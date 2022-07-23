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Генич вечно устраивает пари – теперь с Чаловым. Уже собрал список из Дзюбы, Осинькина (дважды) и Игнатова

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Константин Генич Константин Генич
Футбол Футбол

Пока получил лишь один отказ.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заглянул в «Коммент.Шоу»: не только рассказал о жизни в Швейцарии, но и поспорил с Константином Геничем. Для комментатора «Матч ТВ» споры с футболистами – уже традиция.

13 очков по системе «гол+пас» – предмет спора с Чаловым

Генич и Чалов заключили пари на 13 баллов Федора по системе «гол+пас» в Мир РПЛ-2022/23. Если Федор набьет меньше – выиграл комментатор. «Ты мне подгоняешь из вашей коллекции (у Федора с братом Даниилом есть свой мерч – Sports.ru) две худи и три майки.

На всю нашу бригаду (на Нобеля Арустамяна, Дениса Казанского и Генича – Sports.ru), кроме Дмитрия Шнякина, делаешь майки. А я тебе что должен буду?» – спросил Генич. Футболист после подсказки Арустамяна предложил Константину прийти на домашний матч ЦСКА в джерси «Спартака».

После скандала с Дзюбой Генич уже зарубился с Осинькиным и Игнатовым. Ежов отказался

Константин заключил уже целый ряд споров с людьми из РПЛ.

• Все началось с резонансной истории с Артемом Дзюбой. Комментатор поспорил с ним на голы Ивана Сергеева в «Зените».

«Мы были на юбилее Леонида Слуцкого в мае прошлого года, и Артем мне сказал: «Ну что ты все расхваливаешь этого Сергеева? Вот увидишь, они сейчас в РПЛ выйдут – и он там забьет максимум 2-3». Я говорю: «Давай поспорим, что он забьет минимум семь». Он сказал: «Давай так: семь – выиграл я, восемь – выиграл ты». Я ответил, что вопросов нет, и стал болеть за Ивана Сергеева. На деньги спорить было бессмысленно и неинтересно, и я предложил: «Давай тот, кто проигрывает, исполняет желание». Он сказал: «Ну, хорошо», – рассказывал Генич.

В итоге Константин выиграл (благодаря 8 голам от Сергеева), но Дзюба от этого открестился и условия спора не выполнил. А после чемпионского матча «Зенита» Артем вообще назвал Генича желтой прессой за вынос разговора в публичное пространство, на что комментатор разозлился. «Дзюба фуфло! Позорник. Вокруг было человек 10, какой тет-а-тет?! И он сам предложил спор. А теперь «Фу»! ###### [пипец]», – написал Генич в своем телеграм-канале.

«Дзюба – фуфло! Позорник. Для меня его больше не существует». Артем наехал на Генича за спор и получил в ответ

Позже Леонид Слуцкий заявил, что он не был свидетелем спора, но позиция Дзюбы ему ближе.

«Когда они спорили, Сергеев не был его партнером. Артем не мог предположить, что будет с ним конкурировать, когда этот спор реализуется. Это другая история. У Генича есть свое видение ситуации, а у Дзюбы свое. Позиции не совпали. Мне, как человеку, который находится внутри футбольных процессов, который понимает, как ситуация может влиять, ближе сторона Дзюбы, но и Костю я понимаю», – сказал главный тренер «Рубина» в интервью Василию Уткину.

• Скандал приутих, а Константин начал новый спор – на этот раз с главным тренером «Крыльев» Игорем Осинькиным. Все крутилось вокруг результативности Владислава Сарвели, который тогда еще не переехал в «Сочи». Осинькин выразил уверенность, что в Мир РПЛ-2022/23 нападающий забьет больше 9 голов (цифры прошлого сезона), Генич засомневался и предложил спор. Сам Сарвели не стал обсуждать это с медиа: «Я тут при чем?»

• Затем комментатор договорился с полузащитником «Спартака» Михаилом Игнатовым. Тоже спор на результативность: Игнатов выиграет, если забьет в Мир РПЛ как минимум 6 голов, при 4 и меньше побеждает Генич, 5 – ничья. 

• После перехода Сарвели в «Сочи» пари с Осинькиным потеряло актуальность, поэтому Генич заключил с тренером «Крыльев» еще одно – на голы Максима Глушенкова.

«Игорь Витальевич, смотрите, я спорил на голы Сергеева, когда он еще начинал в Самаре. Он мне спор выиграл. Я сразу поспорил с вами на голы Сарвели. И как только с вами поспорил – он ушел в «Сочи». Кого еще хотите продать? И давайте еще на кого-нибудь спорить в этом сезоне!» – предложил Константин Генич.

«Когда ты меня на спор вызывал, я уже, к сожалению, знал, что мы Сарвели теряем. И мне сложно было вот тот разговор поддерживать в таком виде, в котором он был важен для тебя», – ответил Осинькин.

Генич предложил спор на 6 голов Глушенкова – и, на случай проигрыша (а ведь Максим уже положил два в первом туре), озвучил интересное наказание. «Тогда я надеваю ваш костюм-тройку на эфир «Коммент.Шоу», – сказал Генич. И Осинькин согласился.

• Была еще попытка спора с Романом Ежовым из «Крыльев» на 10 голевых передач в сезоне, но игрок отказался. «Все рассматривают меня как атакующего игрока, но это не совсем так. Поэтому могу и не дотянуть до такого результата», – объяснил Ежов.

Лютые пранки из комнаты «8-16»: Генича жестко разыграли с визой, а Уткин поверил в выдумку Журавеля и отправил ее в «Что? Где? Когда?»

Фото: instagram.com/genichkonstantin; РИА Новости/Алексей Филиппов

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