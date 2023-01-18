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Пике и Шакира, новая серия: ведьма на балконе перед домом свекрови!

Шакира
Жерар Пике Жерар Пике
светская хроника
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Шакира и Пике расстались, но не забыли друг друга. Певица ответила на качественный троллинга от футболиста – воспользовалась тем, что живет рядом с бывшей свекровью. Рассказываем. 

Бывшая свекровь беспокоится, что станет жертвой ритуала

Певица до сих пор живет в Барселоне, хотя развелась с Пике еще в мае 2022-го. Она планировала отъезд с двумя детьми в Майами, но 91-летний отец Шакиры попал в больницу, певица не может его бросить.

А неподалеку от колумбийки живет мама Пике – Монсеррат Бернабеу. В нашумевшем треке Шакиры есть такие строки: «Ты оставил меня жить по соседству со свекровью, с прессой у дверей и налоговыми долгами».

Жители района сообщили, что Шакира «врубала песню на полную громкость» – там есть слова, задевающие Пике и его новую девушку. Брат певицы объяснил громкую музыку празднованием успеха новой песни (клип набрал больше 141 млн просмотров к 18 января).

Но этого Шакире показалось мало – она выставила на балкон ростовую куклу ведьмы, которая смотрит в сторону дома ее бывшей свекрови.

По словам испанского журналиста Марка Лейрадо Миллана, маме Пике это не понравилось – она попросила одного из приближенных Шакиры хотя бы развернуть ведьму в другую сторону, чтобы кукла не смотрела на ее дом. 

«Несколько недель назад я получил информацию о том, что мать Пике беспокоится о якобы проведенном над ней ритуале с участием черной ведьмы. Но я не придал этому значения», – написал журналист.

Отношения девушки со свекровью испортились после начала нового романа Жерара. 

Новый трек Шакиры побил рекорд Despacito. В нем есть несколько панчей в адрес Пике

Шакира и аргентинский диджей и продюсер Bizarrap записали совместный трек и выпустили его на ютуб-проекте BZRP Music Sessions. Имя Пике в треке не упоминается, но несколько панчей певицы явно адресованы ему.

Ролик уже завирусился на ютубе – набрал больше 50 млн просмотров за первые сутки и превзошел по этому показателю трек Despacito Луиса Фонси и Джастина Бибера. Это рекорд ютуба для испанских и латиноамериканских песен.

Трек начинается со слов: «Извини, я уже села на другой самолет, я сюда не вернусь, не хочу больше разочаровываться», а потом продолжается так: «Ты претендовал на звание чемпиона, а когда я нуждалась в тебе, ты превратился в худшую версию себя».

Также в песне упомянута новая девушка Жерара – Клара Чиа: «У нее имя хорошего человека, но она им не является».

Вот еще несколько колких строчек из композиции:

•‎ «Ты променял «Феррари» на «Рено»

•‎ «Много качаешься, но мало работаешь мозгом»

•‎ «Женщины не плачут, женщины выставляют счета»

•‎ «Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять».

«Ты променял «Феррари» на «Рено». Шакира уничтожила Пике в новой песне

Пике троллит Шакиру: надевает часы Casio и ездит на Renault Twingo. Сейчас все объясним

Фото: globallookpress.com

37 комментариев

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Zombieset
Боже, ну у людей и проблемы. Мне бы такие
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Контрольный выстрел
Пике и Шакира это часть шоу бизнеса, так ничего удивительного тут нет.
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Pink Floyd1276
https://www.meme-arsenal.com/memes/922ed123702171a06baaa459f7e78950.jpg
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Sergey Mikhaylenko
Совершенно не удивлён, что большинство людей со спортса поддерживают измену Пике) Потому как сидят такие же, которые изменяют своим жёнам и считают, что это нормально, ахаха

