас-Сити Чифс».

Медиаполе на старте сезона НФЛ забурлило в разы мощнее привычного: подтвердились инсайды о том, что певица-суперзвезда Тейлор Свифт в отношениях с игроком «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси.

Дива пришла на матч «Чифс» с «Чикаго Беарс», она смотрела игру вместе с мамой Келси, болела за него и его команду очень активно.

Это быстро попало в трансляцию, разлетелось по соцсетям, поэтому эффект молниеносный.

НФЛ – и так самая популярная лига в США – сразу воспользовалась и сделала акценты на новой звездной паре. А вещатель впустил, например, такой ролик с полезными действиями Келси и бурной реакцией Тейлор на каждое.

Аудитория отреагировала моментально, а в следующие пару дней все только разрасталось.

Во вторник «Нью-Йорк Таймс» вышел с заголовком: «Трэвис Келси был звездой. Тейлор Свифт вывела его на новую орбиту». В этой фразе вся суть. Футболист два раза выигрывал Супербоул (в том числе последний), был в суперпопулярном вечернем шоу Saturday Night Live, но в космос его популярность улетела именно сейчас.

Признаков – море.

Да, все это после одного матча. Но и после пары месяцев слухов о том, что футболист и артистка сблизились.

● Джерси с фамилией «Келси» за пару дней выскочили на второе место по продажал в официальном магазине НФЛ, он обошел своего еще более звездного партнера по команде Патрика Махоумса. Выше пока только ярчайший Туа Таговаилоа (есть ощущение, что ненадолго).

● Трансляция на Fox стала самой просматриваемой на третьей неделе сезона и пробила сразу несколько рекордов последних лет по женской и отдельной юной женской (12-17 лет) аудитории, уточняет Front Office Sports.

● Подкаст братьев Келси – младший, Джейсон, тоже играет в НФЛ за «Филадельфию» – теперь первый в рейтинге Apple и четвертый в Spotify (а в категории «Спорт» первый и там). С одного из фрагментов подкаста летом и началась история отношений: Трэвис в июле рассказал, что хотел встретиться со Свифт, чтобы вручить ей сувенир, перед концертом на арене в Канзасе, где играют «Чифс», но Тейлор ему отказала якобы с мотивировкой о том, что не может ни с кем общаться, чтобы сберечь голос перед шоу.

Потом Трэвис подтвердил для ESPN, что позвал Тейлор Свифт на матч: «Я сказал ей: «Я видел, как ты зажигала на «Эрроухед Стэдиум». Теперь ты должна прийти и увидеть, как я зажигаю на этом стадионе». Посмотрим, что круче».

Старт сезона Келси пропустил из-за травмы колена, но вот все совпало. Теперь пара Трэвис Келси и Тейлор Свифт – медиафеномен.

Фото: Gettyimages.ru/David Eulitt