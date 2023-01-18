Пике и Шакира, новая серия: ведьма на балконе перед домом свекрови!

Шакира и Пике расстались, но не забыли друг друга. Певица ответила на качественный троллинга от футболиста – воспользовалась тем, что живет рядом с бывшей свекровью. Рассказываем.

Бывшая свекровь беспокоится, что станет жертвой ритуала

Певица до сих пор живет в Барселоне, хотя развелась с Пике еще в мае 2022-го. Она планировала отъезд с двумя детьми в Майами, но 91-летний отец Шакиры попал в больницу, певица не может его бросить.

А неподалеку от колумбийки живет мама Пике – Монсеррат Бернабеу. В нашумевшем треке Шакиры есть такие строки: «Ты оставил меня жить по соседству со свекровью, с прессой у дверей и налоговыми долгами».

Жители района сообщили, что Шакира «врубала песню на полную громкость» – там есть слова, задевающие Пике и его новую девушку. Брат певицы объяснил громкую музыку празднованием успеха новой песни (клип набрал больше 141 млн просмотров к 18 января).

Но этого Шакире показалось мало – она выставила на балкон ростовую куклу ведьмы, которая смотрит в сторону дома ее бывшей свекрови.

По словам испанского журналиста Марка Лейрадо Миллана, маме Пике это не понравилось – она попросила одного из приближенных Шакиры хотя бы развернуть ведьму в другую сторону, чтобы кукла не смотрела на ее дом.

«Несколько недель назад я получил информацию о том, что мать Пике беспокоится о якобы проведенном над ней ритуале с участием черной ведьмы. Но я не придал этому значения», – написал журналист.

Отношения девушки со свекровью испортились после начала нового романа Жерара.

Новый трек Шакиры побил рекорд Despacito. В нем есть несколько панчей в адрес Пике

Шакира и аргентинский диджей и продюсер Bizarrap записали совместный трек и выпустили его на ютуб-проекте BZRP Music Sessions. Имя Пике в треке не упоминается, но несколько панчей певицы явно адресованы ему.

Ролик уже завирусился на ютубе – набрал больше 50 млн просмотров за первые сутки и превзошел по этому показателю трек Despacito Луиса Фонси и Джастина Бибера. Это рекорд ютуба для испанских и латиноамериканских песен.

Трек начинается со слов: «Извини, я уже села на другой самолет, я сюда не вернусь, не хочу больше разочаровываться», а потом продолжается так: «Ты претендовал на звание чемпиона, а когда я нуждалась в тебе, ты превратился в худшую версию себя».

Также в песне упомянута новая девушка Жерара – Клара Чиа: «У нее имя хорошего человека, но она им не является».

Вот еще несколько колких строчек из композиции:

•‎ «Ты променял «Феррари» на «Рено»

•‎ «Много качаешься, но мало работаешь мозгом»

•‎ «Женщины не плачут, женщины выставляют счета»

•‎ «Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять».

Фото: globallookpress.com