Абсолютно печальное зрелище
0
-3
-3
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Yavich
Ответ Black heart
Ну а нормальная женщина станет в песнях хамить бывшему?) Ну или возьмем обычную ситуацию - поносить грязью среди обыщи знакомых?
Поносить грязью среди общих знакомых будут 100 из 100 девушек, и они даже не задумаются, что делают что-то не так ))
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Игорь Замаруев
Ответ Бухгалтер2021
он как ушел с мю так у него она давно пошла в путь
Ушёл с МЮ и выиграл столько титулов, сколько у МЮ после него не было:)
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Olenyuksi
Ответ Амир Габидуллин
Значит Шакира все еще любит его
Не факт. Просто месть обманутой женщины и тут уже до ненависти один шаг...
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Сергей Ёкотин
Ответ ele
"Старуха" будет побогаче Пике.Это всё-таки Шакира.
Ну а кроме денег, есть же ещё любовь, не?
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Tommy_2_0_7
Ответ ele
А что женщине нельзя выбирать помоложе себя, только мужчинам? И если она старше, то он может изменять?
Можно выбирать моложе - конечно можно ! )) Но прежде чем идти на такой шаг надо подумать, что в ее 40 лет ему будет 30. А в 50 - 40. Мужчина в 30 или 40 - конфетка. А женщина в 50 ? ... вообщем - вы поняли. К тому же она колумбийка, то бишь долбанутая на всю голову, а с возрастом эффект лишь усиливается. Да и если принять во внимание сий факт, да и невероятную медийность, характер и внешний вид Пике, то не мудрено, что его потянуло на новые приключения. Я его не выгораживаю и не оправдываю. Измена есть измена... но вот женщина должна быть все же умнее, решаясь на брак с мальчишкой. Она почему то уверена, что феррари 1977 года будет лучше феррари 1999 года ))
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Вадимсас
Можем это тоже оставить без комментариев, взрослый дядька и тетка разберутся
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Yri Yrov
Детским садом попахивает
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Black heart
Ответ Spymeat
Женщине очень трудно принять измену и уход мужа из семьи. По-хорошему, нормальный мужик не станет троллить бывшую. Но это шоу-биз, они оба заработают бабла на своём разводе.
Ну а нормальная женщина станет в песнях хамить бывшему?) Ну или возьмем обычную ситуацию - поносить грязью среди обыщи знакомых?
+2
-2
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siragh@yandex.ru
А Пике будет издеваться над Шакирой в постели с прелестной Кларой
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Spymeat
Женщине очень трудно принять измену и уход мужа из семьи.
По-хорошему, нормальный мужик не станет троллить бывшую. Но это шоу-биз, они оба заработают бабла на своём разводе.
+3
0
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Febos_
Ответ ele
"Старуха" будет побогаче Пике.Это всё-таки Шакира.
Это не отменяет тот факт что она уже старуха, и Пике в любом случае ничего не теряет , а наоборот))
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ele
Ответ Tommy_2_0_7
Блин, а о чем думала Шакира, когда охмуряла пацана на 10 лет младше себя ? И песня тупая ... набор слов.... а чувак троллит ее не по детски - ездит на Рено и носиит Касио ))) ... ну что тут скажешь - даже если виноват - заднюю не дал. Никогда она мне не нравилась.
А что женщине нельзя выбирать помоложе себя, только мужчинам? И если она старше, то он может изменять?
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Kazakh_Nomad
Ещё и на испанском специально поёт, чтобы Пике точно понял о чем речь. Настоящая ведьма 🤣
+1
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ele
Ответ AF
старуха не может понять что миллионер выбрал молодуху
"Старуха" будет побогаче Пике.Это всё-таки Шакира.
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batterbin
Рено Твинго или Фиат500 будут явно получше Феррари у которой проблема с мозгами!))
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Homelender_666
Ответ Tommy_2_0_7
Блин, а о чем думала Шакира, когда охмуряла пацана на 10 лет младше себя ? И песня тупая ... набор слов.... а чувак троллит ее не по детски - ездит на Рено и носиит Касио ))) ... ну что тут скажешь - даже если виноват - заднюю не дал. Никогда она мне не нравилась.
Это он к ней подкатывал)
+8
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Garikus89
Ну сразу понятно, кто из них двоих еще любит другого)
0
-1
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Maturmalai
"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны."
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Денис Мартин
Ответ Tommy_2_0_7
Блин, а о чем думала Шакира, когда охмуряла пацана на 10 лет младше себя ? И песня тупая ... набор слов.... а чувак троллит ее не по детски - ездит на Рено и носиит Касио ))) ... ну что тут скажешь - даже если виноват - заднюю не дал. Никогда она мне не нравилась.
Он ей изменил, он тут в любом случае не прав. Какие тут оправдания?
+21
-4
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AF
старуха не может понять что миллионер выбрал молодуху
+6
-3
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pyatachyok
А потом кто-нибудь раскопает переводы денег из офшоров, контролируемых Шакирой, в офшоры, контролируемые Пике… Помнится, Тайсон так после одного боя, в котором он вроде как совсем вышел из берегов в трештоке, говорил что-то вроде «Я очень уважаю своего соперника, но мы оба уже не молоды, нам надо заработать денег».
+2
0
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